Professionelle Distanz Eva Luginger bei "Immer wieder sonntags": Kein Bussi von Stefan Mross Aktualisiert: Vor 19 Minuten von Julia W. :newstime Stefan Mross & Eva Luginger: Liebe zwischen Bühne und Alltag Videoclip • 01:27 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Bei "Immer wieder sonntags" stand an diesem Sonntag (21. Juni) eine ganz besondere Person auf der Gästeliste: Eva Luginger, Partnerin von Stefan Mross. Doch wer auf emotionale Pärchen-Szenen gehofft hatte, schaute in die Röhre.

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An diesem Sonntag war Eva Luginger bei "Immer wieder sonntags" zu Gast. Die 38-Jährige saß schon häufiger im Publikum der ARD-Show – seit sie mit Moderator Stefan Mross liiert ist, stand sie jedoch noch nie als Künstlerin auf dieser Bühne. Eine kleine Premiere also.

"Da bin ich ein riesiger Fan" Mit den Worten: "Jetzt kommen wir zu einer Künstlerin, da bin ich ein riesiger Fan!" kündigte Stefan Mross seine Lebensgefährtin am 21. Juni im Europapark Rust an. Luginger präsentierte ihren neuen Song "Heimliche Tränen", den laut Mross "die große Kristina Bach" geschrieben habe. "Sie meinte: 'Bitte fang wieder an zu singen'. Und das macht sie. Ab heute wieder", sagte Mross laut "Focus". Das Publikum vor Ort war begeistert von Lugingers erstem Auftritt nach längerer Pause. Das Comeback war geglückt – doch Stefan Mross eilte danach nicht etwa zu ihr auf die Bühne, um zu gratulieren.

Am 31. Mai saß Eva Luginger noch im Publikum von "Immer wieder sonntags". Bild: Imago Images / STAR-MEDIA

Keine rührender Pärchen-Moment Stattdessen stand der Moderator bereits auf einer anderen Bühne und moderierte den Auftritt lediglich aus der Ferne ab. "Meine Damen und Herren – Ihr Schatz, mein Schatz, unser Schatz mit ihrer Band. Ein Riesenapplaus noch mal." Keine Umarmung, kein Blumenstrauß, kein Kuss – da hatten sich Fans des Paares wohl andere Szenen erhofft. So wie etwa beim "Immer wieder sonntags"-Auftakt am 31. Mai: Damals saß Luginger im Publikum – und wurde zwischendurch von Mross mit einem Bussi bedacht. Doch Stefan Mross und Eva Luginger sind eben nicht nur ein Paar, sondern vor allem eines: echte Profis.

Weitere Sendetermine und Stars von "Immer wieder sonntags" 2026

Sonntag, 28. Juni: Olaf Berger, Paveier, Ella Endlich, Monique, Graziano, Diana Amft & Kai Becker, Christin Stark, Tim Peters

Sonntag, 5. Juli: Nino de Angelo, Vanessa Mai, Die Troglauer, Nicole, Sigrid & Marina, Norman Langen, Patrick Lindner

Sonntag, 12. Juli: Andy Borg, Alexander Rier, Volxrock, Frank Schöbel, Pia Malo

Sonntag, 19. Juli: Die Amigos, Ross Antony, Julian Reim, Joelina Drews, Marc Pircher, Tanja Lasch, Die Draufgänger, Uwe Busse

Sonntag, 2. August: voXXclub, Markus Wohlfahrt, Stefanie Hertel, Eloy de Jong, Christian Lais, Micky Brühl

Sonntag, 9. August: Die jungen Zillertaler, Kastelruther Spatzen, Uta Bresan, Achim Petry

Sonntag, 23. August: Monika Martin, Anita Hofmann, Michael Fischer

Sonntag, 30. August: Ronja Forcher, Tiroler Wind, Inka Bause

Sonntag, 6. September: Andy Borg, Stefanie Hertel