"Einfach ein geiler Mann" Manche im "ZDF-Fernsehgarten" mögen's heiß: Andrea Kiewels Flirt mit Ralph Moeller Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Julia W. Heiß waren am Sonntag nicht nur die Temperaturen: Andrea Kiewel flirtet im "ZDF-Fernsehgarten" mit ihrem Gast Ralph Moeller. Bild: Imago Images / BOBO

Trotz extremer Hitze ging der "ZDF-Fernsehgarten" am 28. Juni wie geplant über die Bühne. Andrea Kiewel sorgte dabei nicht nur mit ihrem ungewöhnlichen Moderationsplatz für Aufsehen, sondern auch mit einer deutlichen Ansage.

Der "ZDF-Fernsehgarten" trotzte am Sonntag den hohen Temperaturen: Bei bis zu 37 Grad begrüßte Moderatorin Andrea Kiewel ihre Zuschauer:innen zur "Sommerparty" – allerdings etwas anders als gewohnt …

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Kiewel moderiert aus dem Pool "Hallo und herzlich willkommen zum Hitze-Fernsehgarten! Ich habe heute definitiv den besten Arbeitsplatz, Freunde", sagte die 61-Jährige laut "Bild" zum Auftakt. Ob das ihr ARD-Kollege Stefan Mross ähnlich sah? Der schwitzte sich zuvor sichtbar durch "Immer wieder sonntags". "Kiwi" hingegen hatte auf einer Schwimminsel Platz genommen, die von Hollywood-Star Ralf Moeller durch den Pool gezogen wurde. "Ich würde es gut finden, wenn du mich hin und her ziehst, dann entsteht auch Fahrtwind", wies ihn Kiewel an.

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Ralf Moeller zeigte sich begeistert von den hochsommerlichen Temperaturen. "Ich habe ein bisschen warmes Wetter aus Kalifornien mitgebracht und freue mich, hier mal nicht im Regen und in der Kälte zu sein, sondern bei fast 38 Grad mit so netten Menschen", sagte der Schauspieler.

Kiwi im Flirt-Modus: "Einfach ein geiler Mann" Die Stimmung auf dem Mainzer Lerchenberg war also trotz der Extremhitze gut – so gut, dass es zu einem flirty Schlagabtausch zwischen der Moderatorin und ihrem Star-Gast kam. Mit Blick auf Moeller sagte Kiewel: "Du siehst toll aus, einfach ein geiler Mann, wirklich. Wäre ich zu haben, würde ich dir meine Handynummer geben." Der Schauspieler revanchierte sich mit einem Kompliment: "Kiwi hat heute Morgen um 7 Uhr schon im Hotel trainiert. Als ich ins Gym kam, dachte ich: Wer ist denn die hotte Blonde da hinten auf dem Laufband? Und es war Kiwi." Die Moderatorin reagierte lachend: "So möchte ich ab sofort genannt werden: ,Hotte Blonde‘!"

Besondere Hitze-Vorkehrungen beim "ZDF-Fernsehgarten" "Hot" war also in jeglicher Hinsicht Thema bei der aktuellen Ausgabe des "ZDF-Fernsehgartens". Im Verlauf der Sendung bedankte sich Kiewel bei den Zuschauer:innen, die trotz der Hitze auf den Mainzer Lerchenberg gekommen waren. "Ich hatte Sorge, dass Ralf und ich hier heute alleine sind, aber nur ein paar haben abgesagt." Um alle Beteiligten zu schützen, hatte der Sender bereits im Vorfeld mitgeteilt, dass besondere Vorkehrungen getroffen wurden. Unter anderem standen kostenloses Wasser, zusätzliche Schattenplätze, Duschen sowie Sonnenschirme, Fächer und Kopfbedeckungen bereit. "Wir haben vorgesorgt: Tische weg, alle sitzen – so gut es geht – im Schatten", erklärte Kiwi. "Danke, dass Ihr alle da seid!"

Weitere Sendetermine der "ZDF-Fernsehgarten"-Saison 2026 05. Juli: Urlaubs-Feeling

12. Juli: 90er Party

19. Juli: Mallorca

26. Juli: Family Battle

2. August: Rock im Garten

16. August: Italo-Schlager

23. August: Christmas Party

30. August: Schlagerparty

6. September: Männergarten

13. September: Bundesländer-Special

20. September: Oktoberfest

27. September: Saisonfinale