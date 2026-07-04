Vorfreude "ZDF-Fernsehgarten" 2026 im "Urlaubs-Feeling": Das sind Andrea Kiewels Gäste und Gästinnen am 5. Juli Aktualisiert: Vor 53 Minuten von Julia W. Der "ZDF-Fernsehgarten" stimmt am 4. Juli mit dem Motto "Urlaubsfeeling" schon auf die Ferienzeit ein. Bild: ZDF/Marcus Höhn

Musikalische Vorfreude auf die Ferienzeit: Der "ZDF-Fernsehgarten" mit Andrea Kiewel empfängt am 5. Juli wieder zahlreiche Gäste und Gästinnen. Das Motto der aktuellen Sendung lautet: "Urlaubs-Feeling".

Live auf Joyn: "ZDF-Fernsehgarten" am 5. Juli 2026 Bald verfügbar Sonntag, 05.07. 12:00 Uhr • ZDF-Fernsehgarten Vorfreude auf die Ferienzeit: Der "ZDF-Fernsehgarten" mit dem Motto "Urlaubsfeeling" Verfügbar auf Joyn 120 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

"Urlaubs-Feeling" herrscht diesen Sonntag auf dem Mainzer Lerchenberg. Ab 12 Uhr lädt die Moderatorin Andrea "Kiwi" Kiewel dafür ihr Publikum vor Ort und vor dem Bildschirm auf eine spannende Weltreise ein - mit kulinarischen Entdeckungen, einer Wasserrutschen-Challenge mit Ex-Bachelor Paul Janke, Retro-Camping-Entdeckungen sowie Music-Acts, die in absolute Urlaubslaune versetzen.

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"ZDF-Fernsehgarten" feiert "Urlaubslaune" Diese Stars sind am 5. Juli unter anderem auf dem Lerchenberg dabei: Loona

Rednex

DJ Felix Harrer

Blue Lagoon

Höhner

Nick Howard

Fidi Steinbeck

Christin Stark

Lucas Cordalis

Julian David

Bürger Lars Dietrich

Marti Fischer

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