zur Joyn Startseite
Zur Behind The Screens Startseite

Vorfreude

"ZDF-Fernsehgarten" 2026 im "Urlaubs-Feeling": Das sind Andrea Kiewels Gäste und Gästinnen am 5. Juli

Aktualisiert:

von Julia W.

Der "ZDF-Fernsehgarten" stimmt am 4. Juli mit dem Motto "Urlaubsfeeling" schon auf die Ferienzeit ein.

Bild: ZDF/Marcus Höhn

Musikalische Vorfreude auf die Ferienzeit: Der "ZDF-Fernsehgarten" mit Andrea Kiewel empfängt am 5. Juli wieder zahlreiche Gäste und Gästinnen. Das Motto der aktuellen Sendung lautet: "Urlaubs-Feeling".

Live auf Joyn: "ZDF-Fernsehgarten" am 5. Juli 2026

Bald verfügbar
Sonntag, 05.07. 12:00 Uhr • ZDF-Fernsehgarten

Vorfreude auf die Ferienzeit: Der "ZDF-Fernsehgarten" mit dem Motto "Urlaubsfeeling"

Verfügbar auf Joyn120 Min

"Urlaubs-Feeling" herrscht diesen Sonntag auf dem Mainzer Lerchenberg. Ab 12 Uhr lädt die Moderatorin Andrea "Kiwi" Kiewel dafür ihr Publikum vor Ort und vor dem Bildschirm auf eine spannende Weltreise ein - mit kulinarischen Entdeckungen, einer Wasserrutschen-Challenge mit Ex-Bachelor Paul Janke, Retro-Camping-Entdeckungen sowie Music-Acts, die in absolute Urlaubslaune versetzen.

Du liest gerne unsere News & Storys? So siehst du sie häufiger!

Mit nur einem Klick kannst du "Joyn - Behind The Screens" auf Google als bevorzugte Quelle hinzufügen. So bekommst du mehr spannende News, Insider-Infos und Storys rund um deine Lieblingssendungen und Promis.

"ZDF-Fernsehgarten" feiert "Urlaubslaune"

Diese Stars sind am 5. Juli unter anderem auf dem Lerchenberg dabei:

  • Loona

  • Rednex

  • DJ Felix Harrer

  • Blue Lagoon

  • Höhner

  • Nick Howard

  • Fidi Steinbeck

  • Christin Stark

  • Lucas Cordalis

  • Julian David

  • Bürger Lars Dietrich

  • Marti Fischer

Im Livestream auf Joyn

"Fernsehgarten" floriert

Mit der vorigen Folge unter dem Motto "Sommerparty" feierte die Show im ihrem 40. Sendejahr einen neuen Staffelbestwert. Fast zwei Millionen Zuschauer:innen verfolgten das Live-Geschehen auf dem Lerchenberg. Noch bis Ende September werden in diesem Jahr noch weitere Folgen mit der bewährten Mischung aus Musik, Artistik, Tanz, Comedy, Spielen, Rekordversuchen und Service-Tipps ausgestrahlt.

Mehr zum "ZDF-Fernsehgarten"

Mehr entdecken