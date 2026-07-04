Neue Hauptkommissarin "Kreta-Krimi"-Star: Diese Darstellerin kennst du aus "Rote Rosen", "Der Bergdoktor" und "In aller Freundschaft" Aktualisiert: Vor 26 Minuten von Annalena Graudenz Eleni Theodoraki (Naomi Krauss, M. ), ihr Neffe Alexis Sisamakis (Danilo Kamperidis, r.) und Kollegin Penelope Kalaitzaki (Franziska von Harsdorf, l.) sind als Team im Einsatz. Bild: ARD Degeto Film/Relevant Filmpro

Mit "Tod in der Bucht - Ein Kreta-Krimi" startet die ARD eine neue Krimi-Reihe vor mediterraner Kulisse. Für besondere Aufmerksamkeit sorgt dabei Naomi Krauss, die vielen Zuschauenden bereits aus anderen Erfolgsserien bekannt sein dürfte. Die Schauspielerin übernimmt diesmal die Rolle einer griechischen Ermittlerin.

Als erfahrene Hauptkommissarin Eleni Theodoraki übernimmt Naomi Krauss einen schwierigen Mordfall auf der Urlaubsinsel Kreta, Heimat ihrer neuen Serienfigur. Das Publikum dürfte die Hauptdarstellerin jedoch schon aus einigen anderen ARD-Formaten kennen. Naomi Krauss war bislang in Serien wie "Rote Rosen", "Der Bergdoktor" oder "In aller Freundschaft" zu sehen.

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Neue Hauptrolle auf der Sonneninsel Der Auftakt verspricht dem Publikum eine spannende neue Krimi-Reihe. Nach Jahren kehrt die Kommissarin Eleni Theodoraki in ihre Heimatstadt Rethymnon auf Kreta zurück und übernimmt dort die Leitung des Morddezernats. Doch der Start verläuft alles andere als ruhig. Ein einflussreicher Beamter wird tot in einer Badebucht aufgefunden. Schnell wird deutlich, dass der Mann viele Feinde hatte. Während Eleni gemeinsam mit ihrem Team Spuren nachgeht, geraten nach und nach auch Menschen aus ihrem privaten Umfeld ins Visier der Ermittlungen. Beruf und Familie lassen sich plötzlich kaum noch voneinander trennen. Der Verlobte ihrer eigenen Nichte gerät unter Mordverdacht und auch ein persönliches Geheimnis der Kommissarin erschwert die laufenden Arbeiten.

Bald verfügbar Heute, 20:15 Uhr Tod in der Bucht - Ein Kreta-Krimi Verfügbar auf Joyn 90 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Bekannt aus "Rote Rosen" Fans der ARD-Telenovela dürften Naomi Krauss noch als Gabi Baum-Eilers kennen. Die Ingenieurin tauchte 2023 in "Rote Rosen" auf und sorgte dort für emotionale Momente. Ihre Figur verband eine gemeinsame Vergangenheit mit Silke Eilers (Anna Bardorf). Nach einer längeren Trennung fanden beide Frauen wieder zueinander und entschieden sich schließlich, gemeinsam einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen. Mit ihrer warmherzigen und zugleich selbstbewussten Darstellung hinterließ Krauss trotz ihres vergleichsweise kurzen Gastauftritts einen bleibenden Eindruck.

Gastrollen in beliebten TV-Serien Wer regelmäßig deutsche Fernsehserien verfolgt, dürfte Naomi Krauss aber noch aus vielen weiteren Produktionen kennen. Im Laufe ihrer Karriere war sie unter anderem in Folgen von "Der Bergdoktor", "In aller Freundschaft", "SOKO Leipzig", "Tatort", "Polizeiruf 110" oder "Ein starkes Team" zu sehen. Mal verkörpert sie die sympathische Nebenfigur, mal komplexe Charaktere mit geheimnisvoller Vergangenheit oder starken emotionalen Konflikten. Dadurch hat sich Krauss über viele Jahre einen festen Platz in der deutschen Serien-Landschaft erarbeitet.

Internationale Karriere und große Bandbreite Naomi Krauss wurde in Israel geboren, wuchs teilweise in der Schweiz auf und lebt seit vielen Jahren in Deutschland. Neben ihrer Arbeit im Fernsehen steht sie regelmäßig auf Theaterbühnen und wirkt auch in internationalen Filmproduktionen mit, wie "The International" (2009) oder "The German" (2025). Ihre Rollen spielt sie sowohl in leichten Familiengeschichten als auch in anspruchsvollen Dramen und spannenden Krimis. Gerade deshalb passt sie hervorragend zur neuen ARD-Reihe, in der nicht nur klassische Ermittlungsarbeit, sondern auch familiäre Konflikte und persönliche Vergangenheit eine wichtige Rolle spielen.