Bei der Fußball-WM ist sie nicht im Stadion Anika Neuer wieder schwanger: Das ist über die Frau von WM-Torhüter Manuel Neuer bekannt Veröffentlicht: Vor 49 Minuten von Alina Haidacher :newstime Das sind die Spielerfrauen der DFB-Stars Videoclip • 01:31 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Während Manuel Neuer bei der Fußball-WM 2026 in den USA im deutschen Tor steht, bleibt seine Frau Anika Neuer zu Hause am Tegernsee. Die 26-Jährige ist wieder schwanger. Was du über die Handballerin und bald zweifache Mama wissen solltest.

Wer ist Anika Neuer? Die wichtigsten Fakten Geburtsname: Anika Bissel

Geburtstag: 11. Juni 2000

Geburtsort: Erlangen, Bayern

Beruf: Handballspielerin (Linksaußen), Pilateslehrerin

Wohnort: Tegernsee, Bayern

Familienstand: Verheiratet mit Manuel Neuer seit 2023

Kinder: Sohn Luca (geboren März 2024), schwanger mit zweitem Kind

Manuel und Anika Neuer erwarten ihr 2. Kind. Bild: Zink

Erfolgreiche Handballspielerin heiratet Manuel Neuer Anika Neuer, geborene Bissel, wurde am 11. Juni 2000 in Erlangen geboren und wuchs in einer handballverrückten Familie auf. So ist ihr Vater Dr. Carsten Bissel beispielsweise Aufsichtsratsvorsitzender und Präsident des HC Erlangen, ihre Mutter Ute ist in der Vereinsverwaltung tätig. Kein Wunder also, dass Anika schon mit zehn Jahren ihre Handballkarriere in der E-Jugend des HC Erlangen begann. Ihr Weg führte die heute 26-Jährige über mehrere Stationen. 2019 wechselte sie zum Zweitligisten SG H2Ku Herrenberg, wo sie in ihrer ersten Saison 39 Tore erzielte. Seit der Aufstiegssaison 2021/22 spielt sie für den ESV 1927 Regensburg - die sogenannten Bunkerladies - auf der Position Linksaußen. In der Spielzeit 2022/23 erzielte sie dabei 71 Feldtore in 25 Partien.

Nach Verletzung: Manuel Neuer spielt bei der WM in den USA! Videoclip ran Fußball DFB-Team: Manuel Neuer bei WM dabei! Nagelsmann erklärt Hintergründe Verfügbar auf Joyn Videoclip • 02:23 Min Link kopieren Teilen

Karrierepause für Sohn Luca Anika Neuers Schwangerschaft mit Sohn Luca, der im März 2024 auf die Welt kam, verhinderte weitere Torerfolge für die Bunkerladies in der Folgesaison. Doch die Linksaußen kehrte zurück. Im August stieg sie wieder ins Training ein und bestritt in der Saison 2024/25 alle 27 Saisonspiele. Danach folgte die nächste Auszeit. Nach Ablauf der Spielzeit 2024/25 legte sie eine Handballpause ein, da die langen Fahrten vom Tegernsee nach Regensburg zum Training und zu den Auswärtsspielen einen zu großen zeitlichen Aufwand für die junge Mutter darstellten. Ihre Worte dazu klingen nicht nach einem endgültigen Abschied. "Ich sehe die Pause nicht als das Ende meiner Handballkarriere, sondern möchte einfach erst mal mehr Zeit für meinen Sohn haben", erklärte sie im Mai 2025.

Zweites Kind: Anika Neuer ist wieder schwanger Doch dann kam die nächste große Nachricht: Das zweite Kind der Familie Neuer ist unterwegs. Laut Magazin "Bunte" soll Anika Neuer die Neuigkeit bereits am 14. März mit ihren Freund:innen geteilt haben. Auf Bildern aus dem Stadion war ihr Babybauch trotz dickem Mantel erkennbar. Die öffentliche Bestätigung kam schließlich von Manuel Neuer selbst: "Wir erwarten unser zweites Kind", verkündete der Torwart im Mai 2026 im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk. In welchem Schwangerschaftsmonat sich die Handballerin, die mittlerweile auch als Pilateslehrerin arbeitet, befindet, wurde nicht verraten.

Zwei Hochzeiten mit ihrem Manuel Kennengelernt haben sich Anika und Manuel Neuer übrigens im Jahr 2020 - also kurz nach seiner Scheidung von Ex Nina Neuer. Das Paar heiratete 2023 standesamtlich, woraufhin 2025 noch einmal ganz groß in Italien gefeiert wurde. Zu Anikas 26. Geburtstag teilte ihre enge Freundin Sophia Schneiderhan, die Partnerin von Ex-DFB-Kapitän Michael Ballack, private Schnappschüsse von der großen Hochzeitsfeier. Anika selbst hält ihr Privatleben übrigens konsequent aus der Öffentlichkeit heraus. Ihr Instagram-Profil ist nur für ausgewählte Personen zugänglich.

Hier siehst du das zweite Gruppenspiel von Deutschland am Samstag live auf Joyn Bald verfügbar Samstag, 20.06. 22:00 Uhr • sportstudio live - FIFA WM 2026 Gruppe E: Deutschland - Elfenbeinküste Verfügbar auf Joyn 45 Min Erinnerung Link kopieren Teilen