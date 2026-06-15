TV-Heldin der Neunziger Was wurde aus Jennifer Love Hewitt? So lebt und arbeitet der "Ghost Whisperer"-Star heute Veröffentlicht: Vor 43 Minuten von Antje Wessels Wie sieht Jennifer Love Hewitt wohl heute aus? Bild: Allstar / IMAGO / Image Press Agency

Mit "Ghost Whisperer" feierte Jennifer Love Hewitt ihren größten Serienerfolg. Doch was machte die Schauspielerin nach dem Ende der Mystery-Serie und wo steht sie heute?

Für viele Serien-Liebhaber:innen ist Jennifer Love Hewitt bis heute untrennbar mit "Ghost Whisperer" verbunden. Zwischen 2005 und 2010 verkörperte sie in der erfolgreichen Mystery-Serie Melinda Gordon, eine junge Frau mit der außergewöhnlichen Fähigkeit, mit Verstorbenen zu kommunizieren. Die Mischung aus übernatürlichen Elementen, emotionalen Geschichten und einer charismatischen Hauptdarstellerin machte die Serie zu einem internationalen Erfolg. Dabei war Hewitt schon lange vor "Ghost Whisperer" ein bekanntes Gesicht in Hollywood. Bereits in den Neunzigerjahren feierte sie als Schauspielerin große Erfolge und gehörte zeitweise zu den gefragtesten jungen Stars ihrer Generation. Dennoch sollte sich ausgerechnet die Rolle der Geisterflüsterin als die prägendste ihrer Karriere erweisen. Doch was geschah nach dem Ende der Kultserie? Hat die Schauspielerin Hollywood den Rücken gekehrt oder steht sie weiterhin vor der Kamera? Ein Blick auf ihre Karriere zeigt, dass Jennifer Love Hewitt nie wirklich verschwunden war, auch wenn sie heute andere Prioritäten setzt als zu Zeiten ihres größten Erfolgs.

Jennifer Love Hewitt: Das machte die Schauspielerin vor "Ghost Whisperer" Jennifer Love Hewitt stand bereits als Kind vor der Kamera. Nachdem sie in jungen Jahren in Werbespots und kleineren Fernsehproduktionen auftrat, gelang ihr in 1995 der Durchbruch mit der Familienserie "Party of Five". Als Sarah Reeves entwickelte sie sich schnell zu einem der bekanntesten Gesichter des US-Fernsehens und wurde zum Teenie-Idol einer ganzen Generation. Parallel dazu begann auch ihre Kinokarriere an Fahrt aufzunehmen. Besonders prägend waren dabei ihre Auftritte in den Horrorfilmen "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast" und "Ich weiß noch immer, was du letzten Sommer getan hast". Die beiden Kassenschlager machten Hewitt Ende der Neunziger zu einer festen Größe des sogenannten Teen-Horrors. Gleichzeitig bewies sie mit romantischen Komödien wie "Heartbreakers", dass sie sich nicht auf einen bestimmten Rollentyp festlegen lassen wollte. Darüber hinaus versuchte sie sich als Sängerin. Bereits als Jugendliche veröffentlichte sie mehrere Alben und baute sich damit eine zusätzliche Fangemeinde auf.

Rückkehr auf die Leinwand 2025 war Jennifer Love Hewitt (l.) noch einmal in ihrer Rolle der Julie James in der Neuauflage von "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast" zu sehen - unter anderem Freddie Prinze Jr. (r.). Bild: Everett Collection

So kam Jennifer Love Hewitt zu "Ghost Whisperer" In den frühen Zweitausendern gehörte Jennifer Love Hewitt zu den bekanntesten jungen Schauspielerinnen der USA und genoss ein vielseitiges Image. Sie galt als sympathischer Serien-Star, erfolgreiche Kinodarstellerin und Popkultur-Ikone zugleich. Immer wieder sorgte sie auch mit ihrem Privatleben für Schlagzeilen (sie war unter anderem mit Patrick Wilson liiert), hielt dieses jedoch meist deutlich stärker aus der Öffentlichkeit heraus als viele ihrer damaligen Kolleginnen. Als CBS Mitte der Zweitausender nach einer Hauptdarstellerin für eine neue Mysteryserie suchte, brachte Hewitt deshalb genau die Mischung aus Bekanntheit und Erfahrung mit, die für ein solches Projekt erforderlich war. Mit "Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits" sollte schließlich die Rolle folgen, die ihre Karriere nachhaltig prägen würde.

So fing alles an in "Ghost Whisperer" Ganze Folge Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits Die Gabe Verfügbar auf Joyn Folge vom 14.06.2026 • 42 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Das macht Jennifer Love Hewitt heute Als "Ghost Whisperer" 2010 nach fünf Staffeln endete, bedeutete das keineswegs das Ende von Jennifer Love Hewitts Karriere. Bereits zwei Jahre später übernahm sie mit "The Client List" erneut die Hauptrolle in einer eigenen Serie. Und auch nach der Absetzung nach nur zwei Staffeln blieb Hewitt dem Fernsehen treu und übernahm zahlreiche Gast- und Nebenrollen in verschiedenen TV-Formaten wie "Criminal Minds" oder "Hot in Cleveland". Parallel dazu rückte die Darstellerin ihr Privatleben zunehmend in den Mittelpunkt. 2013 heiratete sie ihren Schauspielkollegen Brian Hallisay, mit dem sie inzwischen drei Kinder hat. In Interviews sprach Hewitt später immer wieder darüber, wie sehr die Familiengründung ihre Prioritäten verändert habe. Während sie früher nahezu durchgehend vor der Kamera stand, lege sie nun bewusst mehr Wert auf ein Gleichgewicht zwischen Beruf und Privatleben.

Brian Hallisay und Jennifer Love Hewitt (v.l.) sind seit vielen Jahren miteinander liiert. Bild: picture alliance / Jordan Strauss/Invision/AP

Ganz von den Bildschirmen verschwand sie dennoch nie. Seit 2018 gehört Hewitt zur festen Besetzung der erfolgreichen Notrufserie "9-1-1", in der sie die Disponentin Maddie Buckley verkörpert. Die Rolle bescherte ihr die Rückkehr in eine große Network-Produktion und machte sie auch einem jüngeren Publikum wieder bekannt. Außerdem kehrte sie in ihrer Rolle der Julie James zurück auf die Leinwand und stattete dem Remake von "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast" einen kurzen Besuch ab. Außerdem nutzt sie regelmäßig die sozialen Medien, um Einblicke in ihren Alltag als Mutter, Schauspielerin und Unternehmerin zu geben. Heute gilt Jennifer Love Hewitt als eine jener Schauspielerinnen, denen der schwierige Übergang vom Kinder- und Teenie-Star und schließlich zur erwachsenen Darstellerin gelungen ist. Zwar steht sie nicht mehr so häufig im Rampenlicht wie zu ihren Hochzeiten in den Neunziger- und Nullerjahren, doch sie ist nach wie vor erfolgreich im Fernsehgeschäft tätig. Auch wenn sie für viele Fans sicher auf ewig die Geisterflüsterin Melinda Gordon bleiben wird.