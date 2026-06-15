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Nach Drohungen im Netz

Polizeieinsatz wegen Sophia Havertz: Das ist über die Ehefrau von WM-Star Kai Havertz bekannt

Veröffentlicht:

:newstime

Das sind die Spielerfrauen der DFB-Stars

Videoclip • 01:31 Min • Ab 12

Kai Havertz geht bei der Fußball-WM 2026 in den USA für Deutschland auf Torjagd. Seine hübsche Frau Sophia wurde in der Vergangenheit aufgrund seiner Performance am Platz Opfer massiver Drohungen im Netz, weshalb es sogar zu einem Polizeieinsatz kam.

Wer ist Sophia Havertz? Die wichtigsten Fakten

  • Geburtsname: Sophia Weber

  • Geburtstag: nicht bekannt

  • Geburtsort: Köln

  • Beruf: Model und Projektmanagerin in der Kai-Havertz-Stiftung

  • Wohnort: London

  • Familienstand: Seit Juli 2024 mit Kai Havertz verheiratet

  • Kinder: Sohn Romeo June Havertz, geboren im März 2025

Kai Havertz und seine Partnerin Sophia Havertz feiern die Meisterschaft von Havertz' Klub in der Premier League.

Bild: Craig Mercer

Leben in Köln aufgegeben - alles für die Liebe

Sophia Havertz, geborene Weber, stammt aus Köln und lernte Kai Havertz 2018 kennen, als dieser noch für Bayer Leverkusen spielte. Wenig später gab sie ihr Leben in Deutschland auf und folgte ihrer großen Liebe nach England. Dort spielte Kai Havertz zunächst beim FC Chelsea und unterschrieb 2023 beim FC Arsenal.

Kai Havertz selbst sprach in Kai Pflaumes YouTube-Format "Ehrenpflaume" offen darüber: "Sophia hat sozusagen ihr Leben für mich aufgegeben. Die Leute denken immer, dass die Spielerfrauen ein tolles Leben haben, dabei lassen sie häufig ihre Freunde und Familie zurück und sind oft allein."

Hochzeit mit Kai Havertz auf Schloss Bensberg

Am 18. Juli 2024 heirateten Kai und Sophia Havertz auf Schloss Bensberg in Bergisch Gladbach. Die Feier war ein großes Ereignis und sorgte für Aufsehen in der Öffentlichkeit.

Sophia Weber trug ab diesem Tag den Namen Havertz. Auf Instagram stellte sie kurz darauf offiziell auf den neuen Namen um, woraufhin sich zahlreiche Glückwünsche sammelten. Thomas Müller irritierte damals mit dem Kommentar: "Glückwunsch und Grüße von den Handwerkern!" 

Verschossener Elfmeter: Polizeieinsatz nach Hassnachrichten

Kaum jemand weiß, was Sophia Havertz hinter den Kulissen durchgemacht hat. Im Januar 2025 trat Kai Havertz mit dem FC Arsenal beim FA-Cup gegen Manchester United an und verschoss als einziger Londoner Spieler beim Elfmeterschießen.

Was dieser simple Fehler nach sich zog, war mehr als erschreckend. Sophia Havertz postete auf Instagram zwei Beispiele von Nachrichten, die ihr nach dem verschossenen Elfer geschrieben wurden. Darin wünschten ihr Arsenal-Fans eine Fehlgeburt und drohten damit, das ungeborene Kind zu töten. Zu diesem Zeitpunkt war sie hochschwanger mit dem gemeinsamen Sohn.

"Ich hoffe, ihr schämt euch wirklich für euch", schrieb Havertz damals auf Instagram und forderte mehr Respekt. Nach den Drohungen kam es zu einem Polizeieinsatz. Im Zuge dessen nahm die britische Polizei einen 17-Jährigen aus der Stadt St. Albans wegen des Verdachts auf "böswillige Kommunikation" fest.

Videoclip
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WM 2026 - Spielerfrau fürchtet Shitstorm: "Meistgehasste Deutsche"

Verfügbar auf JoynVideoclip • 01:10 Min

Seit März 2025 ist Sophia Havertz Mama

Im März 2025 wurden Sophia und Kai Havertz zum ersten Mal Eltern. Ihr Sohn trägt den Namen Romeo June Havertz. Die Geburt teilten die beiden kurze Zeit später auf Social Media.

Die Wahl-Londonerin ist seither nicht nur Mama und Model, sondern engagiert sich zudem auch für den Tierschutz. Sophia ist in der Kai-Havertz-Stiftung als Vorständin unter anderem im Schwerpunkt Tierschutz tätig.

Hier siehst du das zweite Gruppenspiel von Deutschland am Samstag live auf Joyn

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Samstag, 20.06. 22:00 Uhr • sportstudio live - FIFA WM 2026

Gruppe E: Deutschland - Elfenbeinküste

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Wird Sophia ihren Kai bei der WM anfeuern?

Nach einer starken Saison, in der Kai Havertz mit Arsenal die erste Meisterschaft seit über 20 Jahren holte und im Champions-League-Finale traf, reist er nun zur WM in die USA.

Ob Sophia und Söhnchen Romeo mit dabei sind oder in London bleiben, ist aktuell noch nicht bekannt. Das Model ist jedoch dafür bekannt, ihren Mann immer wieder vor Ort im Stadion zu unterstützen.

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