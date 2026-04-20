"Ich finde mich als Zuschauerin oft nicht wieder" "Im Grunde Mord"-Star Ann-Kathrin Kramer übt Kritik an Frauenrollen im TV Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von teleschau Spannende Rolle für Ann-Kathrin Kramer (links): Sie spielt in "Im Grunde Mord" die Staatsanwältin Britta Everslage. Rechts im Bild: Bernhard Schir als verdächtiger Unternehmer Torsten Brokämper. Bild: ZDF/Christine Schroeder

Sie ist seit 1993 vor der Kamera erfolgreich. Jetzt gesteht Ann-Kathrin Kramer in einem Interview anlässlich ihres 60. Geburtstages: "Ich habe in meiner Karriere sehr viel Glück gehabt." Denn besonders für ältere Frauen gebe es zu wenig interessante Rollen.

Vor knapp 33 Jahren war Ann-Kathrin Kramer erstmals im TV zu sehen: Sie hatte eine Rolle in dem ZDF-Unterhaltungsspecial "Kein perfekter Mann". Seitdem ist die gebürtige Wuppertalerin hierzulande eine feste Größe in Film und Fernsehen. Am 4. April feierte sie ihren 60. Geburtstag. "Im Grunde lief es immer gut", verriet die Darstellerin in einem Interview mit dem Mediendienst "teleschau". Aktuell ist die Schauspielerin in einer neuen Produktion zu sehen: in der ZDF-Krimireihe "Im Grunde Mord" verkörpert sie die Staatsanwältin Britta Everslage. Das Format spielt im Raum Detmold, weitere Hauptrollen haben Hanna Plaß und Jakob Benkhofer als gemeinsam ermittelndes Geschwisterpaar Paula und Leon Schäfer. "Wir drei sind schon einen langen Weg miteinander gegangen, denn ich bin quasi die Ziehmutter der beiden. Und wo viel Nähe ist, entsteht viel Reibung. Damit spielen wir", so Ann-Kathrin Kramer. Besonders die gemeinsame Geschichte lasse viel Raum für menschliche Tiefe. Das mache die Produktion für die Schauspielerin spannend.

"Oft muss ich sehr lange suchen, bis mich etwas abholt" Ein spannender Stoff sei das für sie als Frau mittleren Alters selten, kritisiert Ann-Kathrin Kramer im "teleschau"-Interview. Die Frage sei: "Was sind das für Rollen, welche Geschichten erzählen wir? Da haben wir für erwachsene Frauen nur einen sehr kleinen, beschränkten Raum vorgesehen." Sie finde sich auch als Zuschauerin in Filmen oft nicht wieder. "Oft muss ich sehr lange suchen, bis mich etwas abholt." Ein wichtiger Aspekt seien dabei Alter und Erfahrung der Figur. "Ich wünsche mir, dass tolle Stoffe, die durchaus geschrieben werden, auch im passenden Alter besetzt werden. Oft heißt es aber: 'Das müssen wir jünger erzählen.'" Das führe dazu, dass die Substanz von Geschichten verändert werde, "mit dem Ergebnis, dass die Erzählung zwar nicht mehr stimmt, aber die Frauen darin vermeintlich besser aussehen."

"Manchmal fühle ich mich wie 80", sagt Ann-Kathrin Kramer lachend Über das Älterwerden an sich mache sie sich weniger Gedanken, so die Darstellerin. "Die 60 ist nur eine Zahl." Die Alternative zum Alter werden sei bekanntlich, früh zu sterben. "Insofern nehme ich es als Geschenk." Darauf angesprochen, wo sie ihr gefühltes Alter verorten würde, antwortet Kramer der "teleschau": "Gefühlt wäre das vielleicht 45. Aber das ist tagesformabhängig. Manchmal fühle ich mich auch, als wäre ich 80", fügt sie lachend hinzu. "Dann zwickt es hier und dort." Um fit zu bleiben, bewegt sie sich viel, schwimmt, macht Yoga und neuerdings auch etwas Krafttraining.

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Ann-Kathrin Kramer freut sich auf die Zeit, wenn es ruhiger wird Ansonsten genießt Ann-Kathrin Kramer das Leben mit ihrem Mann, "Tatort"-Star Harald Krassnitzer. Die beiden sind seit 1999 ein Paar. "Mein Mann und ich reden oft davon, wie schön es wird, wenn es mal ruhiger wird. Wir freuen uns darauf." Aber irgendwie habe das einfach noch nicht geklappt, verrät sie schmunzelnd. Auch mit "Im Grunde Mord" geht es weiter. Nach der Auftakt-Episode sollen im Juni und Juli zwei neue Folgen gedreht werden. "Das ist ein Geschenk. Normalerweise vergeht ziemlich viel Zeit zwischen der Ausstrahlung der ersten Folge und der Produktion einer Fortsetzung", so Kramer. "Im Grunde Mord - Blutsbande" läuft am Montag, 20. April um 20:15 Uhr, im kostenlosen ZDF-Livestream auf Joyn.