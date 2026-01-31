Fußball DFB-Pokal live im Free-TV: Holstein Kiel gegen VfB Stuttgart kannst du hier kostenlos streamen Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Christian Stüwe Im Achtelfinale des DFB-Pokals im Dezember des vergangenen Jahres bezwang der VfB Stuttgart den VfL Bochum. Nun wartet mit Holstein Kiel der nächste Zweitligist auf die Schwaben. Bild: IMAGO/Ulrich Hufnagel

Im Viertelfinale des DFB-Pokals empfängt Zweitligist Holstein Kiel den VfB Stuttgart. Die Partie wird am Mittwoch, 4. Februar, live im Free-TV und im kostenlosen Livestream übertragen. So siehst du das Spiel.

Wo wird Holstein Kiel - VfB Stuttgart im kostenlosen Livestream übertragen? Das Viertelfinale zwischen Holstein Kiel und dem VfB Stuttgart wird am Mittwoch, 4. Februar, im kostenfreien Livestream des ZDF auf Joyn übertragen. Auch die Vorberichte zum DFB-Pokal-Spiel (ab 20:15 Uhr) siehst du am Mittwoch, 4. Februar, komplett auf Joyn. Durch die Sendung führt Moderatorin Lili Engels, als Experte ist Hanno Balitsch vor Ort. Kommentiert wird das Spiel von Martin Schneider.

Mittwoch, 04.02. 20:15 Uhr • sportstudio live DFB-Pokal Viertelfinale: Holstein Kiel - VfB Stuttgart Verfügbar auf Joyn 75 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

DFB-Pokal live: Wann und wo spielt Holstein Kiel gegen den VfB Stuttgart? Klein gegen Groß, es ist der ewige Reiz des DFB-Pokals: Stellt der Zweitligist dem Titelverteidiger und Bundesligisten VfB Stuttgart ein Bein? Die Kieler sind in der vergangenen Saison aus der Bundesliga abgestiegen, sie stehen im Mittelfeld der 2. Bundesliga. Der VfB Stuttgart kämpft in der Bundesliga um die Champions-League-Plätze und gewann im vergangenen Jahr den DFB-Pokal, ein Ausscheiden in Kiel wäre deshalb eine große Überraschung. Anpfiff im Holstein-Stadion in Kiel ist um 20:45 Uhr.

DFB Pokal 2025/26: Das Viertelfinale Holstein Kiel - VfB Stuttgart live im Free-TV Das DFB-Pokal-Spiel zwischen Holstein Kiel und dem VfB Stuttgart wird am 4. Februar live im Free-TV im ZDF übertragen. Der Anpfiff erfolgt am Mittwochabend - parallel zur Übertragung im kostenlosen Stream bei Joyn - um 20:45 Uhr. Auch im TV beginnen die Vorberichte schon um 20:15 Uhr.

Fakten zum DFB-Pokal-Spiel Holstein Kiel gegen VfB Stuttgart Datum: Mittwoch, 4. Februar Anstoß: 20:45 Uhr Ort: Holstein-Stadion (Kiel) Paarung: Holstein Kiel – VfB Stuttgart Livestream: ZDF-Livestream auf Joyn, Beginn des Livestreams: 20:15 Uhr (Vorberichte) Live im Free-TV: ZDF

DFB-Pokal: Holstein Kiel will wieder Pokal-Schreck sein, der VfB Stuttgart zurück nach Berlin Der größte Erfolg der jüngeren Vereinsgeschichte liegt noch kein Jahr zurück - am 25. Mai 2025 bezwang der VfB Stuttgart im Finale in Berlin den Drittligisten Arminia Bielefeld mit 4:2 und sicherte sich den DFB-Pokal. Für die Schwaben war es ein Höhepunkt des Aufschwungs der letzten Jahre, doch hungrig ist der VfB nach wie vor. Nur noch zwei Siege trennen die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß vom erneuten Finaleinzug, nach Kiel reist der VfB als klarer Favorit. Ein Selbstläufer wird die Partie in Kiel aber ganz sicher nicht. Die "Störche" spielen nach dem Abstieg aus der Bundesliga eine bislang recht durchschnittliche Saison und stecken im Mittelfeld der 2. Bundesliga fest. Ein Einzug ins Halbfinale des Pokals könnte den Kielern die Saisonbilanz deutlich aufhellen. Dazu kommt, dass es der deutsche Meister von 1912 in seiner langen Geschichte noch nie ins Finale des DFB-Pokals geschafft hat, was für zusätzliche Motivation sorgen dürfte. Wie Pokalüberraschungen funktionieren, weiß man in Kiel aber sehr genau. Vor fünf Jahren schaffte es Holstein als Zweitligist bis ins Halbfinale und bezwang auf dem Weg dorthin im eigenen Stadion den FC Bayern München sensationell mit 8:7 im Elfmeterschießen. Von diesem legendären Pokalabend wird in Kiel noch immer geschwärmt, Holstein würde nur zu gerne wieder die Rolle des Pokal-Schrecks übernehmen. Die Voraussetzungen für einen spannenden Fußballabend sind jedenfalls gegeben. Denn der Pokal hat - so abgedroschen es auch klingen mag - bekanntlich seine eigenen Gesetze.

DFB-Pokal: Die Sieger der vergangenen 10 Jahre 2025: VfB Stuttgart

2024: Bayer Leverkusen 04

2023: RB Leipzig

2022: RB Leipzig

2021: Borussia Dortmund

2020: FC Bayern München

2019: FC Bayern München

2018: Eintracht Frankfurt

2017: Borussia Dortmund

2016: FC Bayern München

So siehst du den kostenlosen Livestream auf Joyn zum DFB-Pokal-Spiel Holstein Kiel - VfB Stuttgart auf dem Handy oder Tablet Um den Livestream auf Joyn zum DFB-Pokal-Spiel zwischen Holstein Kiel und dem VfB Stuttgart schauen zu können, bedarf es nur weniger einfacher Schritte. Voraussetzung ist natürlich eine Internetverbindung und dass die Joyn App auf dem Gerät deiner Wahl installiert wurde. Also entweder auf Handy oder Smartphone oder dem Smart-TV. Für mobile Geräte findest du die Joyn App ganz einfach für Android im Google Play Store und für Apple iPhone und Tablets im Apple App Store. Um Live-TV auf Joyn direkt über deinen Smart-TV zu streamen, werden Android TV, Apple TV, Google Chromecast und Amazon Fire TV unterstützt. So kannst du den DFB-Pokal auf dem Smartphone deiner Wahl im Livestream schauen!

Kostenlose Übertragung des DFB-Pokal-Spiels auf dem PC schauen Auch in jedem Internet-Browser kann Joyn genutzt werden. Zusätzlich bedarf es nur noch einer Registrierung, um den Livestream einiger Sender anschauen zu können. Aber keine Sorge: Die Registrierung ist absolut kostenlos. Mit einem Klick auf den Live-TV-Player in der App startet dann sofort der Livestream der Sendung deiner Wahl: Einfacher geht Fernsehen im Internet nicht.

