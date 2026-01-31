Endzeitstimmung "Tatort: Gefahrengebiet" am Sonntag: Der letzte Fall für Kommissarin Bonard Aktualisiert: Vor 51 Minuten von Sylvia Loth Susanne Bonard (Corinna Harfouch) wird im "Tatort: Gefahrengebiet" von Selbstzweifeln geplagt und lässt ihren Kollegen Robert Karow (Mark Waschke) allein ermitteln. Bild: rbb/Conny Klein

Ein mysteriöser Todesfall am Berliner Teufelsberg schürt die Angst vor einem Wolf in der Großstadt. Während Kommissar Karow nüchtern ermittelt, steht seine Kollegin Susanne Bonard kurz vor dem Ruhestand und kommt auf einem Survival-Trip der Wahrheit gefährlich nahe.

"Tatort: Gefahrengebiet": Darum geht es Edda Odin (Catherine Stoyan) findet am Berliner Teufelsberg eine männliche Leiche. Sie ist dort regelmäßig mit ihren zwei Hunden unterwegs und ist überzeugt, einen Wolf gesehen zu haben. Während Staatsanwältin Sara Taghavi (Jasmin Tabatabai) wegen der möglichen Gefahr durch ein Wildtier Alarm schlägt, bleibt Kommissar Robert Karow (Mark Waschke) skeptisch und schließt menschliches Fremdverschulden nicht aus. Der rational denkende Kommissar will keine voreiligen Entschlüsse ziehen. Die Ermittlungen laufen trotz öffentlicher Wolfs-Hysterie nüchtern weiter. Neben dem Fall beschäftigt seine Kollegin Susanne Bonard (Corinna Harfouch) etwas ganz anderes: Ihr bevorstehender Ruhestand, der sie in eine Sinnkrise stürzt. Auf der Suche nach sich selbst begibt sie sich auf einen Survival-Trip und kommt dort der Lösung des Verbrechens auf die Spur.

Wolf oder Mensch? Schnell verbreitet sich die These, dass eine Wölfin aus einem nahen Naturschutzgebiet ausgebrochen sei und den Toten so zugerichtet habe. Doch Kommissar Karow will nicht so recht an die Wolfs-Theorie glauben. Zwar sprechen die Bissspuren an Beinen und der beinahe abgetrennte Kopf durchaus für einen Wolf, doch Karow will davon nichts wissen. Auch Susanne Bonard zeigt sich von der Wolfs-Hysterie genervt. Als die Ermittler:innen ganz in der Nähe des Leichenfundortes auf Dara Kimmerer (Anne Ratte-Polle) und Noah Farrell (Nils Kahnwald), die sich in der Wildnis im Überlebenstraining üben, treffen, nimmt der Fall eine Wende …

Abschied von Kommissarin Susanne Bonard Kommissarin Susanne Bonard steht kurz vor ihren letzten Ermittlungen. In drei Tagen geht sie in den wohlverdienten Ruhestand und steckt deswegen in einer Sinnkrise. Sie ist in Endzeitstimmung. Als sie auf ihr Leben zurückblickt, fragt sie sich, ob der Stress im Job und die Vernachlässigung ihrer Familie es wirklich wert waren. Sie sehnt sich nach Ruhe und beschließt, ein paar Tage in der Wildnis zu verbringen, gibt aber niemandem Bescheid, sodass sich ihr Mann und ihre Kollegen große Sorgen machen. Als sie sich auf das Überlebenstraining einlässt, stellt sie sich in Begleitung von Wildnislehrerin Dara Kimmerer ihren Ängsten und Sorgen. Als wäre das nicht schon nervenaufreibend genug, entdeckt sie in Kimmerers Ausrüstung ein blutiges Beil, das zur Kopfwunde des Getöteten passen könnte.

Verschollen Staatsanwältin Sara Taghavi (Jasmin Tabatabai, r.) befragt Robert Karow (Mark Waschke) zum Verbleib seiner verschollenen Kollegin. Bild: rbb/Conny Klein