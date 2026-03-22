Historische TV-Serie und Filme Steckt hinter "Downton Abbey" eine wahre Geschichte? Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Claudia Frickel Der Cast von "Downton Abbey" und die möglichen echten Vorbilder im Schwarz-Weiß-Foto Bild: IMAGO / United Archives International / picture alliance / PictureLux / Ben Blackall / Focus | Ben Blackall

Die Geschichte des frühen 20. Jahrhunderts, Klassenunterschiede und Liebesdramen prägen "Downton Abbey". Doch wer oder was inspirierte Figuren und Handlung der Serie und Filme?

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"Downton Abbey": Fiktive Handlung mit echtem Schloss als Kulisse In sechs Staffeln und drei Filmen erzählt "Downton Abbey" vom Leben der adeligen Familie Crawley und ihrer Bediensteten. Doch dahinter steht keine wahre Geschichte, die sich genauso ereignet hat: Serienerfinder Julian Fellowes hat alle Figuren und Handlungsstränge frei erfunden. Er hat sich allerdings von echten Begebenheiten und Personen inspirieren lassen. Ein echtes "Downton Abbey" gab es nie. Das Schloss, das in der Serie zu sehen ist, existiert jedoch: Highclere Castle im englischen Hampshire diente als Drehort für Außen- und Innenaufnahmen. Erbaut wurde es im 19. Jahrhundert auf den Ruinen eines früheren Gebäudes. Untrennbar mit dem Anwesen verknüpft ist die adelige Familie Carnarvon: Seit 1679 ist es ihr Stammsitz. Die Lebensgeschichten von George und Almina Carnarvon inspirierten die Serie - mit verblüffenden Parallelen.

Das Anwesen von Familie Crawley gehört im echten Leben ebenfalls einem Grafen-Paar. Bild: picture alliance / Visually

Das Ehepaar Carnarvon als schillerndes Vorbild für Lord und Lady Grantham George Herbert, der 5. Earl of Carnarvon, und Countess Almina lebten seit ihrer Hochzeit 1895 auf Highclere Castle. Die Ehe der beiden weist einige Parallelen zu Lord und Lady Grantham auf. George Herbert, 1866 geboren, war Hausherr und Besitzer von Highclere Castle. Er verkörperte den klassischen britischen Landadel, der mit gesellschaftlichen und finanziellen Veränderungen zu kämpfen hatte - ähnlich wie Robert Crawley (Hugh Bonneville) in "Downton Abbey". Almina, 23 Jahre jünger als ihr Mann, war die uneheliche Tochter des reichen Bankiers Alfred de Rothschild. Ihr Vater gab ihr bei der Hochzeit eine Mitgift von 500.000 Pfund - eine enorme Summe damals. Durch die Hochzeit wurde sie zur 5. Countess of Carnarvon.

Lady und Lord Carnarvon (v.l.) inspirierten "Downton Abbey". Bild: UIG / Imago

Almina inspirierte die Figur von Cora Crawley (Elizabeth McGovern), der Ehefrau von Robert: Beide brachten ein großes Vermögen in die Ehe ein, das half, das Anwesen zu erhalten. Und sowohl Almina als auch Cora galten zudem als Außenseiterinnen im Establishment: erste wegen ihrer unehelichen Herkunft, zweite als wohlhabende, aber titellose Amerikanerin. Es gab übrigens in der Familie Carnarvon tatsächlich eine amerikanische Erbin, die in den britischen Adel einheiratete. Anne Catherine Tredick Wendell wurde 1922 die Ehefrau von Henry George Alfred Herbert, dem Sohn von George Herbert und Almina. Nach dem Tod des Familienoberhaupts 1923 wurde das Paar zum 6. Earl und zur 6. Countess of Carnarvon. Die echte Adelsfamilie hatte noch mehr interessante Geschichten zu bieten, die aber nicht in die Serie einflossen. Der 5. Earl of Carnarvon wurde durch einen der bedeutendsten archäologischen Funde des 20. Jahrhunderts berühmt. Er hatte Ausgrabungen des Archäologen Howard Carter finanziert, die 1922 zur Entdeckung des Grabs von Tutanchamun in Ägypten führten.

Wichtige Hinweise & Informationen zum Inhalt Information Diese historischen Ereignisse spielen in "Downton Abbey" eine wichtige Rolle Die Welt von "Downton Abbey" basiert auf realen geschichtlichen Ereignissen. Fellowes war es "sehr wichtig", dass die Serie historisch so akkurat wie möglich ist, sagte er im Gespräch mit ABC News. Unter anderem beeinflussen diese Begebenheiten die Handlung: Der Untergang der Titanic: Eigentlich soll Patrick Crawley der Erbe von "Downton Abbey" werden - er ist der Sohn von Lord Grantham beziehungsweise Robert Crawleys (Hugh Bonneville) Cousin James. Die Töchter Mary (Michelle Dockery), Edith (Laura Carmichael) und Sybil (Jessica Brown Findlay) sind als Mädchen von der Erbfolge ausgeschlossen. Aber Patrick Crawley stirbt beim Untergang der Titanic. Dadurch wird der entfernte Cousin Matthew Crawley (Dan Stevens) zum Erben bestimmt. Erster Weltkrieg: Mehrere Männer der Adelsfamilie und Bedienstete ziehen an die Front, darunter Matthew Crawley, Tom Branson (Allen Leech) und Joseph Molesley (Kevin Doyle). Zudem wird Downton Abbey zeitweise zum Lazarett umfunktioniert. Spanische Grippe: Die Pandemie trifft 1918/19 sowohl die Familie als auch das Personal hart. Lord Grantham und seine Mutter, die Dowager Countess (Maggie Smith), erkranken kurzzeitig. Haushälterin Mrs. Hughes (Phyllis Logan) und Butler Mr. Carson (Jim Carter) kümmern sich um die Kranken. Historisch gesehen forderte die Spanische Grippe Millionen Todesopfer weltweit.

Downton Abbey wird zum Lazarett - genau wie einst Highclere Castle Im Zweiten Weltkrieg verwandelt sich das Schloss in "Downton Abbey" zeitweise in ein Lazarett: Die prunkvollen Salons und Schlafzimmer werden zu Krankensälen mit Bettenreihen für verwundete Offiziere. Lady Cora unterstützt die Idee eines Lazaretts und leitet es, auch wenn Isobel Crawley die treibende Kraft bei der praktischen Umsetzung ist. Dieser Handlungsstrang ist stark an die Realität angelehnt: Lady Almina ließ Highclere Castle während des Ersten Weltkriegs in ein Lazarett für verwundete Soldaten umbauen. Sie organisierte nicht nur die Pflege, sondern kümmerte sich sogar persönlich um Patienten. Darüber hinaus finanzierte sie einen Großteil der medizinischen Versorgung.

Lady Carnarvon hat sich um verwundete Soldaten gekümmert. Bild: Gemini Collection

Ein königliches Paar kommt zu Besuch - wie auf dem echten Schloss Im ersten "Downton Abbey"-Kinofilm von 2019 kündigen König Georg V. und Königin Mary einen Besuch auf dem Landsitz an. Das versetzt die adelige Familie im Jahr 1927 genauso in Aufregung wie die Dienerschaft. Auch dieses Ereignis hat sich im echten Leben so ähnlich zugetragen - allerdings früher: 1917 kamen König George V. und Königin Mary nach Highclere Castle, um sich das Lazarett anzusehen.

Lady (Laura Carmichael) und Lord Grantham (Hugh Bonneville) aus "Downton Abbey" tanzen bei einem Ball. Bild: ZUMA Press Wire