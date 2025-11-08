Nach jüngsten Spekulationen machte Laura Maria Rypa in einer Instagram-Story nun deutlich: Das Liebes-Aus mit Pietro Lombardi ist besiegelt. Nun reagierte der Sänger – mit deutlichen Worten.

Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa gehen getrennte Wege - das hat die Influencerin nun noch einmal deutlich gemacht. Nachdem sie auf die Frage eines Fans, ob sie noch mit "Pi zusammen" sei, knapp aber eindeutig mit "Nein" geantwortet hatte, folgte kurz darauf eine Reaktion des Sängers.

"Ich will meinen Frieden"

Pietro Lombardi, der nach der Trennung vorübergehend bei Comedian Oliver Pocher untergekommen ist, zeigte sich laut "Focus" in seiner Instagram-Story sichtlich genervt von der anhaltenden Aufmerksamkeit rund um sein Liebesleben.

Offenbar hatten ihn zahlreiche Fans auf die Aussage seiner Ex aufmerksam gemacht. "Wenn man doch wirklich zu 100 Prozent abgeschlossen hat, muss man an keinen Status erinnern und immer wieder klarstellen, was ja ist. Ich weiß nicht, was das bringen soll …", schrieb der 33-Jährige. "Auch dieses: 'Hast du das und das gesehen?' Ja, ich sehe alles", erklärte er weiter. "Jeder hat seine Themen, und dieses hat für mich aktuell keine Priorität. Jeder hat sein Leben. Was zusammengehört, findet sich. Was nicht, war nie dafür bestimmt. Ich will meinen Frieden – und den habe ich aktuell."

Ein ausführliches Statement zum Beziehungsende werde es von ihm nicht geben, stellte Lombardi klar. "Sie ist in keiner Beziehung. Ich bin in keiner Beziehung. Das ist der Stand. Und damit ist das Thema hiermit zu." Alles Weitere, so der Musiker, entscheide das Leben – "nicht Instagram".