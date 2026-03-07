Baby-Alarm "Promi Big Brother"-Star Andrej Mangold wird Vater! Veröffentlicht: 07.03.2026 • 13:06 Uhr von C3 Newsroom Andrej Mangold und Annika Jung werden zum ersten Mal Eltern. Bild: IMAGO / Future Image

"Promi Big Brother"-Star und ehemaliger Basketballprofi Andrej Mangold hat freudige Nachrichten zu verkünden: Der 39-Jährige und seine Verlobte Annika Jung erwarten ihr erstes gemeinsames Kind!

Neue Stufe im Liebesglück: Andrej Mangold und Annika Jung haben auf Instagram ihr Babyglück verkündet. Nachdem sich das Paar Anfang 2025 zeitweise getrennt hatte, fanden die beiden wieder zueinander, heirateten - und schlagen nun gemeinsam ein neues Kapitel auf: Aus zwei wird bald eine kleine Familie.

"Wenn Träume wahr werden" Auf Instagram liessen Andrej Mangold und Annika Jung ihre Fans über ihre Schwangerschaft wissen. Zu mehreren Aufnahmen, die das Paar zeigen - darunter Fotos mit Babybauch und Ultraschallbildern - schrieb der "Promi Big Brother"-Star: "1+1=3. Wenn Träume wahr werden." In seiner Instagram-Story kündigte der Reality-Star den Beitrag zuvor bereits voller Vorfreude an. "Freunde, es folgt der schönste Post meines Lebens. Ich will es in die ganze Welt rufen", schrieb er zunächst. Kurz darauf folgte die Auflösung.

2026 ist jetzt schon das beste Jahr meines Lebens. Erst sagt sie Ja zu mir und nun das. Andrej Mangold

Auch Annika Jung teilte die Nachricht mit ihren Followern. In ihrer Story ergänzte sie die freudige Ankündigung um das Wort "Blessed" - also "gesegnet".

Eine Schwangerschaft mit Herausforderungen Im Interview mit der "Bild" erklärte Andrej Mangold, dass die Schwangerschaft nicht geplant gewesen sei. Sie beide hätten das Schicksal entscheiden lassen, verrät er. Für seine Partnerin sei die Schwangerschaft aktuell auch körperlich nicht ganz leicht.

Für Anni ist die Schwangerschaft körperlich deutlich herausfordernder, mit all den typischen Dingen wie Übelkeit oder den Veränderungen, die der Körper durchmacht. Andrej Mangold

Er würde da eher die Rolle des Unterstützers einnehmen, erklärt er.