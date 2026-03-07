Noch immer verliebt? Nach Trennung: Pietro Lombardi überrascht mit Liebesgeständnis an Anna Maria Rypa Veröffentlicht: 07.03.2026 • 13:35 Uhr von C3 Newsroom Noch immer verliebt? Pietro Lombardi scheint von seiner Ex nicht loszukommen. Bild: IMAGO / Oliver Langel

Noch im vergangenen Sommer schien endgültig Schluss zu sein, doch Pietro Lombardi kann wohl nicht loslassen: Der Sänger hat offen über seine Gefühle für seine Ex-Verlobte Laura Maria Rypa gesprochen und dabei ein überraschend ehrliches Liebesgeständnis abgelegt.

Du willst Pietro Lombardi in Action sehen? Seine "Masked Singer"-Auftritte findest du auf Joyn

Die große Liebe verloren? Damit will sich Pietro Lombardi offenbar nicht abfinden. In dem Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt" spricht der 33-jährige Musiker ungewöhnlich offen über seine Gefühlswelt. Auf die Frage nach Laura Maria Rypa fand er ohne zu Zögern eine konkrete Antwort.

Wenn du mich jetzt fragen würdest: ,Liebst du diese Frau noch?‘ Ja. Sind wir zusammen? Nein. Gehen wir in Urlaub zusammen? Ja. Pietro Lombardi

Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa sind seit August 2025 offiziell als getrennt. Die Beziehung der beiden war über Jahre von Höhen und Tiefen geprägt. Seit ihrem Kennenlernen im Jahr 2020 führten sie eine turbulente On-Off-Beziehung mit mehreren Trennungen und Versöhnungen. Damit, dass Lombardi noch Gefühle für seine Ex hat, dürften viele Fans bereits gerechnet haben - schliesslich wurden die beiden erst kürzlich zusammen im Urlaub gesichtet.

Gemeinsamer Urlaub trotz Trennung Wohin es die beiden verschlagen hat? Nach Mauritius! Auf Social Media teilten Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa Eindrücke aus der Reise - inklusive Szenen mit ihren Kindern am Strand. Für viele Fans war das bereits ein klares Zeichen für ein mögliches Liebes-Comeback. Doch Lombardi bremste damals noch die Erwartungen, berichtet die "Bild". Die Reise habe vor allem einen Grund gehabt - ihre Kinder. Die beiden sind Eltern von Leano (3) und Amelio (1) - und wollen trotz Trennung ein gutes Team bleiben.

Als Mama und Papa gehen wir dahin. Leano, findet nichts geiler, als mit uns was zu unternehmen, weil er das ja noch nicht richtig versteht. Für ihn ist es das Größte, wenn Mama UND Papa mit ihm im Zoo sind. Pietro Lombardi

Der gemeinsame Urlaub sei daher bewusst als Familienzeit geplant gewesen. Wichtig sei ihm, dass die Kinder ihre Eltern weiterhin gemeinsam erleben können.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Neue Liebe? Momentan ausgeschlossen Trotz des emotionalen Podcast-Geständnisses macht Lombardi deutlich, dass die Beziehung derzeit wirklich beendet ist. "Seit wir getrennt sind, hatten wir nicht einmal etwas miteinander", erklärt er. Auch an Dating denkt Lombardi momentan nicht. In einem "RTL"-Interview erklärte er kürzlich, dass er derzeit kein Interesse daran habe, neue Frauen kennenzulernen. Der Grund liegt auf der Hand:

Am Ende des Tages habe ich kein Interesse daran, neue Frauen zu daten, weil da noch eine Frau im Kopf ist. Pietro Lombardi

Dass damit Laura Maria Rypa gemeint ist, dürfte offensichtlich sein. Im Moment scheint das Verhältnis zwischen den beiden jedenfalls stabil zu sein.

So, wie es jetzt ist, ist es auch super. Wir sind glücklich und respektieren uns. Pietro Lombardi