Appell gegen Bodyshaming Kerstin Ott spricht offen über ihre Brust-OP: "Es ist dein Körper!" Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von C3 Newsroom Kerstin Ott bei der "Schlagernacht des Jahres" am 11.4.2026 in Leipzig. Bild: justpictures.ch

Schlagersängerin Kerstin Ott hat sich vor einigen Jahren für einen operativen Eingriff entschieden. Erstmals thematisiert sie nun die Hintergründe ihrer Brustverkleinerung und verbindet ihre Geschichte mit einer klaren Botschaft zur Selbstbestimmung.

"Angst vor Brustkrebs" war entscheidend Kerstin Ott zählt zu den erfolgreichsten Schlagersängerinnen des Landes und sorgt mit persönlichen Äußerungen auch abseits der Musik für Aufmerksamkeit. In Bettina Böttingers Podcast "Zwischen den Zeilen" berichtet Ott, dass sie zwischen dem 30. und 40. Lebensjahr "extreme Probleme" mit ihrer Figur gehabt habe. Deshalb hatte sie sich damals die Oberweite "wegnehmen lassen". Es sei "zu viel des Guten" gewesen, erklärt die 44-Jährige. Neben ihrem persönlichen Wohlbefinden war ein gesundheitlicher Aspekt ausschlaggebend: "Aber auch, weil ich Angst vor Brustkrebs habe." In ihrer Familie habe sehr viel Krebs "gewütet", erklärt Ott. Die Oberweite sei ihr auch "nie wichtig" gewesen: "Ganz im Gegenteil, mich hat das eher gestört, und so habe ich das vor ein paar Jahren korrigieren lassen."

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Mehr Transparenz statt Tabu Ihre Frau Karolina, mit der Kerstin Ott seit 2017 verheiratet ist, habe auf den Eingriff so reagiert, "wie sich das gehört", und gesagt, "dass sie sich das auch gar nicht mehr anders vorstellen kann". Gewöhnlich mache Ott solche privaten Themen nicht öffentlich und habe lange diesbezüglich geschwiegen. Jedoch ist sie überzeugt, dass "dahingehend eine Transparenz stattfinden" müsse und richtet sich an Menschen mit ähnlichen Überlegungen. Zugleich sei dies eine ganz persönliche Angelegenheit: "Es ist dein Körper! Du bist der Mensch, der darüber entscheidet. Nicht dein Ehepartner und nicht die Menschen, die außen draufgucken." Für Kritik am Aussehen anderer findet Ott deutliche Worte: "Ich denke auch immer: Wie kann sich jemand hinstellen und über lange oder kurze Haare rumlästern? Oder über große, kleine Brüste, gar keine Brüste? Das ist nicht dein Körper, halt dein Maul." Heute fühle sich Kerstin Ott ausgesprochen wohl in ihrem Körper, auch wenn sie für ein neues Tattoo schon mal leidet.