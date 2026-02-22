Oscar-Preisträgerin plaudert aus Kultmoment aus "Stirb an einem anderen Tag" – Wo Halle Berrys 007-Bikini heute ist Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von C3 Newsroom Absolute Ikone: Wie auch immer gestylt Halle Berry heutzutage über den Roten Teppich schreitet, ihr legendärer Auftritt im Bikini ist unvergessen. Bild: picture alliance / ZUMAPRESS.com | AMPAS; picture-alliance / dpa | dpa-Film Fox

Ein orangefarbener Bikini, ein weißer Gürtel, ein Messer - mit diesem Styling schrieb Halle Berry James-Bond-Geschichte. Jetzt verriet sie, was aus dem berühmten Outfit aus dem James-Bond-Film "Stirb an einem anderen Tag" geworden ist.

Das Meer glitzert, die Wellen brechen am Strand, dann taucht sie auf. Unvergesslich ist der Moment, in dem Halle Berry als Jinx im orangefarbenen Bikini auf James Bond zuschreitet. Die Szene gehört zu den absoluten Musts der 007-Reihe. Was aus dem legendären Kleidungsstück geworden ist, verriet die Oscar-Preisträgerin jetzt in einem Interview.

Bei einem Auftritt in "The Barrymore Show" wurde Halle Berry gefragt, ob sie das Kult-Kleidungsstück aus dem James-Bond-Film "Stirb an einen anderen Tag" noch besitze. Die Antwort kam klar und schnell: "Yep." Offensichtlich hängt es also immer noch in ihrem Kleiderschrank.

Bikini mit Kultstatus Kein Wunder, schließlich ist es ein Kleidungsstück mit Kultstatus. Wie schwierig es damals bei den Dreharbeiten war, das richtige Outfit für diese legendäre Szene auszuwählen, hatte die Schauspielerin vor einiger Zeit bereits in einem Interview mit der "Vogue" erzählt: "Wir haben so viele Badeanzüge ausprobiert, so viele Bikinis und so viele Gürtel. Es sieht mühelos aus – aber es war eine echte Herausforderung, diesen kleinen Bikini perfekt hinzubekommen", sagte Berry. "Es ging darum, die richtige Farbe und die perfekte Passform zu finden."

Zeit für Revival vorbei Doch trotz dem Kultstatus ihrer James-Bond-Rolle als Agentin in "Stirb an einem anderen Tag" wurde der Erfolg der Rolle nicht weitergeführt. Halle Berry stellte beim Cannes Filmfestival 2025 bereits klar, es hätte einmal eine Möglichkeit gegeben, einen eigenen Spin-Off-Film über die Figur Jinx zu drehen: "Das hätte wahrscheinlich passieren sollen. Ich hätte mir sehr gewünscht, dass es dazu kommt – aber ich glaube, diese Zeit ist vorbei."