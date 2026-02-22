Oscar-Preisträgerin plaudert aus Kultszene aus "Stirb an einem anderen Tag": Wo ist Halle Berrys legendärer 007-Bikini heute? Aktualisiert: Vor 3 Stunden von C3 Newsroom Absolute Ikone: Wie auch immer gestylt Halle Berry heutzutage über den Roten Teppich schreitet, ihr legendärer Auftritt im Bikini ist unvergessen. Bild: picture alliance / ZUMAPRESS.com | AMPAS; picture-alliance / dpa | dpa-Film Fox

Ein orangefarbener Bikini und ein weißer Gürtel, in dem ein Messer steckt: Mit diesem Styling schrieb Halle Berry "James Bond"-Geschichte. Jetzt verriet die Schauspielerin, was aus ihrem berühmten Outfit in "Stirb an einem anderen Tag" geworden ist.

Das Meer glitzert, die Wellen brechen am Strand - dann taucht sie auf: Halle Berry als Jinx schreitet im orangefarbenen Bikini auf James Bond zu. Dieser Moment gehört zu den ikonischsten Szenen der 007-Reihe. Was aus dem legendären Kleidungsstück geworden ist, verriet die Oscar-Preisträgerin jetzt in einem Interview.

Bei einem Auftritt in "The Barrymore Show" wurde Halle Berry gefragt, ob sie das Kult-Kleidungsstück aus dem "James Bond"-Film "Stirb an einem anderen Tag" noch besitze. Die Antwort kam klar und schnell: "Yep." Offensichtlich hängt der knappe Zweiteiler immer noch in ihrem Kleiderschrank.

Bikini mit Kultstatus Kein Wunder, schließlich hat das Kleidungsstück längst Kultstatus. Wie schwierig es damals bei den Dreharbeiten war, das richtige Outfit für diese legendäre Szene auszuwählen, hatte die Schauspielerin vor einiger Zeit bereits in einem Interview mit der "Vogue" erzählt: "Wir haben so viele Badeanzüge ausprobiert, so viele Bikinis und so viele Gürtel. Es sieht mühelos aus – aber es war eine echte Herausforderung, diesen kleinen Bikini perfekt hinzubekommen", sagte Berry. "Es ging darum, die richtige Farbe und die perfekte Passform zu finden."

Zeit für Revival vorbei Doch trotz der Begeisterung, die Halle Berry als Agentin in "Stirb an einem anderen Tag" entfachte, wurde der Erfolg der Rolle nicht weiterverfolgt. Beim Filmfestival in Cannes stellte sie 2025 klar, dass es einmal die Möglichkeit für einen eigenen Spin-Off-Film über die Figur Jinx gegeben hätte. "Das hätte wahrscheinlich passieren sollen. Ich hätte mir sehr gewünscht, dass es dazu kommt – aber ich glaube, diese Zeit ist vorbei."