Im Netz kaum präsent
Laura Rüdiger: Was über die Frau des DFB-Verteidigers Antonio Rüdiger bekannt ist
Veröffentlicht:von Pia In der Smitten
:newstime
Das sind die Spielerfrauen der DFB-Stars
Videoclip • 01:31 Min • Ab 12
Laura Rüdiger ist die wohl privateste Spielerfrau der aktuellen Nationalelf. Sie hält ihr Familienleben komplett aus der Öffentlichkeit heraus und überlässt das Scheinwerferlicht lieber ihrem Mann Antonio Rüdiger. Doch ganz spurlos bleibt sie nicht.
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Steckbrief
Name: Laura Rüdiger
Geboren: vermutlich 1993
Schulabschluss: nicht bekannt
Beruf: nicht bekannt, wahrscheinlich Ex-Handballspielerin
Instagram-Kanal: kein verifizierter Account
Sonstige Socia-Media-Kanäle: nein
Hochzeit mit Antonio Rüdiger: Sommer 2019
Sohn: Djamal Sahr Rüdiger, geboren 22. Februar 2020
Tochter: Aaliyah Trophy Rüdiger, geboren 2. Juni 2021
Kein Wunsch nach Scheinwerferlicht
Das könnte das kürzeste Spielerfrauen-Porträt der laufenden WM werden. Denn Laura Rüdiger gibt kaum etwas von sich preis. Die Ehefrau von "Real Madrid"- und DFB-Verteidiger Antonio Rüdiger scheint kein Interesse an einem öffentlichen Leben zu haben.
In einer Gesellschaft, in der viele nach Aufmerksamkeit und ihren "five minutes of fame" zu streben scheinen, macht die zweifache Mutter genau das Gegenteil. Sie schottet ihr Privatleben komplett ab.
Ihre Vergangenheit behält Laura Rüdiger für sich
Schulabschluss, Studium, Ausbildung, Beruf? War sie wirklich Profi-Handballerin? Über Laura Rüdiger lassen sich nur wenige verlässliche Informationen finden. Nicht einmal ihr Geburtsjahr ist zweifelsfrei belegt. Der Fan-Account @family.madridista, der den "Real Madrid"-Spielerfrauen gewidmet ist, schreibt, sie sei 1993 geboren.
Im gleichen Jahr wie ihr Mann Antonio Rüdiger, der am 3. März 1993 zur Welt kam. Der 1,90 Meter große Abwehrspieler gehört auf dem Platz zu den präsentesten Spielern der Nationalmannschaft. In manchen Situationen reagierte das Fußballtalent in der Vergangenheit impulsiv, wofür er sich bereits öffentlich entschuldigt hat.
Laura Rüdiger bleibt konsequent privat
Über ihren Alltag mit Antonio Rüdiger ist öffentlich kaum etwas bekannt. Auch über die Familie gibt es nur wenig EInblicke. Die Geburtsdaten der Kinder finden sich auf der genannten Insta-Fan-Seite von "Real Madrid": Djamal Sahr wurde im Februar 2020 geboren, seine Schwester Aaliyah Trophy nur rund 15 Monate später.
Auf seinem offiziellen Tiktok-Account @toniruediger zeigte der Fußball-Star kürzlich seine Kinder während eines Flugs in der Business Class. Beide trugen Kopfhörer und schauten Tablet. Laura Rüdiger war nicht zu sehen.
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Nächstenliebe ist für Familie Rüdiger nicht nur ein Wort
Fest steht: Laura Rüdiger hat in eine große, multikulturelle Familie eingeheiratet. Ihre Schwiegermutter Lily floh vor dem Bürgerkrieg in ihrer Heimat Sierra Leone nach Deutschland und lernte dort den späteren Vater von Antonio kennen. Einen Sohn aus einer früheren Beziehung brachte Lily schon mit in die Beziehung.
Dazu kamen noch vier Schwestern, mit denen Antonio Rüdiger zusammen im Berliner Stadtteil Neukölln aufwuchs. Er spricht oft sehr respektvoll und voller Bewunderung von seiner Mutter. Die gegenseitige Wertschätzung soll den Rüdigers auch in ihrer Ehe sehr wichtig sein.
Außerdem leben sie gemeinsame Werte, wie Nächstenliebe und soziales Engagement. Mit ihrer eigenen Stiftung setzt sich das Paar vor allem für Kinder mit Behinderung in Sierra Leone ein. Im Kono-Distrikt, der Heimat von Laura Rüdigers Schwiegermutter, soll ein neues Bildungszentrum für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche entstehen.
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