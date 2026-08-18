Das Nudelsalat-Duell aus dem "SAT.1-Frühstücksfernsehen": Links die erfrischende KI-Kreation mit Whipped Feta, rechts der mediterrane Klassiker von Profikoch Heiko.

Aus der Sendung

Du brauchst einen leckeren Nudelsalat für die Grillsaison? Hier findest du die beiden Rezepte aus der Sendung zum Nachmachen: Den mediterranen Grill-Klassiker mit Pesto von Profikoch Heiko und die überraschende KI-Kreation mit Whipped Feta, Orecchiette und fruchtigem Zitronen-Kick!

Sizilianischer Zitronen-Orecchiette-Salat mit Artischocken, Whipped Feta und Pistazien-Crunch

Zubereitung

1. Orecchiette kochen

Die Orecchiette in reichlich Salzwasser al dente kochen.

Währenddessen alle Zutaten für die Zitrus-Vinaigrette verrühren.

Die noch warmen Nudeln direkt mit der Vinaigrette vermengen, damit sie die Zitrusnoten von Zitrone, Orange und Limette aufnehmen.

2. Crunch herstellen

Kapern trockentupfen.

Mit grob gehackten Pistazien und Panko in etwas Olivenöl goldbraun und knusprig rösten.

Mit wenig Maldon Salt abschmecken und beiseitestellen.

3. Cremigen Feta-Mix herstellen

Feta, Joghurt, Zitronensaft, Olivenöl, Pfeffer und eine kleine Prise Salz cremig pürieren oder glatt verrühren.

Nicht zu fest, sondern leicht und locker.

4. Salat vollenden

Fenchel, Artischocken, Orangenfilets, Oliven, rote Zwiebel und Babyspinat zu den marinierten Orecchiette geben.

Anschließend den cremigen Feta-Mix direkt unter den Salat heben, sodass sich alles gleichmäßig verbindet und die Pasta eine leichte, cremige Umhüllung bekommt.

Zum Schluss Minze, Dill und etwas Fenchelgrün unterheben.

Nicht zu stark mischen, damit die Struktur erhalten bleibt.

5. Anrichten

Den Salat locker auf einer großen Platte oder in einer Schüssel anrichten.

Mit dem Pistazien-Kapern-Crunch bestreuen.

Zum Schluss etwas zusätzliche Zitronen-, Orangen- und Limettenzeste darübergeben.

Das Profil des Salats