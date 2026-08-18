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Aus der Sendung

"SAT.1-Frühstücksfernsehen": Die Rezepte zum Nudelsalat-Duell "Koch vs. KI"

Veröffentlicht:

von Joyn-Redaktion

Das Nudelsalat-Duell aus dem "SAT.1-Frühstücksfernsehen": Links die erfrischende KI-Kreation mit Whipped Feta, rechts der mediterrane Klassiker von Profikoch Heiko.

Bild: SAT.1; KI-generiert

Du brauchst einen leckeren Nudelsalat für die Grillsaison? Hier findest du die beiden Rezepte aus der Sendung zum Nachmachen: Den mediterranen Grill-Klassiker mit Pesto von Profikoch Heiko und die überraschende KI-Kreation mit Whipped Feta, Orecchiette und fruchtigem Zitronen-Kick!

Sizilianischer Zitronen-Orecchiette-Salat mit Artischocken, Whipped Feta und Pistazien-Crunch

Hier findest du die Zutaten für das KI-Rezept

Pasta:

  • 250 g Orecchiette

Salat

  • 250 g Artischockenherzen

  • 1 Fenchelknolle, hauchdünn gehobelt

  • 1 Orange, filetiert

  • 80 g grüne Oliven

  • 1 kleine rote Zwiebel, fein geschnitten

  • 1 Handvoll Babyspinat

  • optional: wenige dünne Staudensellerie-Scheiben

Mediterrane Zitrus-Vinaigrette

  • Abrieb von 1 Bio-Zitrone

  • Abrieb von 1 Bio-Orange

  • Abrieb von 1 Bio-Limette

  • 3 EL Zitronensaft

  • 3 EL Orangensaft

  • 5 EL Olivenöl

  • 1 TL Honig

  • 1 TL Dijon-Senf

  • kleiner Spritzer Weißweinessig

  • Salz

  • schwarzer Pfeffer

  • Mini-Prise Chili

Cremiger Feta-Mix

  • 150 g Feta

  • 3 EL griechischer Joghurt

  • 1 TL Zitronensaft

  • 1 Schuss Olivenöl

  • schwarzer Pfeffer

  • kleine Prise Salz

Crunch

  • 60 g Pistazien

  • 2 EL Kapern

  • 2 EL Panko

  • etwas Olivenöl

  • Maldon Salt

Kräuter

  • einige Blätter Minze

  • etwas Dill

  • wenig Fenchelgrün

Zubereitung

1. Orecchiette kochen

Die Orecchiette in reichlich Salzwasser al dente kochen.

Währenddessen alle Zutaten für die Zitrus-Vinaigrette verrühren.

Die noch warmen Nudeln direkt mit der Vinaigrette vermengen, damit sie die Zitrusnoten von Zitrone, Orange und Limette aufnehmen.

2. Crunch herstellen

Kapern trockentupfen.

Mit grob gehackten Pistazien und Panko in etwas Olivenöl goldbraun und knusprig rösten.

Mit wenig Maldon Salt abschmecken und beiseitestellen.

3. Cremigen Feta-Mix herstellen

Feta, Joghurt, Zitronensaft, Olivenöl, Pfeffer und eine kleine Prise Salz cremig pürieren oder glatt verrühren.

Nicht zu fest, sondern leicht und locker.

4. Salat vollenden

Fenchel, Artischocken, Orangenfilets, Oliven, rote Zwiebel und Babyspinat zu den marinierten Orecchiette geben.

Anschließend den cremigen Feta-Mix direkt unter den Salat heben, sodass sich alles gleichmäßig verbindet und die Pasta eine leichte, cremige Umhüllung bekommt.

Zum Schluss Minze, Dill und etwas Fenchelgrün unterheben.

Nicht zu stark mischen, damit die Struktur erhalten bleibt.

5. Anrichten

Den Salat locker auf einer großen Platte oder in einer Schüssel anrichten.

Mit dem Pistazien-Kapern-Crunch bestreuen.

Zum Schluss etwas zusätzliche Zitronen-, Orangen- und Limettenzeste darübergeben.

Das Profil des Salats

  • salzig

  • zitronig

  • cremig

  • crunchy

  • mediterran

  • sommerlich

  • deutlich anders als ein klassischer Grill-Nudelsalat

  • leicht, frisch und trotzdem sättigend

Du brauchst noch mehr Salat-Inspiration? Schau dir dieses Rezept aus dem "SAT.1-Frühstücksfernsehen" an!

Videoclip
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Koreanischer Karottensalat von Anton Behnke

Verfügbar auf JoynVideoclip • 05:29 Min • Ab 12

Mediterraner Grill-Nudelsalat mit Kräuter-Pesto, Schmand-Dip und Rosmarin-Croutons

Die Zutatenliste für Heikos Rezept

Zutaten

Nudelsalat

  • 250 g Fusilli

  • 1 rote Paprika

  • 1 gelbe Paprika

  • 1 kleine Zucchini

  • 1 kleine Aubergine

  • 1 rote Zwiebel

  • 2 EL Olivenöl

  • 1 TL Salz

  • 1 TL Zucker

  • einige Blätter Basilikum

  • etwas Petersilie

Kräuter-Pesto

  • 1 Bund Basilikum

  • ½ Bund Petersilie

  • 50 g Parmesan

  • 40 g Pinienkerne

  • 100 ml Olivenöl

  • Salz

  • Pfeffer

Schnittlauch-Schmand

  • 200 g Schmand

  • 1 Bund Schnittlauch

  • etwas Zitronensaft

  • Salz

  • Pfeffer

Rosmarin-Knoblauch-Croutons

  • 3 Scheiben Ciabatta oder Weißbrot

  • 2 Knoblauchzehen

  • 1 Zweig Rosmarin

  • 3 EL Olivenöl

  • Salz

Topping

  • restliche geröstete Pinienkerne

  • einige Basilikumblätter

Zubereitung

1. Fusilli kochen

Die Fusilli in reichlich Salzwasser al dente garen.

Abgießen und leicht auskühlen lassen.

2. Mediterranes Gemüse vorbereiten

Paprika, Zucchini, Aubergine und rote Zwiebel in kleine Würfel schneiden.

Mit Salz und Zucker vermengen.

Etwa 10 Minuten ziehen lassen.

Dadurch tritt Gemüsesaft aus und die Aromen werden intensiver.

Anschließend mit etwas Olivenöl und Kräutern in einer großen Pfanne kurz und kräftig anrösten.

Das Gemüse soll Farbe bekommen, aber noch Biss behalten.

Abkühlen lassen.

3. Kräuter-Pesto herstellen

Pinienkerne ohne Fett rösten.

Einen Teil für später beiseitelegen.

Basilikum, Petersilie, Parmesan, Pinienkerne und Olivenöl zu einem groben Pesto mixen.

Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

4. Schnittlauch-Schmand anrühren

Schmand glatt rühren.

Fein geschnittenen Schnittlauch unterheben.

Mit etwas Zitronensaft, Salz und Pfeffer abschmecken.

Kalt stellen.

5. Rosmarin-Knoblauch-Croutons

Brot würfeln.

Olivenöl in einer Pfanne erhitzen.

Rosmarin und angedrückten Knoblauch darin aromatisieren.

Brotwürfel goldbraun und knusprig rösten.

Leicht salzen.

6. Salat fertigstellen

Fusilli, mediterranes Gemüse und Kräuter-Pesto vermengen.

Abschmecken und einige Minuten ziehen lassen.

Anrichten

Den Nudelsalat auf einer Platte oder in einer Schüssel anrichten.

Einen Klecks Schnittlauch-Schmand daraufsetzen.

Mit den Rosmarin-Knoblauch-Croutons bestreuen.

Zum Schluss die restlichen gerösteten Pinienkerne darübergeben.

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