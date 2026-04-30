ARD Degeto-Reihe "Praxis mit Meerblick": So geht es nach Bekanntwerden von Kais Tablettensucht weiter Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von teleschau Nora (Tanja Wedhorn) und Peer Kaminski (Dirk Borchardt) sorgen sich weiter um ihren suchtkranken Sohn. Bild: ARD Degeto Film/Arnim Thomaß

Mit Bekanntwerden von Kais (Lukas Zumbrock) Tablettensucht spitzte sich die familiäre Lage von Rügenärztin Nora Kaminski (Tanja Wedhorn) in "Praxis mit Meerblick" am vergangenen Freitag weiter zu. Wie geht es jetzt mit der ARD Degeto-Reihe weiter?

In Sachen Stursinn kommt Kai Kaminski ganz eindeutig nach seiner Mutter: Am vergangenen Freitag entdeckte die Ärztin Nora Kaminski in "Praxis mit Meerblick - Liebe auf Attest" Aufputschmittel in der Aktentasche ihres Sohnes. Dieses stellte sich auch als Auslöser seiner diffusen körperlichen Leiden heraus. Bei der Konfrontation platzte Kai sofort der Kragen: Gemeinsam mit seiner Verlobten Sophie Trafeur (Maxine Kazis) wollte er so schnell wie möglich nach Paris abreisen. In letzter Sekunde ließ er sich aber doch noch umstimmen. "Dann haben wir jetzt ein Familienprojekt", sagte Kais Vater Peer Kaminski (Dirk Borchardt) am Ende zu seiner Ex. Doch das gestaltet sich mehr als schwierig: Den 30. Film "Praxis mit Meerblick - Leinen los" siehst du am Freitag, 1. Mai, 20:15 Uhr, im Das-Erste-Livestream auf Joyn.

"Wir brauchen Abstand" Seit der Konfrontation mit seiner Mutter kapselt sich Kai vollkommen von der Außenwelt ab. Anstatt mit seiner Verlobten am Strand spazieren zu gehen, suhlt sich der ambitionierte Anwalt im Hotelbett im Selbstmitleid. Die verzweifelte Sophie zieht schließlich die Reißleine: "Wir brauchen Abstand", verkündet sie und reist allein zurück in ihre Heimat. Nora Kaminski gibt sich hingegen nicht so leicht geschlagen: Auch sie setzt nun auf Stursinn und campiert vor Kais Hotelzimmertür. Denn am Ende will sie nur eines: endlich in Ruhe mit ihrem Sohn reden. Das von langer Hand geplante Beachvolleyball-Turnier der Rügener Ärzteschaft für einen guten Zweck steht derweil kurz vor dem Finale: Werden der ambitionierte Dr. Heckmann (Patrick Heyn) und die Arzthelferin Mandy Petersen (Mandy Petersen) die Partie für sich entscheiden? Oder gewinnen am Ende doch Nora Kaminski und der Tierarzt Dr. David Mandel (Marco Girnth)?