Strikter Dresscode! Diese Regeln galten bei der Traumhochzeit von Joe Laschet und seiner Andrea

Joe Laschet, Mode-Influencer und Sohn des ehemaligen NRW-Ministerpräsidenten Armin Laschet, gab am 4. Oktober seiner Partnerin Andrea stilvoll das Jawort. Von der klassischen Kleiderordnung bis zur Fahrt im Oldtimer war bei dieser Hochzeit alles perfekt aufeinander abgestimmt.

Hochzeit mit striktem Dresscode

Großer Tag für den Politiker-Sohn: Joe Laschet hat seine langjährige Partnerin Andrea, eine Juristin, am 4. Oktober 2025 in Aachen geheiratet. Seit neun Jahren sind die beiden ein Paar - den Heiratsantrag machte er im Jahr 2022 in Rom, direkt vor dem Petersdom.

Die katholische Trauung fand in einer Kirche im Aachener Stadtteil Burtscheid statt, in der er bereits seine Kommunion gefeiert hatte, und war geprägt von zeitloser Eleganz und Tradition. Joe trug einen marineblauen Cutaway - einen Gesellschaftsanzug mit verlängertem Jackett - mit Einstecktuch und grauer Weste, Andrea wählte ein elegant tief ausgeschnittenes weißes Brautkleid mit passendem Strauß.

Nach dem Jawort präsentierte das Paar seine Trauringe und tauschte einen Kuss, bevor es unter Applaus in einem offenen Oldtimer die Kirche verließ. Unter den 160 Gästen waren neben der großen Familie - Vater Armin und Mutter Susanne Laschet posierten am Kirchenausgang mit dem Brautpaar - auch zahlreiche Freunde aus der Influencer- und TV-Szene.