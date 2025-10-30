Sneaker? Verboten!
Strikter Dresscode! Diese Regeln galten bei der Traumhochzeit von Joe Laschet und seiner Andrea
Aktualisiert:von C3 Newsroom
Joe Laschet, Mode-Influencer und Sohn des ehemaligen NRW-Ministerpräsidenten Armin Laschet, gab am 4. Oktober seiner Partnerin Andrea stilvoll das Jawort. Von der klassischen Kleiderordnung bis zur Fahrt im Oldtimer war bei dieser Hochzeit alles perfekt aufeinander abgestimmt.
Joe Laschet war bei "Deutschlands dümmster Promi" dabei
Hochzeit mit striktem Dresscode
Großer Tag für den Politiker-Sohn: Joe Laschet hat seine langjährige Partnerin Andrea, eine Juristin, am 4. Oktober 2025 in Aachen geheiratet. Seit neun Jahren sind die beiden ein Paar - den Heiratsantrag machte er im Jahr 2022 in Rom, direkt vor dem Petersdom.
Die katholische Trauung fand in einer Kirche im Aachener Stadtteil Burtscheid statt, in der er bereits seine Kommunion gefeiert hatte, und war geprägt von zeitloser Eleganz und Tradition. Joe trug einen marineblauen Cutaway - einen Gesellschaftsanzug mit verlängertem Jackett - mit Einstecktuch und grauer Weste, Andrea wählte ein elegant tief ausgeschnittenes weißes Brautkleid mit passendem Strauß.
Nach dem Jawort präsentierte das Paar seine Trauringe und tauschte einen Kuss, bevor es unter Applaus in einem offenen Oldtimer die Kirche verließ. Unter den 160 Gästen waren neben der großen Familie - Vater Armin und Mutter Susanne Laschet posierten am Kirchenausgang mit dem Brautpaar - auch zahlreiche Freunde aus der Influencer- und TV-Szene.
Schon im Vorfeld hatte Joe Laschet für seine Gäste einen klaren Dresscode bestimmt: Herren sollten Anzug und Krawatte oder sogar einen Cutaway tragen. Sneaker waren ausdrücklich nicht erwünscht, wie er gegenüber der Deutschen Presse-Agentur erklärte: "Das steht so auch auf der Einladung. Das würde einfach nicht ins Bild passen." Für das Dinner lautete die Vorgabe "Strictly Black Tie" - also Smoking für die Herren, Abendkleider für die Frauen.
Auftritt bei "Deutschlands dümmster Promi"
Mit Politik hat der frühere Ministerpräsidenten-Sohn Joe Laschet beruflich wenig zu tun. Als Influencer, Blogger und Stilberater widmet er sich der klassischen Herrenmode und teilt auch persönliche Einblicke seiner Hochzeit mit seiner großen Online-Community.
Gelegentlich zieht es ihn auch vor die Kamera - zuletzt in der Show "Deutschlands dümmster Promi", die den Kandidat:innen einiges an Wissen abverlangt. Schon in Folge 2 war für ihn Schluss - was in diesem Fall eher ein Kompliment ist. Man darf gespannt sein, welche eleganten Auftritte der Mode-Profi in Zukunft plant.
