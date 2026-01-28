Deutsche Free-TV-Premiere "WWE Royal Rumble 2026": Match Card, Livestream, Uhrzeit und Ausstrahlung im TV auf ProSieben MAXX und im kostenlosen Livestream Aktualisiert: Vor 4 Stunden von Christian Stüwe Beim Royal Rumble wird es voll im Ring: Hier eine Szene vom Match der Frauen im vergangenen Jahr. Bild: IMAGO/Imagn Images

Am Sonntag, 1. Februar, überträgt ProSieben MAXX den Royal Rumble 2026 der WWE als deutsche Free-TV-Premiere. Wir zeigen dir, wie du das Mega-Event des Wrestlings im Livestream und im TV sehen kannst.

Wo kannst du den Royal Rumble 2026 im kostenlosen Livestream sehen? Mit dem Royal Rumble findet erstmals eine Großveranstaltung der WWE in Saudi-Arabien statt. Das erste Wrestling-Highlight des Jahres kannst du im kostenlosen Livestream auf Joyn sehen. Die Übertragung des WWE-Events beginnt am Sonntag, 1. Februar, um 21:10 Uhr mit Vorberichten im "Royal Rumble Countdown". Direkt im Anschluss geht es um 22 Uhr mit der Übertragung des Royal Rumble aus Riad weiter. Hier geht's zum kostenlosen Livestream, die Vorberichte beginnen um 21:10 Uhr.

WWE live im Free-TV: Wann kommt Royal Rumble 2026 auf ProSieben MAXX? Die Matches des Royal Rumble 2026 werden als deutsche Free-TV-Premiere auf ProSieben MAXX übertragen. Los geht es - parallel zur Übertragung im kostenlosen Stream bei Joyn - am Sonntag mit Vorberichten im "Royal Rumble Countdown" um 21:10 Uhr. Direkt im Anschluss geht es um 22 Uhr mit den Kämpfen des Royal Rumble weiter. Im TV beginnen die Vorberichte um 21:10 Uhr.

Fakten zu Royal Rumble 2026 Datum: 31. Januar 2026 Sportart: Wrestling Ausrichter: WWE (World Wrestling Entertainment) Übertragung in Deutschland: 1. Februar im kostenlosen Livestream auf Joyn und als deutsche Free-TV-Premiere auf ProSieben MAXX Ort: King Abdullah Financial District (Riad, Saudi-Arabien)

Royal Rumble 2026: Gunther will AJ Styles in Rente schicken - Sami Zayn fordert Champion Drew McIntyres Royal Rumble - das bedeutet pure Action und Chaos. Jeweils 30 Frauen und 30 Männer werden in den beiden Royal-Rumble-Matches in den Ring steigen. Im Modus "Battle Royal" wird gekämpft, bis jeweils nur noch eine Wrestlerin und ein Wrestler übrig sind. Für die Teilnahme an den Royal-Rumble-Matches wurden bereits einige der größten Stars der WWE bestätigt. Bei den Männern werden unter anderem Roman Reigns, Bron Breakker, Vorjahresgewinner Jey Uso und Rey Mysterio in den Ring steigen, auch die Teilnahme des Influencer-Superstars Logan Paul wurde bereits bestätigt. Dazu halten sich Gerüchte über einen möglichen Überraschungsauftritt von Brock Lesnar hartnäckig. Bei den Frauen gilt Liv Morgan als Favoritin auf den Sieg, auch Rhea Ripley und Tiffany Stratton werden gute Chancen zugerechnet. Sowohl die Siegerin der Frauen wie auch der Sieger der Männer bekommt jeweils ein Titel-Match bei WrestleMania 42 im April. Neben der Royal-Rumble-Matches stehen auch zwei weitere hochkarätige Einzel-Fights auf der Matchcard. In einem Single Match will Champion Drew McIntyre seinen Undisputed WWE Championship gegen Sami Zayn verteidigen. McIntyre schnappte sich den Titel mit einem spektakulären Sieg gegen Cody Rhodes Anfang Januar bei "Smackdown" in Berlin. Nun will Publikumsliebling Zayn ihm den Gürtel wieder entreißen. Fast noch mehr steht im zweiten Single-Match auf dem Spiel, denn für AJ Styles geht es um die Fortsetzung seiner Karriere. Er trifft in einem "Career Threatening Match" auf das österreichische Schwergewicht Gunther. Verliert Styles, darf er nie wieder in den Ring steigen. Gunther, der zuletzt schon John Cena bezwang, würde gerne den nächsten WWE-Star in die Rente schicken. Die Kämpfe finden in Riad in Saudi-Arabien statt, erstmals richtet die WWE einen Royal Rumble außerhalb Nordamerikas aus. Die weltgrößte Wrestling-Organisation hat mit dem Königreich einen langfristigen Vertrag abgeschlossen, der der WWE 50 Millionen Dollar pro Veranstaltung einbringt.

Wie sieht die Match Card bei Royal Rumble 2026 aus? Royal Rumble: 30er-Match der Männer Royal Rumble: 30er-Match der Frauen Single Match um Undisputed WWE Championship: Drew McIntyre (Champion) vs. Sami Zayn Career Threatening Match: AJ Styles vs. Gunther

