Die zweite Staffel von "Die Notärztin" mit Paul Zichner und Sabrina Amali startet am 24. Februar im Ersten.

Blaulicht an der Friedrich-Ebert-Brücke, Kamerateams vor Schloss und Wasserturm: Die ARD-Serie "Die Notärztin" rückt Mannheim erneut ins Rampenlicht. Viele bekannte Orte der Stadt werden in der neuen Staffel eindrucksvoll in Szene gesetzt. Doch ist die Quadratestadt wirklich der einzige Drehort?

Wo spielt die ARD-Serie "Die Notärztin"?

Grillduft am Neckarufer, Spaziergänger auf der Friedrich-Ebert-Brücke - und plötzlich Blaulicht, Feuerwehrfahrzeuge und ein Notarztwagen. Für mehrere Drehtage verwandelte sich die Szenerie in ein Filmset. Mittendrin: Dr. Nina Haddad, gespielt von Sabrina Amali.

Mannheim ist dabei weit mehr als nur Hintergrund. Gedreht wurde unter anderem vor dem Schloss, am Wasserturm und im Luisenpark. "Wir suchen Orte mit Wiedererkennungseffekt", sagt Produzentin Sabine Tettenborn der Zeitung "Mannheimer Morgen". Auch der Spielplatz am MVV-Hochhaus, die Kurpfalzbrücke, die Quadrate, der Jungbusch, die Hafenpromenade, das Theresienkrankenhaus und der Hauptfriedhof werden in der zweiten Staffel zu sehen sein.

Location-Scout Mutlu Acar, selbst in Mannheim verwurzelt, setzt gezielt auf markante Bauwerke. Hohe Gebäude wie der Fernmeldeturm oder das MVV-Hochhaus helfen bei der Bildgestaltung. "Je höher die Gebäude, desto größer der Radius, den ich anbieten kann." Besonders schätzt er die Friedrich-Ebert-Brücke: "Der Neckar zeigt beide Seiten Mannheims - der Rhein tut das nicht."

Laut dem "Presseportal" wurde für die zweite Staffel zeitweise auch in der deutschen Hauptstadt Berlin in einem Filmstudio gedreht. Um welche Szenen es sich dabei genau handelt, ist unklar.