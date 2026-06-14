Hast du sie entdeckt? Bekannte Gesichter in der Arztpraxis: Diese Stars waren schon bei "Familie Dr. Kleist" dabei Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Tina Lilian Auch Caroline Frier war bereits in "Familie Dr. Kleist" mit Francis Fulton Smith zu sehen. Ihr Gastauftritt zählt zu den bekanntesten der Serie. Bild: Bavaria Media GmbH

In 15 Jahren "Familie Dr. Kleist" gaben sich zahlreiche bekannte Schauspielerinnen und Schauspieler die Klinke der Praxis in die Hand. Erinnerst du dich noch an all diese Gastauftritte?

Hier kannst du "Familie Dr. Kleist" jetzt bingen Die Arztserie jetzt kostenlos auf Joyn streamen

Schau dir die Folge mit Jochen Schropp an Ganze Folge Familie Dr. Kleist Aus und vorbei Verfügbar auf Joyn Folge vom 31.01.2026 • 48 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Caroline Frier Auftritt in Staffel 6, Episode 9

Episodenname: "Gegen die Zeit" (15.11.2016)

Rolle: Frier spielt in der Serie die Braut Jessica Bieler, die auf dem Weg zur Hochzeit in einen Virus-Ausbruch gerät. Caroline Maria Frier stammt aus einer Schauspielerfamilie. Gemeinsam mit ihrer Schwester Annette spielte sie von 2010 bis 2014 in der Erfolgs-Serie "Danni Lowinski" und seit 2025 in der Comedy-Serie "Frier und Fünfzig" auf Joyn. Seit 2021 ist sie als Anwältin Susanne Mertens in der ARD-Serie "Tierärztin Dr. Mertens" im Einsatz. Außerdem übernahm sie die Hauptrolle in der ersten "Landarztpraxis"-Staffel. Ob es bald ein berufliches Schwestern-Comeback von Caro und Annette Frier geben könnte, erfährst du hier.

Auf Joyn kannst du die Folge mit Caro Frier streamen Ganze Folge Familie Dr. Kleist Gegen die Zeit Verfügbar auf Joyn Folge vom 31.01.2026 • 48 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Manuel Cortez Auftritt in Staffel 6, Episode 6

Episodenname: "Hopp oder Topp" (25.10.2016)

Rolle: Cortez spielt den Berliner Musikproduzenten Mike Maska, der für die Band von Clara, Sabrina und Lauri harte Neuigkeiten hat. Manuel Armando Cortez ist vor allem durch seine Rollen als Rokko Kowalski in der SAT.1-Telenovela "Verliebt in Berlin" und als Luca Benzoni in "Anna und die Liebe" bekannt. Neben seinen Film- und Fernsehrollen arbeitet Cortez als Fotograf und Stylist. 2024 heiratete er Saina Bayatpour. Cortez hat sich 2021 nach einer schweren Corona-Erkrankung neu orientiert, bezeichnet sich heute als "Freigeist" und ist als Coach für Persönlichkeitsentwicklung und Hypnose tätig. Er steht weiterhin für Fernsehproduktionen wie "Das Traumschiff", "SOKO Wismar” oder "Watzmann ermittelt" vor der Kamera.

Mario Cortez als Musikproduzent: Jetzt streamen Ganze Folge Familie Dr. Kleist Hopp oder Topp Verfügbar auf Joyn Folge vom 31.01.2026 • 47 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Sebastian Ströbel Auftritt in Staffel 1, Episode 3

Episodenname: "Der Traum vom Fliegen" (27.4.2004)

Rolle: Ströbel spielt den Fluglehrer Michael Hertel, der sich auf die Teilnahme an der Europameisterschaft im Paragliding vorbereitet. Doch dann wird ein bösartiger Tumor in seinem Bein gefunden. Sebastian Ströbel startete seine Karriere mit Serien-Rollen in "Alarm für Cobra 11", "Tatort" und "Großstadtrevier". Seit 2014 ist er in der Rolle des Markus Kofler in der ZDF-Erfolgsserie "Die Bergretter" zu sehen, die ihn zu einem der beliebtesten deutschen Fernsehschauspieler gemacht hat. Dass er für die Dreharbeiten viel Zeit in den Bergen verbringen muss, kommt dem Karlsruher sehr gelegen, denn er hegt eine große Leidenschaft für Natur, Bergsport und jegliche Outdoor-Aktivitäten. Ein Blick in die Vergangenheit: Sebastian Ströbel in den 90ern: So sah der "Bergretter"-Star früher aus.

Lange vor dem "Bergretter": Schau dir hier die Folge mit Sebastian Ströbel an Ganze Folge Familie Dr. Kleist Der Traum vom Fliegen Verfügbar auf Joyn Folge vom 31.01.2026 • 49 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Josefine Preuß Auftritt in Staffel 4, Episode 5

Episodenname: "Kopfzerbrechen" (30.11.2010)

Rolle: Preuß spielt Liane Fürstenberg, die gegen starke Kopfschmerzen heimlich die Tabletten ihrer Mutter nimmt und mit Verdacht auf ein geplatztes Hirnaneurysma ins Krankenhaus eingeliefert wird. Schon früh steht Josefine Preuß für das Kinderfernsehen des ZDF vor der Kamera. Bekannt wird sie durch ihre Rolle der Anna Reichenbach in der Jugendserie "Schloss Einstein". Ihre Performance als Lena Schneider in "Türkisch für Anfänger" macht sie zu einer der bekanntesten deutschen Schauspielerinnen ihrer Generation. Bis heute ist sie erfolgreich im Film- und Serien-Business unterwegs: Sie spielt unter anderem im "Tatort", spricht Hase Judy Hopps in "Zoomania" und ist seit 2023 als Charlie Winkler in der ZDF-Reihe "Dr. Nice" zu sehen.

Streame die Folge direkt auf Joyn Ganze Folge Familie Dr. Kleist Kopfzerbrechen Verfügbar auf Joyn Folge vom 31.01.2026 • 48 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Mimi Fiedler Auftritt in Staffel 7, Episode 15

Episodenname: "Aufbruch" (20.2.2018)

Rolle: Fiedler spielt Martina Strecker, die mit Schmerzen in der Brust die Praxis aufsucht. Obwohl keine Diagnose gestellt werden kann, kommt sie in der Nacht mit Herzrasen und Atemnot ins Krankenhaus: Panikattacke! Die Kroatin Mimi Fiedler, bürgerlich Mirjam Weichselbraun-Fiedler, kam als Kind mit ihrer Familie nach Deutschland. Große Popularität erlangte sie mit der Rolle als Kriminaltechnikerin Nika Banovic im Stuttgarter "Tatort". Neben ihren Auftritten in "Der letzte Bulle" oder "Alarm für Cobra 11" war sie auch in Shows wie "Promi Big Brother" oder "The Masked Singer" zu sehen. Privat lebt sie nach ihrer Scheidung 2025 von Fernsehproduzent Otto Steiner auf einer Finca auf Mallorca. Im selben Jahr wurde spekuliert, ob der "Tatort"-Star Mimi Fiedler womöglich einen neuen Mann in ihrem Leben hat.

Hier kannst du die Folge mit Mimi Fiedler angucken Ganze Folge Familie Dr. Kleist Aufbruch Verfügbar auf Joyn Folge vom 31.01.2026 • 48 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Dana Golombek Auftritt in Staffel 8, Episode 7

Episodenname: "Eine Frage des Vertrauens" (4.12.2018)

Rolle: Golombek spielt Sabine Reichert, die sich mit der Schwangerschaft ihrer 16-jährigen Tochter auseinandersetzen muss. Die 1970 geborene Dana Golombek begann ihre Karriere Anfang der 1990er-Jahre als Stefanie in der Serie "Die Camper". Später war sie unter anderem in "Rote Rosen", "Familie Dr. Kleist", "Das Traumschiff" und "Bettys Diagnose" zu sehen. Für "Ladykracher" heimste sie mehrere Deutsche Comedypreise ein. Von 2012 bis 2020 war sie mit dem Schauspieler Christoph M. Ohrt liiert. Neben der Schauspielerei in Film- und Fernsehproduktionen sowie am Theater arbeitet Dana Golombek erfolgreich als Autorin, entwickelt Drehbücher und tritt als Sängerin auf.

Die Episode mit Dana Golombek Ganze Folge Familie Dr. Kleist Eine Frage des Vertrauens Verfügbar auf Joyn Folge vom 31.01.2026 • 48 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Gerit Kling Auftritt in Staffel 6, Episode 15

Episodenname: Falsche Tatsachen (3.1.2017)

Rolle: Kling spielt Susanne Dieken, die bei einem Besuch in Eisenach erfährt, dass sie unter der schweren Autoimmunerkrankung Lupus erythematodes leidet. Gerit Kling stand bereits als Kind vor der Kamera und absolvierte ihr Schauspielstudium an der renommierten Hochschule "Ernst Busch". Sie ist die ältere Schwester der ebenfalls sehr erfolgreichen Schauspielerin Anja Kling, mit der sie 2020 eine Doppel-Biografie veröffentlichte. Als Notärztin Dr. Maren Maybach in "Die Rettungsflieger" gelang ihr 1997 der Durchbruch, doch erst die nächste Ärztinnenrolle macht sie einem breiten Publikum bekannt: Sie spielt seit 2007 Dr. Jasmin Jonas in der ZDF-Serie "Notruf Hafenkante". Gerit Kling lebt mit ihrem zweiten Mann, dem Vermögensberater Wolfram Becker, in der Nähe von Potsdam und hat einen Sohn aus einer früheren Beziehung.

Die Episode mit Gerit Kling Ganze Folge Familie Dr. Kleist Falsche Tatsachen Verfügbar auf Joyn Folge vom 31.01.2026 • 48 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Hans Peter Korff Auftritt in Staffel 1, Episode 11

Episodenname: Tage voller Sorgen (29.6.2004)

Rolle: Korff spielt den Stadtarchivar Winscheid, der bei Apotheker Klaus Kleist mit Erpressung einen Zusammenbruch auslöst. Hans Peter Korff gehörte zu den bekanntesten Charakterdarstellern im deutschsprachigen Fernsehen. Seinen Durchbruch hatte er in den 1970er-Jahren mit der Rolle des Postboten Heini in "Neues aus Uhlenbusch" und Anfang der 1980er-Jahre als Familienvater Sigi in der Kultserie "Diese Drombuschs". Er spielte im "Tatort" und hatte diverse Gastrollen in verschiedenen deutschen Krimiformaten. Als Schwager Hellmuth nervte er 1991 Loriot in seiner Erfolgs-Komödie "Pappa ante portas". Neben der Schauspielerei war Korff ein bekannter Hörspielsprecher. 2024 stand er noch für eine Folge der Krimi-Reihe "Morden im Norden" vor der Kamera, bevor er am 9. März 2025 im Alter von 82 Jahren starb.