Auszeit "Dahoam is Dahoam": Jetzt heißt es Abschied auf Zeit Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von C3 Newsroom Während der Sommerpause zeigt der BR die schönsten, spannendsten und emotionalsten Momente aus "Dahoam is Dahoam". Bild: BR/Montage: BR

Für Fans von "Dahoam is Dahoam" heißt es im August kurz durchatmen: Die Serie pausiert für einige Wochen. Statt neuer Geschichten aus Lansing setzt der BR auf emotionale Rückblicke, große Serienmomente und die beliebtesten Szenen aus fast zwei Jahrzehnten Seriengeschichte.

In Lansing wird es im August etwas ruhiger. Die beliebte BR-Serie "Dahoam is Dahoam" legt laut dem Mediendienst "DWDL" auch in diesem Jahr eine mehrwöchige Sommerpause ein. Wer jetzt befürchtet, den Sommer ganz ohne seine Lieblingsfiguren auskommen zu müssen, kann jedoch aufatmen. Denn der Bayerische Rundfunk sorgt dafür, dass die Welt der beliebten Serie weiterhin täglich auf den Bildschirmen präsent bleibt.

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"Dahoam is Dahoam": Drei Wochen ohne neue Folgen In den ersten drei vollen Augustwochen müssen Zuschauer:innen auf frische Geschichten aus dem Serienort verzichten. Neue Episoden stehen in dieser Zeit nicht auf dem Programm. Bereits im vergangenen Jahr hatte der BR erstmals eine Sommerpause für die "Dahoam is Dahoam" eingeführt. Nun wird dieses Modell fortgesetzt.

Die schönsten Momente aus fast 19 Jahren Ganz verschwinden wird "Dahoam is Dahoam" allerdings nicht vom gewohnten Sendeplatz. Statt neuer Folgen zeigt der BR ab dem 3. August besondere Best-of-Ausgaben. In insgesamt zwölf Sendungen geht der Blick zurück auf die bewegendsten, lustigsten und spannendsten Szenen der vergangenen Jahre. Jede Ausgabe widmet sich einem eigenen Thema und präsentiert die Highlights in Form eines Countdowns. So stehen unter anderem besondere Siege und Niederlagen, tierische Begegnungen, bayerische Traditionen, prominente Gastauftritte und die schönsten Hochzeiten aus Lansing im Mittelpunkt.

"Dahoam is Dahoam" läuft montags bis donnerstags, 19:30 bis 20 Uhr, im Bayerischen Rundfunk Hier geht's zum BR-Livestream auf Joyn