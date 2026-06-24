Auszeit
"Dahoam is Dahoam": Jetzt heißt es Abschied auf Zeit
Veröffentlicht:von C3 Newsroom
Für Fans von "Dahoam is Dahoam" heißt es im August kurz durchatmen: Die Serie pausiert für einige Wochen. Statt neuer Geschichten aus Lansing setzt der BR auf emotionale Rückblicke, große Serienmomente und die beliebtesten Szenen aus fast zwei Jahrzehnten Seriengeschichte.
In Lansing wird es im August etwas ruhiger. Die beliebte BR-Serie "Dahoam is Dahoam" legt laut dem Mediendienst "DWDL" auch in diesem Jahr eine mehrwöchige Sommerpause ein. Wer jetzt befürchtet, den Sommer ganz ohne seine Lieblingsfiguren auskommen zu müssen, kann jedoch aufatmen. Denn der Bayerische Rundfunk sorgt dafür, dass die Welt der beliebten Serie weiterhin täglich auf den Bildschirmen präsent bleibt.
Schau dir die Folgen "Dahoam is Dahoam" montags bis donnerstags um 19:30 Uhr an
"Dahoam is Dahoam": Drei Wochen ohne neue Folgen
In den ersten drei vollen Augustwochen müssen Zuschauer:innen auf frische Geschichten aus dem Serienort verzichten. Neue Episoden stehen in dieser Zeit nicht auf dem Programm. Bereits im vergangenen Jahr hatte der BR erstmals eine Sommerpause für die "Dahoam is Dahoam" eingeführt. Nun wird dieses Modell fortgesetzt.
Die schönsten Momente aus fast 19 Jahren
Ganz verschwinden wird "Dahoam is Dahoam" allerdings nicht vom gewohnten Sendeplatz. Statt neuer Folgen zeigt der BR ab dem 3. August besondere Best-of-Ausgaben. In insgesamt zwölf Sendungen geht der Blick zurück auf die bewegendsten, lustigsten und spannendsten Szenen der vergangenen Jahre.
Jede Ausgabe widmet sich einem eigenen Thema und präsentiert die Highlights in Form eines Countdowns. So stehen unter anderem besondere Siege und Niederlagen, tierische Begegnungen, bayerische Traditionen, prominente Gastauftritte und die schönsten Hochzeiten aus Lansing im Mittelpunkt.
"Dahoam is Dahoam" läuft montags bis donnerstags, 19:30 bis 20 Uhr, im Bayerischen Rundfunk
Eine Reise durch die Seriengeschichte
Für langjährige Fans bietet sich damit die Gelegenheit, viele unvergessene Momente noch einmal zu erleben. Gleichzeitig können auch neuere Zuschauer:innen einen Blick auf die Geschichten werfen, die die Serie über Jahre hinweg geprägt haben.
Die Rückblicke zeigen eindrucksvoll, wie viele emotionale, lustige und überraschende Ereignisse sich in Lansing seit dem Serienstart angesammelt haben. Lange müssen Fans auf frischen Serien-Nachschub nicht verzichten. Bereits am 24. August kehrt "Dahoam is Dahoam" mit neuen Folgen ins BR-Fernsehen zurück.
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