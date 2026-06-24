Kaum gegessen, kaum getrunken
"Konnte nicht aufstehen": Kilian Kerner berichtet über schlimmste Zeit seines Lebens
Veröffentlicht:von Jan Islinger
Germany's Next Topmodel
Kilian Kerner bei #GNTM: 80s-Glamour und emotionale Momente
Videoclip • 07:21 Min • Ab 12
Mittlerweile ist Fashion-Designer Kilian Kerner ein fester Teil der GNTM-Familie und ein international angesehener Modemacher. Doch Anfang des Jahres hatte der 47-Jährige die schwerste Zeit seiner Karriere. Nach einer OP musste er sich zurück ins Leben kämpfen.
Die 21. Staffel GNTM auf Joyn
Die dunkelsten Momente des Modemachers
Im exklusiven Talk schwärmt Kilian Kerner nicht nur von der wundervollen Zeit bei GNTM, sondern gibt auch ehrliche Einblicke in die dunkelsten Momente seines Lebens. Im Februar dieses Jahres hatte der Modemacher eine Not-OP aufgrund eines akuten Bandscheibenvorfalls. Nach der Operation geriet der Berliner auch psychisch an seine Grenzen. Wie ernst die Lage war, beschreibt Kerner mit deutlichen Worten:
Mir ging es psychisch so schlecht, dass ich nicht aufstehen konnte, nichts gegessen habe und auch kaum getrunken habe.
Darüber hinaus hatte Kerner auch noch eine Trennung zu verkraften. "Ich konnte nicht duschen, nichts. Mein Haus hat, glaube ich, gerochen wie ein Affenkäfig. In der Woche habe ich schon extrem viel abgenommen. Essen konnte ich fast drei Monate kaum. Ich hatte keinen Hunger, keinen Appetit", erzählt der 47-Jährige. In der Zeit hat der Designer 15 Kilo abgenommen. Das ganze Gespräch kannst du hier nachlesen.
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