"Ihr fehlt so sehr" Jenny Gröllmann und Ulrich Mühe: Das sind die berühmten Eltern von "Totenfrau"-Star Anna Maria Mühe Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von teleschau Anna Maria Mühe fesselt als "Totenfrau" die Serien-Fans. Ihr Schauspieltalent wurde ihr doppelt in die Wiege gelegt. Bild: 2025 Getty Images/Gerald Matzka

Anna Maria Mühe ist eine der beliebtesten und erfolgreichsten Schauspielerinnen Deutschlands. Das kommt nicht von ungefähr. Denn das Talent wurde ihr gleich doppelt in die Wiege gelegt.

Sieh Anna Maria Mühe in "Totenfrau" kostenlos im ARD-Livestream auf Joyn Am 2. Mai ab 20:15 Uhr einschalten und alle sechs Folgen der zweiten Staffel anschauen!

"Anna Maria Mühe ist ein Glücksfall für jeden Film, in dem sie spielt. Wo sie ist, breitet sich Magie auf der Leinwand aus", sagte einst eine Produzentin, als "Solo für Weiß" 2016 fürs ZDF in Serie ging - mit Anna Maria Mühe in der Hauptrolle der LKA-Ermittlerin. Die Serie gibt's immer noch, aber Mühe ist in einer zweiten Reihe heimisch geworden. Am Samstag, 2. Mai, läuft ab 20.15 Uhr im ARD-Livestream auf Joyn die zweite Staffel von "Totenfrau". Dann gibt es in deutscher Free-TV-Premiere alle sechs Folgen der Staffel an einem Abend. In der Serie zieht Anna Maria Mühe als Bestattungsunternehmerin Brünhilde Blum alle Register. Denn sie bettet nicht nur Verstorbene zur letzten Ruhe, sondern sie verhilft auch etlichen Schurken ganz aktiv dazu. Brünhilde ist auf einem Rachefeldzug - und der geht jetzt in die nächste Runde. Es verwundert weder, dass Mühe Schauspielerin wurde, noch dass sie zu einer sehr guten reifte. Denn ihre Eltern machten es ihr vor, vererbten quasi von beiden Seiten das Talent. Schade nur, dass sowohl Mutter Jenny Gröllmann als auch Vater Ulrich Mühe den großen Erfolg ihrer Tochter nicht mehr miterlebten. Beide starben leider viel zu früh.

Anna Maria Mühes Eltern lernten sich am Filmset kennen Jenny Gröllmann entstammte selbst einer Künstlerfamilie. Die 1949 in Hamburg geborene Jenny wuchs zu DDR-Zeiten in Schwerin und Dresden auf. Sie debütierte 1961 als 14-Jährige in der Hauptrolle in Bertolt Brechts "Die Geschichte der Simone Machard" am Theater und machte von 1963 bis 1966 eine Ausbildung an der Staatlichen Schauspielschule Ernst Busch Berlin. Nach dem Abschluss erhielt sie eine Anstellung am Maxim Gorki Theater, dem sie 26 Jahre lang als Ensemblemitglied angehörte. Schon 1967 trat sie in "Die Prüfung" erstmals in einem DDR-Kinofilm auf. In der Folge entwickelte sie sich zu einer beliebten Schauspielerin und wurde entsprechend häufig im DDR-Kino (DEFA) oder Fernsehen (DFF) eingesetzt. Eine Rolle, die der Sophie in der Romanverfilmung "Die Poggenpuhls" nach Theodor Fontane, wurde 1984 schicksalshaft. Denn bei den Dreharbeiten lernte Jenny den feschen Ulrich Mühe kennen, der im Film ihren Bruder Leo spielte. Die beiden kamen sich schnell näher. Sie verliebten sich und es passte, dass sich beide gerade von ihren ersten Ehepartner:innen getrennt hatten. Die Liebe fruchtete schnell. Schon 1985 wurde geheiratet - und am 23. Juli 1985 die kleine Anna Maria begrüßt.

Die Eltern ließen sich scheiden, als Anna Maria Mühe vier Jahre alt war Ulrich Mühe war sechs Jahre jünger als Jenny Gröllmann und damals, Mitte der 80er-Jahre, gerade dabei, sich als Schauspieler zu etablieren. Sein TV-Debüt hatte er 1983 in einer Kleinrolle in "Olle Henry" gegeben. Nach dem ersten gemeinsamen Film "Die Poggenpuhls" drehte das Paar etliche Male miteinander. So spielten sie in der Friedrich-Hölderlin-Verfilmung "Hälfte des Lebens" die Hauptrollen und waren auch in dem Zweiteiler "Das Buschgespenst" sowie 1988 im "DDR-Tatort" "Polizeiruf 110" gemeinsam zu sehen. Aber die Liebe hielt nicht. Sie ging während der Wendejahre verloren. Als sich Deutschland vereinte, trennten sich Anna Maria Mühes Eltern - 1990 war die Scheidung. Anna Maria, damals gerade vier Jahre alt, wuchs danach bei ihrem Vater in Berlin, Wien und Hamburg auf und erlebte auch Vaters dritte Ehe mit der Schauspielerin Susanne Lothar sowie die Geburt zweier Halbbrüder mit.

Hier siehst du Anna Maria Mühe bei "Joko & Klaas gegen ProSieben" Videoclip Joko & Klaas gegen ProSieben Greenscreen-Schmuggeln mit Friedrich Mücke und Anna Maria Mühe Verfügbar auf Joyn Videoclip • 18:22 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Anna Maria ging zur Schule - die Eltern machten Karriere Während Anna Maria die Schule besuchte, machten ihre Eltern weiter Karriere. Beide fassten auch im wiedervereinten Deutschland Fuß. Gröllmann spielte nach der letzten gemeinsamen Arbeit mit ihrem Ex-Mann in "Der kleine Herr Friedemann", in vielen Fernsehfilmen und Serien. Neben mehreren "Tatort"-Einsätzen war sie in je zwölf Folgen von "Liebling Kreuzberg" und "Iris & Violetta" sowie in zehn Folgen der SAT.1-Serie "Im Visier der Zielfahnder", 16 Folgen in "Unser Lehrer Doktor Specht" und 25 Folgen in "Die Anstalt - Zurück ins Leben" zu sehen. 2005 spielte sie acht Folgen lang in der Telenovela "Sturm der Liebe" in der Rolle der Inge Klinker-Emden. Es sollte ihre letzte Rolle werden. Am 9. August 2006 erlag sie im Alter von 59 Jahren einer Brustkrebserkrankung. Ihr Ex-Mann Ulrich Mühe überlebte sie nur um zwei Jahre. Mühe war durch "Das Spinnenetz" und "Schtonk!" zum nationalen Star geworden und wurde 2006 auch international bekannt. Er spielte den Stasihauptmann Gerd Wiesler im Kinofilm "Das Leben der Anderen", der im März 2006 in die deutschen Kinos kam und 2007 den Oscar als bester fremdsprachiger Film erhielt. Leider konnte Mühe den Ruhm nicht lange genießen: Direkt nach der Oscar-Verleihung wurde er wegen Magenkrebs operiert. Aber der Eingriff blieb erfolglos. Am 22. Juli 2007 erlag Mühe der Krankheit. Er starb im Alter von 54 Jahren in seinem Sommerhaus in Walbeck. Einer seiner letzten Besucher war, zehn Tage vor seinem Tod, der US-Schauspieler Tom Cruise.

Chris Tall begrüßte die Schauspielerin in seiner Show Ganze Folge Chris Du das hin? Horror-Show-Challenge mit Anna Maria Mühe Verfügbar auf Joyn Folge vom 06.01.2025 • 47 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Rührendes Andenken an ihre verstorbenen Eltern Auch wenn Anna Maria Mühe viel zu wenig Lebenszeit mit ihren Eltern teilen konnte, gedenkt sie ihrer. An jedem Todestag postet sie eine Botschaft für Mama und Papa. Am letzten Todestag ihres Vaters im Juli 2025 teilte Anna Maria auf Instagram einen berührenden Text zu einem Bild, das ihre Eltern gemeinsam auf dem Cover einer DDR-TV-Illustrierten zeigt: "Mama & Papa - heute mal zusammen- so hat es alles einmal begonnen. Ihr fehlt - gerade jetzt, so sehr ... ihr hättet auf jeden Fall richtig viel Spaß! Heute vor 18 Jahren bist du gegangen Papa, was für eine riesengroße Scheiße. Ich liebe euch."

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