Start der neuen Staffel "Oderbruch"-Star Lucas Gregorowicz: Der lange Weg von Bochum über Brandenburg nach New York Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von teleschau Auch in Staffel zwei der Serie "Oderbruch" ist Lucas Gregorowicz als suspendierter Ermittler Zajak dabei. Bild: ARD Degeto Film / SWR / Syrreal Entertainment / Christian Huck

Im "Oderbruch" jagt er Vampire, früher lieferte er Pizza mit Beilage. Lucas Gregorowicz hat sich vom Kult-Kiffer in "Lammbock" zum Ermittler in einer der erfolgreichsten ARD-Produktionen der letzten Jahre entwickelt.

Geboren in London, Kindheit im polnischen Bydgoszcz, Jugend in Bochum: Ganz schön bunt, der Lebenslauf von Lucas Gregorowicz. "Ich finde grundsätzlich den Zustand der Reise ganz gut", sagte der Schauspieler 2017 im Gespräch mit "Planet Interview". Zwischenzeitlich lebte er in Wien, jetzt ist Berlin sein Domizil. Mit Filmen wie "Lammbock", dem Nachfolger "Lommbock" oder "Das Wunder von Bern" sowie zahlreichen Einsätzen als Ermittler im Fernsehen hat sich der Darsteller absolut etabliert. Ab 22. Februar ermittelt er in der zweiten Staffel der düsteren Mystery-Serie "Oderbruch". Schwer vorstellbar, dass sich das mit der Schauspielerei in seinen jungen Jahren eher zufällig ergeben hat. Denn Lucas Gregorowicz wollte eigentlich in einer anderen Branche Karriere machen.

In London fuhr er Pizza aus und arbeitete auf Schiffen Nachdem seine Eltern 1986 aus Polen nach Bochum umgesiedelt waren, blieb Gregorowicz in der neunten Klasse sitzen und brach zu Beginn der elften Klasse die Schule ab, wie er in "Planet Interview" verriet. "Für die Musik", fügte er hinzu. "Ich habe mit meiner Band damals ein Demo-Tape aufgenommen, bin nach London gefahren und wollte dort als Musiker durchstarten. Das habe ich ein Jahr lang versucht." Leider ohne Erfolg. Er kam zurück und fand irgendwie den Weg ins Schauspielhaus Bochum, "wo damals viel los war, unter Leander Haußmann und Jürgen Kruse - da wollte ich dabei sein". Und dann habe es sich mit der Schauspielschule ergeben.

"Lammbock" wurde sein Durchbruch Von 1997 bis 2005 war Lucas Gregorowicz festes Ensemblemitglied am Schauspielhaus Bochum. 2001 landete er dann an der Seite von Moritz Bleibtreu einen großen Kinohit. In der Komödie "Lammbock" betreiben die beiden einen Pizzadienst mit der Spezialität "Pizza Gourmet": In einer kleinen Alupackung unter einer Salamischeibe wird Cannabis aus eigenem Anbau mitgeliefert. Weniger durchtrieben, eher spießig und leicht überfordert kam Gregorowicz 2004 im Kinofilm "Das Wunder von Bern" rüber. Darin mimte er den Sportreporter Paul Ackermann. Sein musikalisches Können durfte er 2009 im Film "Soul Kitchen" als Gitarrist der Band Bad Boy Boogiez zeigen. Lucas Gregorowicz' sprachlicher Background kam 2013 im Fernseh-Dreiteiler "Unsere Mütter, unsere Väter" zum Tragen: Er spielte einen Partisanenführer und sprach überwiegend Polnisch.

Ab 2015 spielte Lucas Gregorowicz in "Polizeiruf 110" Nachdem er in der ZDF-Krimireihe "Lutter" zwei Folgen lang den Kriminaloberkommissar Michael Bergmann gab, ermittelte Gregorowicz ab 2015 regelmäßig. Als Kriminalhauptkommissar Adam Raczek war er bis 2022 in 18 Fällen im deutsch-polnischen Kommissariat in Świecko im "Polizeiruf 110" im Einsatz. Etwa 80 Kilometer nördlich von Świecko, im Grenzgebiet Oderbruch, ist er seit 2024 als Ermittler Stanislaw Zajak zu sehen. Mit fast 13 Millionen Aufrufen in der ARD-Mediathek war die erste Staffel der Mystery-Serie ein großer Erfolg. Jetzt geht es weiter mit Staffel zwei. Wieder muss sich der suspendierte Polizist mit Vampiren und alten Geheimorden herumschlagen. Zwischenzeitlich zieht es den vielseitigen Schauspieler aber immer wieder in andere Genres zurück, etwa in der romantischen Komödie "Kein Geist für alle Fälle".

Seine Rolle im "Polizeiruf 110" war für den Schauspieler ein großes Glück, wie Lucas Gregorowicz 2017 in einem Interview mit der Zeitung "B.Z." einräumte: "Das letzte Jahr war wirklich gut zu mir. Aber das ist ja nicht immer so. Die Spielregeln ändern sich dauernd. Das hält einen bei der Wirklichkeit." Im selben Jahr war er gerade mit seiner damaligen Partnerin Adina Vetter und deren Tochter von Wien nach Berlin umgezogen. "Die Familie und auch der Beruf holen einen ziemlich schnell auf den Boden. Es ist ja nicht so, dass man plötzlich reich wird und durchdreht", betonte er in der "B.Z." Gregorowicz und Vetter waren von 2013 bis 2020 verheiratet. Seit Ende 2023 ist der Schauspieler offiziell mit seiner Kollegin Anna Maria Mühe zusammen. Sie bringt eine mittlerweile 13-jährige Tochter mit in die Beziehung. Alles fühle sich noch frisch an, sagte der Schauspieler im Januar 2024 in einem Interview mit der Zeitschrift "Bunte". "Anna und ich kennen uns aber schon lange." Ob er noch an die Ehe glaube, wurde er gefragt. "Meine Eltern sind jetzt im 48. Jahr verheiratet, meine Großeltern waren es bis zu ihrem Tod", lautete seine Antwort. "Natürlich glaube ich daran. An die Ehe und an die Liebe sowieso." Gesagt, getan: Gregorowicz und Mühe sind seit August 2025 verheiratet. In der Liebe ist er nun also angekommen. Und sein Status als Reisender? Da gibt es noch einen Traum, verriet er in "Planet Interview": "New York. Das ist für mich die Stadt der Städte."