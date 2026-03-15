Die Schauspielerin privat "Großstadtrevier": Wie ein Herzinfarkt Sinha Melina Gierkes Karriere startete Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von teleschau 2022 stieg Sinha Melina Gierke in "Großstadtrevier" als Kollegin und Partnerin von Patrick Abozen als Polizeioberkommissar Lukas Petersen ein. Bild: ARD / Thorsten Jander

Mit den neuen Folgen von "Großstadtrevier" startete Sinha Melina Gierke in ihre vierte Staffel als Polizeihauptkommissarin Bente Hinrichs in Deutschlands Dauerläuferkrimiserie. Dabei war eine ihrer ersten Begegnungen mit einem TV-Kommissar von einer großen Enttäuschung geprägt.

"Großstadtrevier" kannst du kostenlos auf Joyn anschauen Immer montags um 18:50 Uhr im ARD-Livestream

Das "Großstadtrevier" startete in die 38. Staffel. Am Montag, den 16. März, läuft - wie immer um 18:50 Uhr im Ersten und über den ARD-Livestream auf Joyn - die insgesamt 515. Folge des Dauerbrenners im ARD-Vorabendprogramm. Mit dabei ist auch wieder Sinha Melina Gierke als Polizeihauptkommissarin Bente Hinrichs. Sie ist seit der 483. Episode dabei und startete in ihre vierte Staffel. Die gebürtige Berlinerin wusste zwar schon recht früh, dass sie Schauspielerin werden wollte. "Aber ich habe es mir lange nicht eingestanden", erzählte sie 2013 in einem Gespräch mit dem Portal "phenomenelle". Zumal ihre ersten Berührungen mit dem Beruf suboptimal verliefen. Sie habe nämlich am Anfang gar nicht gewusst, dass es den Beruf Schauspieler gibt. Anders ausgedrückt: Sie hielt das, was sie im Fernsehen sah, für echt.

Erster Komparseneinsatz im Nichtschwimmerbecken Im Interview erzählte sie von ihrem ersten Schauspielkontakt. Sie begleitete einen Freund, der für "Praxis Bülowbogen" einen Komparsenjob hatte. Die Aufgabe: Im Schwimmbad im Nichtschwimmerbecken für "Betrieb" sorgen, während nebenan im Schwimmerbecken die Hauptszene gedreht wurde: Ein Mann erleidet einen Herzinfarkt. Das war spannend, aber Sinha sah es mit anderen Augen, wie sie sich im Interview erinnerte. "Ich saß da im Becken und dachte die ganze Zeit: 'Die sind ja so bekloppt. Da müssen die jetzt die ganze Zeit warten, bis einer nen Herzinfarkt bekommt. Wie selten passiert das denn?'" Klar, da musste etwas klargestellt werden über Schein und Sein im Fernsehen. Das übernahm ihre Mutter. "Meine Mutter hat mich danach dann aufgeklärt und gesagt, dass 'Kommissar Rex' auch nicht echt sei. Ich war schon ziemlich enttäuscht", gestand sie. Vielleicht begann sie deshalb nach dem Abitur zunächst ein VWL-Studium, um "was Solides zu lernen". Aber der Schauspielstachel saß. "Irgendwie hat es mich dann gereizt und mein Weg war klar. Im Endeffekt, und das weiß jeder für sich, gibt es einen Bereich im Leben, bei dem man Herzblut reinsteckt und bereit ist, mehr zu geben, weil es Spaß macht und einen erfüllt. Da drängt es einen immer wieder hin."

Durchbruch mit Joyn-Serie "23 Morde - Bereit für die Wahrheit?" 2009, kurz vor ihrem 20. Geburtstag, debütierte sie in dem Kurzfilm "Nebenan". Als Quereinsteigerin, ohne Schauspielausbildung. Es folgten der ARD-Fernsehfilm "Es ist nicht vorbei" und 2013 die erste Kino-Hauptrolle in "Happy End", der von der "Long Beach Post" als "inspirierender Film" gelobt wurde. Darin spielt Sinha Melina Gierke die 18-jährige Lucca aus gutem Hause, deren Leben sich plötzlich radikal ändert. In der mit dem Grimme-Preis ausgezeichneten Serie "Weinberg" spielte sie 2015 eine Weinkönigin, die ermordet wird. Sie wurde für die zweite Staffel der internationalen Serie "Sense8" angeheuert und 2016 für ihre Darstellung in dem Kurzfilm "Va Banque" auf dem internationalen Filmfestival in Tanger ausgezeichnet. Sie spielte zweimal in "SOKO Köln", zweimal in "Inga Lindström"-Filmen und zwei Folgen der Serie "Barbaren", war bei den "Bergrettern" und in "Bettys Diagnose". 2023 agierte sie im Kinofilm "Trauzeugen" mit Iris Berben und Edin Hasanovic. 2019 spielte sie in der sechsteiligen Joyn-Serie "23 Morde - Bereit für die Wahrheit?", die im deutschen Fernsehkrimifestival als beste Serie nominiert wurde und die du auf Joyn kostenlos streamen kannst.

Hier kannst du die Serie "23 Morde - Bereit für die Wahrheit?" kostenlos anschauen Ab in die Mediathek auf Joyn!

Ihr Privatleben hält sie unter Verschluss Sinha Melina Gierke spricht neben Deutsch vier weitere Sprachen, darunter sogar - ein bisschen - Chinesisch. Sie mag es sportlich, reitet gerne, betreibt auch Dressurreiten, liebt es zu segeln und spielt Volleyball. Sie lebt in Berlin - und hält ihr Privatleben unter Verschluss. Die Zeiten, da sie auf Instagram Bilder mit ihren beiden Schwestern postete, sind lange vorbei. 2025 meldete "Promiflash", als sie nach ihrer Babypause wieder am Set von "Großstadtrevier" gesichtet wurde. Über ihr Kind und dessen Vater gab sie keinerlei Informationen preis.