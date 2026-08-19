Comeback steht Nach fast zwei Jahren Pause: ARD bringt "Die Kanzlei" zurück Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von C3 Newsroom :newstime Die Kanzlei: Die Stars hinter dem Erfolg Videoclip • 01:16 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Das Warten hat bald ein Ende: "Die Kanzlei" kehrt mit 13 neuen Folgen ins Erste zurück. Für Isa von Brede und Markus Gellert wird es diesmal nicht nur beruflich turbulent - beide geraten in Situationen, die alles verändern könnten.

Fast zwei Jahre mussten sich Fans gedulden, jetzt steht das TV-Comeback fest: "Die Kanzlei" kehrt mit ihrer 7. Staffel ins Erste zurück. Ab 29. September laufen die neuen Folgen der erfolgreichen Anwalts-Serie - wie gewohnt dienstags um 20:15 Uhr im Ersten und im kostenlosen Das-Erste-Livestream auf Joyn.

"Die Kanzlei" ab 29. September - immer dienstags um 20:15 Uhr im Ersten Overline Hier kommst du zum kostenlosen Livestream auf Joyn

Die sechste Staffel war zwischen Oktober 2024 und Februar 2025 ausgestrahlt worden. Nun öffnen Isa von Brede (Sabine Postel) und Markus Gellert (Herbert Knaup) wieder die Türen ihrer Hamburger Kanzlei.

"Die Kanzlei": Neue Fälle für Isa und Gellert Langweilig wird es den beiden Anwält:innen auch diesmal nicht. Ihre Mandant:innen suchen Hilfe bei Konflikten mit Mietnomad:innen und Messies, aber auch bei Mord und religiösem Fanatismus. Zudem geht es um die Selbstbestimmung schwerkranker Menschen. Einige der Geschichten sind von realen Ereignissen inspiriert. Doch während Isa von Brede und Markus Gellert normalerweise für andere kämpfen, geraten sie in Staffel 7 selbst in Situationen, die ihr Leben auf den Kopf stellen.

Geiselnahme erschüttert Isa von Brede Für Isa wird es besonders dramatisch. Sie gerät in die Gewalt einer Stalkerin und wird zum Opfer einer Geiselnahme. Ein Erlebnis, das auch an der sonst so selbstbewussten Anwältin nicht spurlos vorbeigeht. Danach muss Isa erst wieder in ihren Alltag und schließlich auch in die Kanzlei zurückfinden. Gleichzeitig gerät Gellert unter Druck. Gegen ihn steht der Vorwurf des Parteiverrats im Raum - und damit plötzlich auch die Frage, ob er seinen Beruf als Anwalt überhaupt weiter ausüben darf. Auch privat wartet Ärger: Der neue Hauptkommissar, gespielt von Stephan Luca, steht zwischen Gellert und Staatsanwältin Barbara Geldermann (Esther Schweins). Der Kommissar ist noch mit Barbara verheiratet und will sie zurückgewinnen. Achtung: Dieser Abschnitt enthält Spoiler aus der 7. Staffel von "Die Kanzlei" Spoiler lesen

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Herbert Knaup verspricht Veränderungen Die persönlichen und beruflichen Umbrüche ihrer Figuren prägen auch den Blick von Sabine Postel und Herbert Knaup auf die neue Staffel. Herbert Knaup verspricht für die neuen Folgen einiges: "Die siebte Staffel ist eine der spannendsten, die wir bisher umgesetzt haben - mit Entwicklungen, die alles verändern und die Zuschauerinnen und Zuschauer bis zum Schluss mitfiebern lassen." Auch Sabine Postel verbindet inzwischen viel mit ihrer Figur. "Isa von Brede ist mir sehr ans Herz gewachsen. Sie ist eine Frau mit Haltung, die sich für andere einsetzt und auch in schwierigen Situationen nicht aufgibt." Über ihre Rolle sagt sie weiter:

Ihr unerschütterlicher Gerechtigkeitssinn macht sie zu einer echten Vorbildfigur. Sabine Postel

Sie ergänzt: "Deshalb macht es Spaß, sie zu spielen."

Neue Verstärkung für "Die Kanzlei" Neben Postel und Knaup kehren auch bekannte Gesichter zurück. Marie Anne Fliegel ist erneut als Marion von Brede dabei, Mathilde Bundschuh spielt wieder Charlie Runge. Neu zum Ensemble stößt Nikola Kastner als Nora Siewert. Die Drehbücher für sämtliche neuen Episoden stammen von Thorsten Näter. Dass die ARD an "Die Kanzlei" festhält, dürfte angesichts der bisherigen Quoten wenig überraschen. Die sechste Staffel erreichte regelmäßig fast fünf Millionen Zuschauer:innen. Im Durchschnitt kam sie auf einen Marktanteil von 18,7 Prozent - ein neuer Bestwert für die Serie. Mit der siebten Staffel soll diese Erfolgsgeschichte im September weitergehen.