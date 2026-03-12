Ist sie vergeben? "Bozen-Krimi"-Star Chiara Schoras verrät: "Ich verliebe mich sehr gern" Aktualisiert: Vor 5 Stunden von teleschau Chiara Schoras spielte 2002 in "Horst Lichter - Keine Zeit für Arschlöcher" die Tochter des "Bares für Rares"-Stars. Bild: ZDF / Willi Weber

Nach zwei Jahren Pause kehrt Chiara Schoras als Kommissarin Sonja Schwarz in zwei neuen Folgen von "Der Bozen-Krimi" zurück. Das ist klar. Weniger klar ist ihr privater Beziehungsstatus.

So lange mussten sich Fans des "Bozen-Krimis" noch nie gedulden. Diesmal dauerte es zwei ganze Jahre, bis Kommissarin Sonja Schwarz und ihr Team zurückkehren. Am 18. März letzten Jahres wurde die 20. Episode "Geheime Bruderschaft" ausgestrahlt. Jetzt folgen, an den Donnerstagen 12. und 19. März, wie immer um 20:15 Uhr im Ersten und per ARD-Livestream auf Joyn, die beiden neuen Folgen "Teuflische Strafe" und "Rebenblut". Natürlich steht auch in den neuen Episoden Chiara Schoras als Anführerin der Ermittler:innen in und um Bozen, der Landeshauptstadt von Südtirol, im Fokus. Damit kehrt die 50-Jährige in ihre populärste Rolle zurück - und in den wilden norditalienischen Süden. Dabei stammt sie aus dem hohen Norden.

Chiara Schoras startete in der SAT.1-Serie "Alphateam" durch Denn Chiara Schoras kam in Elmshorn in Schleswig-Holstein zur Welt. Als Tochter einer italienischen Mutter und eines deutschen Vaters wuchs sie zweisprachig auf und verbrachte sowohl in Deutschland als auch in Italien ihre Kindheit. Schon mit drei Jahren nahm sie Ballettunterricht. Mit 14 Jahren spielte sie zum ersten Mal in einem Theaterstück mit, zwei Jahre später gründete sie ihre erste eigene Band. Nach der Schule studierte sie am Centro di Danza Balletto di Roma in Rom Schauspiel, Tanz- und Gesang. Da war sie auch ihrer Mutter wieder näher, die während der 80er-Jahre nach Umbrien zurückgekehrt war. Chiara Schoras hat sieben Halbgeschwister. Schon während ihrer Ausbildung bekam sie erste Theaterrollen und debütierte 1995 in einem italienischen Kinofilm vor der Kamera. Schon im Jahr darauf bekam sie in der SAT.1-Serie "Alphateam - Die Lebensretter im OP" eine durchgehende Rolle. 60-mal spielte sie die Lernschwester Katja Katja Burdenski. Die zehn Staffeln der Serie kannst du auf Joyn anschauen - und natürlich auch die ersten drei, in denen Chiara Schoras mitspielte.

Ein Viva-Moderator ist der Vater ihrer Tochter 1997 drehte sie mit dem deutsch-australischen Fernsehfilm "Die Millennium-Katastrophe - Computer-Crash 2000" den vielleicht wichtigsten Film ihres Lebens. Denn bei den Dreharbeiten verliebte sie sich in ihren Co-Darsteller, den Ex-VIVA-Moderator Nilz Bokelberg. Aus dieser Beziehung stammt die gemeinsame Tochter Anaïs. Als sie 2001 zur Welt kam, hatten sich ihre Eltern zwar bereits wieder getrennt. Aber es gab kein böses Blut, im Gegenteil. "Wir sind beste Freunde geblieben", sagte Chiara Schoras 2017 in einem Interview mit der "Bunte". Ihr Privatleben hält Chiara Schoras gerne privat. Zwar sagte sie in dem besagten Interview auch: "Ich verliebe mich sehr gern und hatte auch immer Beziehungen zu ganz tollen Männern, mit denen allen ich noch befreundet bin." Ob sie aber aktuell Single oder liiert ist, ist nicht bekannt. Zwischendurch, 2022, hatte sie mal, erneut gegenüber "Bunte", glücklich vermeldet: "Ich bin seit ein paar Jahren wieder glücklich vergeben." An wen und ob die Beziehung noch Bestand hat, wurde nicht bekannt.

Sie drehte mit "Bergretter" Sebastian Ströbel Dafür wurde sie es als Schauspielerin umso mehr. 2002 brachte ihr die Kinoproduktion "Vaya con Dios", für die sie auch den Titelsong aufnahm, den Durchbruch und den Bayerischen Filmpreis. Es folgten mehrere "Tatort"-Einsätze, zwei Staffeln der Krimiserie "Countdown - Die Jagd beginnt" mit dem heutigen "Bergretter" Sebastian Ströbel und der zweifache Einsatz als Margarete Tilney in den Romanverfilmungen "Rubinrot" und "Saphirblau". Zuletzt spielte sie in "Horst Lichter - Keine Zeit für Arschlöcher" mit. In der Verfilmung der Biografie des "Bares für Rares"-Stars verkörperte sie dessen Ehefrau Nada. 2023 war Schoras in dem ARD-Film "Oskar, das Schlitzohr und Fanny Supergirl" an der Seite von Dieter Hallervorden zu sehen.