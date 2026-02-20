Wieder dabei "Oderbruch"-Star Karoline Schuch: Für ihre erste Rolle in "Verbotene Liebe" wurde sie im Club angeworben Veröffentlicht: Vor 8 Minuten von teleschau Zwei Jahre nach der ersten Staffel "Oderbruch" ist Maggie Kring (Karoline Schuch) auf der Suche nach Erlösung. Rechts Lucas Gregorowicz als Ermittler Zajak, links der mysteriöse Quito (Sabin Tambrea). Bild: ARD Degeto Film / SWR / Syrreal Entertainment / Kurt Patzak / Håvard Schei / Marcel Weisheit

Karoline Schuch wurde in einem Club in ihrer Heimatstadt Jena entdeckt, hat ein abgeschlossenes Psychologie-Studium und spielte im Kölner "Tatort" sechsmal die Tochter von Kommissar Freddy Schenk. Bevor sie in der Kieler Version selbst regelmäßig auf Verbrecherjagd geht, wird sie in "Oderbruch" zur Vampirin.

"Ich wusste am Anfang der Serie wirklich nicht, ob dieses Experiment aufgeht", sagte Karoline Schuch 2024 dem Magazin "Gala" über die Mystery-Serie "Oderbruch". Im Januar strahlte Das Erste die 1. Staffel aus. Die Hauptdarstellerin ergänzte: "Dann stand ich aber auf der Premierenbühne und dachte so: Wow, die Stimmung ist ganz gut. Es hat den Leuten offenbar Freude bereitet." Ab dem 22. Februar ist die Schauspielerin erneut als Vampirin Maggie Kring zu sehen. Auf der Suche nach Erlösung ist die ehemalige Polizistin dort einem Geheim-Orden auf der Spur. Seit mittlerweile 25 Jahren ist Karoline Schuch als Film- und Fernsehschauspielerin aktiv. Sie hat schon in mehr als 60 Produktionen mitgewirkt. Da schockiert die 44-Jährige auch diese Rolle in einer düsteren Fantasy-Produktion nicht. Schon als Kind habe sie es geliebt, sich zu verkleiden, in die verschiedensten Welten einzutauchen und Stücke für ihre Familie vorzutragen. Von ihren Eltern - Vater und Mutter haben einen medizinischen Beruf - hat sie das nicht.

"Geld verdient man damit auch nicht" 1981 in Jena geboren, traute sich Karoline Schuch lange nicht, ihrem Traum nachzugehen, wie sie in einem "Gala"-Interview berichtet: "Das hab ich aber immer wieder verworfen, weil ich dachte, davon träumen so viele und Geld verdient man damit auch nicht." Doch dann wurde sie als Schülerin in einem Club angesprochen. Von einem Mann, "der eine Sonnenblume im Haar und einen Rock trug" und ihr eine Visitenkarte in die Hand drückte. "Ich hab das erstmal gar nicht so ernst genommen und hab die Karte weggeschmissen." Zwei Wochen später überlegte es sich die Schülerin anders und rief doch an. Daraus wurde schließlich eine Rolle in der ARD-Soap "Verbotene Liebe". 248 Folgen lang verkörperte sie ab 2000 die Rolle der Lara Cornelius. Ihr vier Jahre jüngerer Bruder Albrecht ist mittlerweile auch als Schauspieler unterwegs.

Von 2001 bis 2010 war sie die Tochter des "Tatort"-Ermittlers Freddy Schenk Es war der Startschuss für eine große Karriere. Schon im Oktober 2001 hatte sie den ersten von insgesamt sechs Auftritten im Kölner "Tatort". Karoline Schuch spielte bis 2010 Melanie Schenk, die jüngere Tochter des Kriminalhauptkommissars Freddy Schenk (Dietmar Bär). Hinzu kamen die verschiedensten Rollen in Kino- und Fernsehproduktionen: "Mein erster Freund, Mutter und ich" aus dem Jahr 2003, "Die Pathologin. Im Namen der Toten" aus 2006 und "Killerjagd. Töte mich, wenn du kannst" (2009). Größere Erfolge feierte die Darstellerin unter anderem 2006 als Gretel in der Kinokomödie "7 Zwerge - Der Wald ist nicht genug", in "Zweiohrküken" (2009) und als Bushidos Freundin Selina in dessen Filmbiografie "Zeiten ändern dich" aus dem Jahr 2010. In der romantischen Komödie "Hannas Reise" hatte sie 2014 erstmals eine Hauptrolle. Auch in anderen "Tatort"-Produktionen war Karoline Schuch vertreten. Für ihre Rolle als Tochter eines Mordopfers in der Frankfurter Episode "Bevor es dunkel wird" bekam sie 2008 den Günter-Strack-Fernsehpreis als "beste Nachwuchsdarstellerin".

2010 schloss sie ein Psychologie-Studium ab Trotz der vielen Rollen beschränkte sich Karoline Schuch nicht auf die Arbeit vor der Kamera. Schon nach einem Jahr bei "Verbotene Liebe" verließ sie die Soap, nahm weiter Schauspielunterricht und studierte zusätzlich Psychologie an der Freien Universität Berlin. 2010 machte sie mit der Note "sehr gut" ihren Abschluss. In der zweiten Hälfte der 2010er-Jahre waren es vor allem ihr Part im Kinoerfolg "Ich bin dann mal weg" (2015), der Fernsehfilm "Katharina Luther" (2017) und ihre Hauptrolle im Fluchtdrama "Ballon" von Michael Herbig (2018), bei denen die gebürtige Jenaerin glänzte. Ihre erste Rolle als Ermittlerin folgte 2020 in der ARD-Produktion "Die Toten am Meer". Darin spielt sie die Kommissarin Ria Larsen. "Ich habe das bisher erfolgreich vermieden. Ich fand mich für so eine Rolle auch noch nicht reif genug", sagte die Schauspielerin 2020 in der Wochenzeitung "Bild am Sonntag". Für die Rolle musste sie damals neben dem Umgang mit einer Waffe auch Freistilschwimmen lernen. "Das fand ich fantastisch", so Schuch.

Ab 2026 spielt sie regelmäßig im Kieler "Tatort" Ein gutes Training für ihre künftige Rolle im Kieler "Tatort". Dort tritt Karoline Schuch die Nachfolge von Klaus Borowski (Axel Milberg) an, der in den Ruhestand gegangen ist. Als Polizei-Psychologin Elli Krieger bildet sie nicht nur ein neues Duo mit Hauptkommissarin Mila Sahin (Almila Bagriacik). Sie kann auch ihre Expertise aus dem Psychologie-Studium nutzen. "Dieser Umstand hat mich besonders gereizt, weil damit für mich die klassische Kommissarsarbeit entfällt und es einen spannenden Kontrast zur Figur Mila Sahin geben wird", so Schuch in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur.

Karoline Schuch privat: mit Mann und zwei Kindern in Mecklenburg-Vorpommern Ihr Privatleben schützt Karoline Schuch. Bekannt ist, dass sie zwei Kinder hat. Auch den Vater ihrer Kinder hält die Schauspielerin geheim. "Wir möchten, dass unsere Liebe privat bleibt. Er begleitet mich ja auch nicht über den roten Teppich", meinte sie 2017 in einem Interview mit der Frauenzeitschrift "IN". Wegen der Kinder ist das Paar vor einigen Jahren aus Berlin nach Mecklenburg-Vorpommern aufs Land gezogen. "Es war sonnenklar für mich, dass ich keine Kreuzberger Mutti sein möchte", betonte Karoline Schuch 2020 in einem Interview mit dem Magazin "Emotion". "Die Heterogenität der Menschen auf dem Land bildet für mich viel eher die Realität ab als so eine Kreuzberger Blase", fügte sie hinzu. Freie Sonntage nutzt die Familie gerne, "indem wir einfach vor uns hinbröseln und in den Tag hineinleben". "Oderbruch" startet am Sonntag, 22. Februar um 22 Uhr in der ARD mit einer Doppelfolge in die zweite Staffel. Zeitgleich sind die beiden Episoden im kostenlosen Livestream auf Joyn verfügbar.