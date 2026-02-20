Traumvilla eines Bachelors "Two And A Half Men"-Drehorte: Gibt es Charlie Harpers Haus wirklich? Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von saro Der Original-Cast aus "Two and a Half Men": Melanie Lynskey, Conchata Ferrell, Holland Taylor, Marin Hinkle (hintere Reihe, v.l.) und Charlie Sheen, Angus T. Jones, Jon Cryer (vordere Reihe, v.l.). Bild: IMAGO / mptv

Zwölf Staffeln lang war Charlie Harpers Strandanwesen das Epizentrum der Sitcom: Fensterfront mit Pazifikblick, offene Küche, Balkon über dem Meer. Hier flossen Drinks, flogen Pointen, Frauen kamen und gingen. Ein Stück Kalifornien im Serienformat. Aber existiert diese Adresse tatsächlich?

Die bittere Wahrheit: Alles Studio Nein, das Haus gibt es nicht. Alle Innen- und die wenigen Außenaufnahmen wurden im Studio gedreht. Genauer gesagt in den Warner Brothers Studios in Burbank, Kalifornien. Das Haus selbst ist ein Hollywood-Set, das einem Malibu-Zuhause nachempfunden wurde. Der Grund ist simpel: Ein komplettes Kamerateam mit Ton und Technik würde nicht in die echten Räumlichkeiten passen. Deshalb wird in Hollywood nach wie vor gern mit Kulissen gearbeitet.

Malibu Colony Road: Die Vorlage Vollständig der Fantasie entsprungen ist Charlies Traumvilla allerdings nicht. Die Häuser, die in den Vorspann-Aufnahmen zu sehen sind, stehen in der Malibu Colony Road im 23000er-Block, westlich des Malibu Pier. Diese exklusive, abgeschirmte Wohngegend diente als Inspiration für die Serienkulisse. Hier leben tatsächlich Promis wie Leonardo DiCaprio, Cindy Crawford oder Ridley Scott - zumindest zeitweise. Immobilien in dieser Gegend kosten zwischen 11 und 19 Millionen Dollar. Kein Wunder, dass Charlie mehrere Hypotheken auf sein Haus hatte - was in mehreren Folgen erwähnt wurde.

Mediterrane Eleganz trifft kalifornischen Lifestyle oder: typisch 2000er! Die Produzent:innen haben beim Design der Villa auf Details geachtet: Da das Haus in Malibu liegt, wurde es im mediterranen Stil gestaltet. Luftige Architektur, bodentiefe Fenster zum Meer, kunstvoll geflieste Treppen und eine großzügige Terrasse. Alles passt perfekt zur sonnigen Küste Kaliforniens. Das Set wirkt so authentisch, dass viele Fans überzeugt waren, es handle sich um ein echtes Anwesen.

Das Interieur-Konzept von Charlies Strandvilla Emmy-Preisträger John Shaffner, einer der renommiertesten Production Designer Hollywoods, ist auch verantwortlich für dieses Design. Shaffner, der auch die legendären Sets von "Friends", "The Big Bang Theory" und "Golden Girls" entworfen hat, kreierte für "Two and a Half Men" eine Kulisse, die perfekt zu Charlies Charakter passte: lässig-luxuriös, maskulin, aber nicht steril. Gemeinsam mit Set Decorator Anne Shea und Art Director Francoise Cherry-Cohen entwickelte Shaffner ein Konzept, das den kalifornischen Küstenstil mit einem Hauch von Mittelmeer-Flair verband. Warme Holztöne, kombiniert mit luftigen Stoffen und dezenten Farbakzenten. Die Einrichtung sollte zeigen: Hier lebt jemand, der es geschafft hat, aber keine Lust auf Protz hat, sondern entspannen und genießen will. Interessanterweise blieb das Set über acht Staffeln weitgehend konstant, während sich die Figuren und Geschichten um Charlie herum veränderten. Erst als Ashton Kutcher als Walden Schmidt in die Serie einstieg, wurde das Haus umgestaltet. Von Charlies Bachelor-Paradies zu Waldens luftig-modernem Tech-Millionär-Refugium in Grautönen.

Wichtige Hinweise & Informationen zum Inhalt Information Spannende Facts zu "Two And A Half Men" Charlie Sheen verdiente auf dem Höhepunkt der Serie 1,8 Millionen Dollar pro Episode. Damit war er der bestbezahlte Schauspieler im Fernsehen.

Als Charlie Sheen 2011 gefeuert wurde, wollten die Produzent:innen zunächst Hugh Grant als Ersatz. Sie boten ihm eine Million Dollar pro Episode, doch Grant lehnte ab. Der Grund: Er sollte zusagen, ohne ein einziges Drehbuch gelesen zu haben. Ashton Kutcher übernahm schließlich die Rolle des Walden Schmidt.

Haushälterin Berta (Conchata Ferrell) war ursprünglich nur für zwei Episoden eingeplant. Die Storyline sah vor, dass sie kündigt, weil Alan und Jake einziehen. Doch Ferrell stahl in ihren Szenen regelmäßig allen die Show. Die Fans liebten sie so sehr, dass sie zur festen Besetzung wurde.

Lust auf einen Besuch? Charlie Harpers Haus können Fans zwar nicht besichtigen, aber die Warner Brothers Studios bieten Touren an, bei denen man berühmte Film- und Fernseh-Sets erkunden kann. Der originale Schauplatz, genauer gesagt das Wohnzimmer, befindet sich in Stage 48: Script to Screen. Dort steht es neben dem berühmten Central Perk Café aus "Friends". Und wer unbedingt nach Malibu will: Ein Spaziergang entlang der Malibu Colony Road lohnt sich immer. Ein bisschen Charlie-Nähe entsteht dort definitiv, schließlich wurden die Luftaufnahmen aus dem Vorspann dort gedreht.

Wie kam Charlie an das Haus? In der Serie kauften Charlie Harper und seine damalige Freundin Lisa das Haus gemeinsam, noch bevor die Handlung einsetzt. Nach zahlreichen Trennungen und Versöhnungen zog Lisa schließlich aus, Charlie behielt die Villa, allerdings musste der Jingle-Komponist dafür Schulden machen. In Staffel 9 kauft der Internet-Milliardär Walden Schmidt (Ashton Kutcher) das Anwesen und lebt dort mit Alan und Jake.