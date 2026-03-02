Am Samstag Premiere bei "Klein gegen Groß": Carina und Dieter Bohlen erstmals gemeinsam im TV Veröffentlicht: Vor 48 Minuten von spot on news Paar‑Premiere im Fernsehen: Carina an der Seite von Ehemann Dieter Bohlen. Bild: NDR/Thorsten Jander

Frisch verheiratet und nun erstmals gemeinsam in einer großen TV‑Show: Carina Bohlen zeigt sich so viel vor der Kamera wie nie zuvor. Was sie bei ihrem "Klein gegen Groß"-Auftritt am Samstag an der Seite von Ehemann Dieter erwartet, liest du hier.

Zum ersten Mal gemeinsam auf der Couch: Carina und Dieter Bohlen bei "Klein gegen Groß" Carina Bohlen feiert ihren ersten großen TV‑Auftritt: In einer neuen Ausgabe der Show "Klein gegen Groß - das unglaubliche Duell" wird sie am 7. März (ab 20:15 Uhr im Ersten und im kostenlosen ARD-Livestream auf Joyn) neben Ehemann Dieter Bohlen zu sehen sein. Es ist der erste prominente Paar-Auftritt der beiden in einer Unterhaltungsshow. 2021 war Carina bereits als Überraschungsgast bei Bohlens Show "Deutschland sucht den Superstar" dabei, viel Erfahrung vor den TV-Kameras hat sie aber bisher nicht.

Das Thema, das Moderator Kai Pflaume dem Ehepaar nun bei "Klein gegen Groß" präsentiert, sind die Achtziger: Dieter Bohlen und seine Frau müssen laut dem Sender im Duell mit der elfjährigen Ameli bekannte Musikvideos erkennen und den Titel sowie den Interpreten benennen. Der Ausschnitt ist dabei allerdings nicht mit Original-Sound unterlegt. Die Zuschauer:innen sollen in der TV-Show aber nicht nur erfahren, wie gut sich Carina und Dieter Bohlen an die Musik der Achtziger erinnern, sondern auch, welche Titel bei ihrer Hochzeit auf der Playlist standen. Die beiden hatten in einer Silvester-Hochzeit auf den Malediven geheiratet und sich zwei Wochen nach der romantischen Trauung unter Palmen im Rathaus Nenndorf das standesamtliche Jawort gegeben, um die Verbindung auch nach deutschem Recht gültig zu machen.

Star-Aufgebot am Samstag bei "Klein gegen Groß" In "Klein gegen Groß - das unglaubliche Duell" begrüßt Kai Pflaume neben dem Ehepaar Bohlen außerdem Schauspieler Christopher Lambert, der 1986 mit dem Film "Highlander - Es kann nur einen geben" zum Weltstar wurde, und die Sänger Sarah Connor und Johannes Oerding. Die beiden wollen in der Show auch ihr neues Duett "Märchen aus Hollywood" präsentieren. Zu den weiteren Gäst:innen der nächsten Ausgabe von "Klein gegen Groß" zählen "Let's Dance"-Star und Artistin Lili Paul-Roncalli, Schauspieler Heino Ferch sowie die Sport-Experten Jochen Breyer und Per Mertesacker. Außerdem dabei: Langlauf-Profi Dario Cologna, "Gefragt - Gejagt"-Star Sebastian Jacoby, "Höhle der Löwen"-Star Frank Thelen und Ausnahme-Athlet René Casselly.