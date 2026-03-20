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Sabrina Amali privat: Hat "Die Notärztin" einen Partner und Kinder?
Veröffentlicht:von C3 Newsroom
Für Sabrina Amali geht es als "Die Notärztin" Dr. Nina Haddad immer wieder romantisch zu. Doch hat die Schauspielerin eigentlich einen Partner? Und wie sieht es mit Kindern aus?
"Die Notärztin" kostenlos im ARD-Livestream auf Joyn:
Sabrina Amali sorgt in der ARD-Serie "Die Notärztin" als Dr. Nina Haddad immer wieder für emotionale und auch romantische Momente. Als prägende Hauptfigur ist sie fester Bestandteil des Formats - und mit ihrem Erfolg wächst auch das Interesse an ihrer Person. Viele Fans fragen sich daher: Gibt es eigentlich einen Partner an der Seite der Schauspielerin - und hat sie vielleicht sogar Kinder?
Sabrina Amali an der Spitze des deutschen Fernsehens
Die 1992 in Basel geborene Schauspielerin gehört zu der Generation von Künstlerinnen, die ihr Privatleben auch wirklich privat hält.
Vielleicht ist das aber auch kein Wunder, wenn man seit der frühesten Kindheit schon vor der Kamera steht: Sehr früh sammelte Sabrina Amali schließlich erste Erfahrungen vor der Kamera, ihr Durchbruch gelang ihr 2012 mit dem Kinofilm "Das Missen Massaker". Seitdem legt sie eine aufsteigende Karriere mit Rollen in bekannten Formaten wie "Tatort", "SOKO Wismar" oder "4 Blocks" hin. Mit "Die Notärztin" hat sie schließlich den Schritt in die erste Reihe des deutschen Fernsehens geschafft.
Ist Sabrina Amali vergeben?
Während ihr Weg zum Erfolg gut dokumentiert ist, hält Sabrina Amali Informationen über ihr Privatleben gerne zurück. Auf Social Media zeigt sich Amali zwar regelmäßig, jedoch mit großem Fokus auf ihre Karriere und Arbeiten. So können sich Fans und Follower:innen über Einblicke hinter die Kulissen, Drehsituationen und Projekte freuen - persönliche Details sucht man dagegen vergeblich.
Das gilt insbesondere für ihr Liebesleben. Weder gibt es bestätigte Informationen über einen festen Partner noch öffentliche Auftritte, die auf eine Beziehung schließen lassen. Auch in Interviews hält sich die Schauspielerin bedeckt. Ob sie aktuell vergeben ist oder nicht, bleibt damit offen. Interessant: Sabrina Amali war früher wohl einmal mit dem erfolgreichen Schweizer Torhüter Yann Sommer in einer Beziehung, wie die Illustrierte "Für Sie" berichtete.
Hat Sabrina Amali Kinder?
Genauso neblig wie ihr Beziehungsstatus verhält es sich um die Frage, ob Sabrina Amali vielleicht sogar Kinder hat. Aktuell existieren keinerlei Hinweise darauf, dass die Schauspielerin Mutter ist. Weder in der Berichterstattung noch auf ihren eigenen Kanälen finden sich dazu Informationen.
Damit legt Sabrina Amali in der Öffentlichkeit ganz klar den Fokus auf ihre Karriere. Und die geht weiter - und zwar mit "Die Notärztin": dienstags um 20.15 Uhr im Ersten - oder im kostenlosen Livestream auf Joyn.
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