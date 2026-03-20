Serien-Star Sabrina Amali privat: Hat "Die Notärztin" einen Partner und Kinder? Veröffentlicht: Vor 31 Minuten von C3 Newsroom In der Serie "Die Notärztin" spielt Sabrina Amali als Dr. Nina Haddad eine der Hauptfiguren. Bild: Imago / Future Image

Für Sabrina Amali geht es als "Die Notärztin" Dr. Nina Haddad immer wieder romantisch zu. Doch hat die Schauspielerin eigentlich einen Partner? Und wie sieht es mit Kindern aus?

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Sabrina Amali sorgt in der ARD-Serie "Die Notärztin" als Dr. Nina Haddad immer wieder für emotionale und auch romantische Momente. Als prägende Hauptfigur ist sie fester Bestandteil des Formats - und mit ihrem Erfolg wächst auch das Interesse an ihrer Person. Viele Fans fragen sich daher: Gibt es eigentlich einen Partner an der Seite der Schauspielerin - und hat sie vielleicht sogar Kinder?

Sabrina Amali an der Spitze des deutschen Fernsehens Die 1992 in Basel geborene Schauspielerin gehört zu der Generation von Künstlerinnen, die ihr Privatleben auch wirklich privat hält. Vielleicht ist das aber auch kein Wunder, wenn man seit der frühesten Kindheit schon vor der Kamera steht: Sehr früh sammelte Sabrina Amali schließlich erste Erfahrungen vor der Kamera, ihr Durchbruch gelang ihr 2012 mit dem Kinofilm "Das Missen Massaker". Seitdem legt sie eine aufsteigende Karriere mit Rollen in bekannten Formaten wie "Tatort", "SOKO Wismar" oder "4 Blocks" hin. Mit "Die Notärztin" hat sie schließlich den Schritt in die erste Reihe des deutschen Fernsehens geschafft.

Ist Sabrina Amali vergeben? Während ihr Weg zum Erfolg gut dokumentiert ist, hält Sabrina Amali Informationen über ihr Privatleben gerne zurück. Auf Social Media zeigt sich Amali zwar regelmäßig, jedoch mit großem Fokus auf ihre Karriere und Arbeiten. So können sich Fans und Follower:innen über Einblicke hinter die Kulissen, Drehsituationen und Projekte freuen - persönliche Details sucht man dagegen vergeblich. Das gilt insbesondere für ihr Liebesleben. Weder gibt es bestätigte Informationen über einen festen Partner noch öffentliche Auftritte, die auf eine Beziehung schließen lassen. Auch in Interviews hält sich die Schauspielerin bedeckt. Ob sie aktuell vergeben ist oder nicht, bleibt damit offen. Interessant: Sabrina Amali war früher wohl einmal mit dem erfolgreichen Schweizer Torhüter Yann Sommer in einer Beziehung, wie die Illustrierte "Für Sie" berichtete.