Iggi Kelly macht sein eigenes Ding

Man kennt ihn aus "The Voice Kids" und bei seinem Familiennamen klingelt natürlich auch was: Trotzdem geht Newcomer Iggi Kelly zielstrebig seinen eigenen Weg und sammelt eifrig Fans mit emotionalen Singles wie zuletzt "Forget To Forget You" und "Teardrops".

Iggi Kelly hat eine dieser Stimmen, die sich wie Balsam für das gebrochene Herz anfühlen. Wenn er in seiner Ballade "Forget To Forget You" einer alten Liebe nachsehnt oder in der aktuellen, sehr spannend komponierten Single "Teardrops" einen ganz eigenen Pop-Swag entwickelt – dann spürt man schnell, dass mit diesem jungen Mann noch zu rechnen ist.

Ignatius "Iggi" Aaron Maria Kelly begeisterte viele zum ersten Mal, als er 2017 bei "The Voice Kids" teilnahm. Da war er 14 und sang zu Beispiel den Klassiker "The Sound of Silence" von Simon & Garfunkel. Mark Forster holte ihn in der Staffel in sein Team und Iggi schaffte es bis ins Halbfinale. Aber Iggi war nicht an einem schnellen TV-Erfolg gelegen: Er veröffentlichte zahlreiche eigene Songs wie "Why Him", "Unbreakable", "In The Middle" und vor allem "Heart It All" und ging mit seinen musikalischen Vorbildern auf Tour. Außerdem feilte Iggi Kelly an seinen Songwriting- und Kompositionskünsten.

An dieser Stelle muss man natürlich auch kurz über den Elefanten im Raum sprechen: Iggi ist der Sohn von Patricia Kelly, die zur Hochphase der Kelly Family mit auf der Bühne stand. Iggi sagte vor einigen Monaten in einem Interview mit dem Schweizer Medium "20 Minuten", dass der Name Kelly "Fluch und Segen zugleich" sei. "Ich würde nicht sagen, dass man per se Musik machen kann, nur weil man wie ich damit aufgewachsen ist", sagt er. Musik spielte natürlich eine große Rolle, aber es war die eigene Neugier und der eigene Ehrgeiz, es zu schaffen, der Iggi Kelly dort hinbrachte, wo er nun ist.

Seine aktuelle Single "Teardrops" zeigt, dass er auch musikalisch seinen eigenen Weg geht. Der Song beginnt mit einem erstaunlichen Part, der an Griechenland denken lässt und lebt dann von seinem spannenden Kontrast zwischen der beschwingten Komposition und einem eher emotionalen Text. Iggi selbst erklärt: "Es ist sehr emotional für mich. Der Song handelt von einer Trennung, bei der ich meine Ex direkt danach mit einem anderen Mann gesehen habe. Später bereut sie alles, kommt zurück, bittet um eine zweite Chance und sagt, dass sie mich wieder liebt. Im Chorus sage ich klar, ihre Worte und Taten nicht vergessen zu haben: Don’t put your teardrops on me and say you love me again."





Ab April ist Iggi Kelly übrigens auf "No Matter What" Tour, die ihn durch zahlreiche Clubs in Deutschland, Österreich und der Schweiz führt.

Mit „Teardrops" zeigt Iggi Kelly nicht nur musikalisch, sondern auch zeitlich, dass er bereit für den nächsten Schritt ist. Im April 2026 kommt sein Debütalbum – und im gleichen Monat startet auch schon seine erste eigene Headliner-Tour. Die „No Matter What - Tour 2026" bringt Iggi mit zwölf Stopps durch Deutschland, Österreich und die Schweiz, und diesmal nicht als Vorband, sondern als Star des Abends. Nach Jahren, in denen er neben Größen wie Lionel Richie und Ronan Keating die Bühne gerockt hat, geht es jetzt in kleinere, intimere Clubs – und damit näher ans Publikum heran.





No Matter What Tour:

19.04.2026, Freiburg – Waldsee

20.04.2026, Zürich – Papiersaal

21.04.2026, Stuttgart – Wizemann Club

23.04.2026, München – Backstage Club

24.04.2026, Wien – Simm City

25.04.2026, Dresden – Puschkin

27.04.2026, Leipzig – Naumanns

28.04.2026, Berlin – Frannz Club

29.04.2026, Hamburg – Kent

01.05.2026, Bremen – Tower

02.05.2026, Köln – CBE

03.05.2026, Frankfurt – Brotfabrik