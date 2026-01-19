Der Grazer LKA-Kommissar Sascha Bergmann (Hary Prinz) und seine neue Kollegin Anni Sulmtaler (Anna Unterberger) ermitteln nach tödlichen Schüssen auf eine Winzerin.

An Halloween wird eine Winzerin erschossen. Womöglich wurde sie versehentlich zum Opfer. Warum? Das siehst du am Montag, 19. Januar, um 20:15 Uhr, im ORF-Krimi "Steirerrausch" im ARD-Livestream auf Joyn.

"Steirerrausch" ist der sechste ORF-"Landkrimi" aus der Steiermark und war bereits im Dezember 2021 erstmals im deutschen Fernsehen zu sehen. Der Grazer Kieberer Sascha Bergmann (Hary Prinz) ermittelt mit Anni Sulmtaler (Anna Unterberger) in einem gruseligen Fall: Denn die Winzerin Sabine Fuchs starb nicht nur an Halloween, sondern noch dazu bei einer Séance. Schnell liegt die Vermutung nahe, dass der tödliche Schuss eigentlich die Seherin Vera (Adele Neuhauser) treffen sollte. Deren Talent kam nicht bei allen Dorfbewohner:innen gut an. Dr. Stelzhammer (Eisi Gulp), ein Arzt ohne Approbation, wollte Vera als selbst ernannter Exorzist von der schwarzen Magie "heilen". Ob diese "Heilung" wohl auch den Tod der "Erkrankten" enthielt?

Das ist die neue Kollegin an Hary Prinz' Seite

In Verdacht gerät jedoch auch der Ehemann der Toten: In der Hütte des Winzers Pepi Fuchs (großartig: Christoph Krutzler) wird immerhin ein Jagdgewehr gefunden. Handelt es sich dabei um die Tatwaffe?

Für die Kommissarin Anni Sulmtaler ist der in "Steirerrausch" erzählte Mord der erste Fall: An der Seite von Sascha Bergmann ersetzt sie dessen bisherige Kollegin Sandra Mohr (Miriam Stein), die im Vorgängerfilm "Steirertod" starb. Hinter der "Neuen" liegt eine wenig idyllische Kindheit: Nach dem frühen Tod ihrer Eltern wuchs sie bei einer Tante auf. Doch deren Ehemann wurde übergriffig, also zog die junge Anni zu ihrer Oma. Ihre traurige Vergangenheit erzählt die junge Frau in einem der vielen starken Dialoge.

Der Film findet die perfekte Balance zwischen Grusel und Komik. Regisseur Wolfgang Murnberger schrieb das Drehbuch gemeinsam mit seiner Frau Maria. Als Vorlage diente ihnen abermals ein Roman von Claudia Rossacher.