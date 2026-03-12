Hinter den Kulissen Tierarztpraxis in der Schule: Das sind die Drehorte für "Zwei Frauen für alle Felle" Veröffentlicht: Vor 56 Minuten von teleschau - Hellmut Blumenthal Die Innenaufnahmen in der Tierarztpraxis von Maja Freydank (Bettina Zimmermann, rechts) wurden in einem leerstehenden Schulgebäude gedreht. Bild: ARD Degeto Film/Thomas Dietze

Mittlerweile sind vier Filme von der Reihe "Zwei Frauen für alle Felle" abgedreht. Die Reihe punktet mit starken Rollen, berührenden Geschichten und der malerischen Kulisse rund um Leipzig und Naumburg. An diesen Orten fanden die Dreharbeiten statt.

Schau "Zwei Frauen für alle Felle" kostenlos im ARD-Livestream auf Joyn Am 13. März um 20:15 Uhr zur Folge "Neues Glück" einschalten!

Die historische Altstadt von Naumburg. Verwinkelte Gassen. Ein abgelegener Waldsee. Und im Hintergrund häufig die sanften Hügel des Weinbaugebiets Saale-Unstrut. Die Kulisse der "Endlich Freitag"-Reihe "Zwei Frauen für alle Felle" bietet neben berührenden Tier-Schicksalen und spannenden zwischenmenschlichen Themen einiges fürs Auge. Die nächste Mini-Auszeit für die Zuschauer:innen gibt es am 13. März im Ersten. Tierärztin Dr. Maja Freydank (Bettina Zimmermann) und ihre Kollegin Julia Kramer (Meriel Hinsching) bekommen es diesmal mit einem kränkelnden Kaninchen zu tun. Hinter diesem scheinbar harmlosen Fall versteckt sich aber ein Familiendrama. Und mit ihrer Verwandtschaft haben die beiden Protagonistinnen auch einiges zu klären. Kein Wunder also, dass sie viel damit beschäftigt sind, von hier nach dort zu fahren.

Dölzig und Freyburg: die "heimlichen Helden" der Dreharbeiten Schauplatz der Filmreihe ist das malerische Naumburg. In dem fast 1.000 Jahre alten Ort an der Saale ist die Tierarztpraxis von Dr. Maja Freydank angesiedelt. So kommen auch immer wieder der schöne Marktplatz und der historische Dom ins Bild. Für die Dreharbeiten der bisher vier Folgen im Juni 2024 war kurzzeitig Ausnahmezustand in der Stadt. An der Produktion wirkten etwa 60 Menschen mit. Verkehrsbeeinträchtigungen, Sperrungen und Halteverbotszonen sowie die kurzfristige Umleitung von Bussen waren die Folge. Die Innenaufnahmen der Praxis wurden jedoch ins 45 Kilometer entfernte Dölzig verlegt. In dieser Ortschaft westlich von Leipzig diente eine stillgelegte Schule als Kulisse. Das leerstehende Gebäude wurde dabei nicht nur für die Praxis, sondern kurzerhand auch für Garderobe, Requisiten und Technik genutzt. Wenn in Nebenstraßen gedreht wurde, zog der Tross nach Freyburg an der Unstrut, etwa zehn Kilometer nördlich von Naumburg. Dort wurden unter anderem die Außenaufnahmen des Hauses von Majas Vater Bernd Lippold gedreht, gespielt von Wolfgang Stumph. Leider ist "Stumpis" Figur in der kommenden Episode auf Kur. Bernds Bruder Bodo (Thorsten Merten) vertritt diesen mit haufenweise trockenen Sprüchen vorzüglich. Und dann gibt es noch die Tierklinik, mit der es die Ärztinnen hin und wieder zu tun bekommen. Diese liegt in Leipzig. Die Aufnahmen vermitteln ein kühleres Stadtbild als die gemütliche Atmosphäre in und um Naumburg.

Tier-Behandlungen: Authentizität war Trumpf Damit Region und Handlungen realistisch rüberkommen, wurde nichts dem Zufall überlassen, wie Drehbuch-Autorin Anja Flade-Kruse in einem Interview mit "Thueringen24.de" verriet. So war beim Dreh immer eine echte Tierärztin am Set: "Die Schauspielerinnen haben sogar mit der Tierärztin geübt - das ist nicht selbstverständlich", sagte die Thüringerin. Ihr Ziel sei es zudem gewesen, in den Filmen zu beleuchten, wie schön die Region ist. Mit dem Resultat war Anja Flade-Kruse zufrieden: "Am Ende ist es ganz schön, was da entstanden ist. Ich finde, es ist eine Welt, mit der sich viele Zuschauer identifizieren können." Für den Milchhof Rode, der im zweiten Film eine zentrale Rolle spielte, fand das Produktionsteam ebenfalls regionale Unterstützung: Der Landwirtschaftsbetrieb Munkelt in Markranstädt öffnete für die Dreharbeiten seine Tore. Und zeigte sich auf seiner Instagram-Seite besonders von den Protagonistinnen angetan: "Hauptdarstellerin Bettina Zimmermann war nicht nur nett, sondern hatte richtig Herz für die Tiere - besonders für unser Kälbchen Jule. Die hat sie auch nach dem Dreh noch besucht." Auch Meriel Hinsching alias Julia Kramer habe ihre Sache großartig gemacht und "mit viel Herz für die Tiere" agiert.