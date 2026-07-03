Neue Dokumentation
Neue Doku mit Linda Zervakis: "HOPE" ergründet Hoffnung in Krisenzeiten
Aktualisiert:von Joyn Redaktion
Die neue ProSieben-Dokumentation "HOPE" mit Linda Zervakis erkundet das Phänomen Hoffnung und zeigt, wie sie in Krisenzeiten entsteht.
Was ist eigentlich Hoffnung? Was gibt uns Hoffnung? Und warum entsteht Hoffnung oft gerade in großen Krisen-Momenten? Linda Zervakis zeigt in der ProSieben-Dokumentation "HOPE" inspirierende Persönlichkeiten, die Hoffnung machen. Was können wir von diesen Menschen lernen?
Das genaue Startdatum ist noch nicht bekannt.
Wer ist Linda Zervakis?
Linda Zervakis ist eine renommierte Journalistin und Moderatorin aus Hamburg. Nach ihrer Karriere beim NDR, wo sie ab 2010 die "Tagesschau" sprach und ab 2013 acht Jahre lang die 20-Uhr-Ausgabe moderierte, wechselte sie 2021 zu ProSieben. Dort präsentiert sie ihre eigene Reportage-Reihe "LINDA ZERVAKIS." sowie weitere Formate wie "Fake News - Alles erstunken und erlogen" und "Zervakis & Opdenhövel. Live."
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