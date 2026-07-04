Bald startet die neue Dokumentation "Hope" von Linda Zervakis.

Die neue ProSieben-Dokumentation "HOPE" mit Linda Zervakis erkundet das Phänomen Hoffnung und zeigt, wie sie in Krisenzeiten entsteht.

Was ist eigentlich Hoffnung? Was gibt uns Hoffnung? Und warum entsteht Hoffnung oft gerade in großen Krisen-Momenten? Linda Zervakis zeigt in der ProSieben-Dokumentation "HOPE" inspirierende Persönlichkeiten, die Hoffnung machen. Was können wir von diesen Menschen lernen?

Das genaue Startdatum ist noch nicht bekannt.