Unterwegs in Down Under
"Roadtrip Australien": Frank Rosin, Alex Kumptner und Ali Güngörmüs entdecken Down Under
Veröffentlicht:von Joyn Redaktion
Fünf Wochen, 6.000 Kilometer – vom tropischen Norden bis zu wilden Küsten und tief ins Outback: Die Spitzenköche Frank Rosin, Alex Kumptner und Ali Güngörmüs begeben sich auf einen Roadtrip voller Kontraste und tierischer Begegnungen.
In Australien schwimmt das Trio mit majestätischen Buckelwalen, taucht Auge in Auge mit einem Weißen Hai und begleitet einen Schlangenfänger, der eine hochgiftige Tigersnake aus einem Wasserboiler befreit. "Du bist hier ständig von supergefährlichen Tieren umgeben", sagt Alex Kumptner.
Außerdem steigt statt Herdhitze das Adrenalin – ob im Propellerflugzeug oder in der Hochseilbahn über einem Hunderte Meter tiefen Schlucht im Dschungel. Natürlich wird aber auch gekocht: mal spektakulär gut mit zartem Känguru-Filet, mal gewagt mit gegrillten Schnecken aus dem Dschungel.
"Roadtrip Amerika" kostenlos auf Joyn
Australien ist das absolute Paradies. Das erleben zu dürfen – und ein Stück davon mit nach Hause zu bringen – das ist etwas ganz Großes.
"Roadtrip Australien - Drei Spitzenköche auf vier Rädern" läuft ab dem 26. Februar um 20:15 Uhr bei Kabel Eins
Auch der Münchner Spitzenkoch Ali Güngörmüs ist ganz begeistert von dem Land und schwärmt, "Die Australier sind eine Wucht!".
Schalte ab dem 26. Februar auf Kabel 1 oder PULS 4 ein, um nichts von den Abenteuern der Starköche zu verpassen.
