"Roadtrip Australien": Frank Rosin, Alex Kumptner und Ali Güngörmüs entdecken Down Under

Die neue Reportage "Roadtrip Australien - Drei Spitzenköche auf vier Rädern" ab dem 26. Februar 2026 zu sehen.

Fünf Wochen, 6.000 Kilometer – vom tropischen Norden bis zu wilden Küsten und tief ins Outback: Die Spitzenköche Frank Rosin, Alex Kumptner und Ali Güngörmüs begeben sich auf einen Roadtrip voller Kontraste und tierischer Begegnungen.

In Australien schwimmt das Trio mit majestätischen Buckelwalen, taucht Auge in Auge mit einem Weißen Hai und begleitet einen Schlangenfänger, der eine hochgiftige Tigersnake aus einem Wasserboiler befreit. "Du bist hier ständig von supergefährlichen Tieren umgeben", sagt Alex Kumptner.

Außerdem steigt statt Herdhitze das Adrenalin – ob im Propellerflugzeug oder in der Hochseilbahn über einem Hunderte Meter tiefen Schlucht im Dschungel. Natürlich wird aber auch gekocht: mal spektakulär gut mit zartem Känguru-Filet, mal gewagt mit gegrillten Schnecken aus dem Dschungel.