XXL-Survival-Mobil "Roadtrip Australien": Mit diesem Monster-Truck reisen die drei Topköche durch Down Under Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Andreas Ilmberger Der Offroader wird zum rollenden Zuhause des "Roadtrip"-Trios - Ali Güngörmüs übernimmt schon mal das Steuer. Bild: Joyn/Richard Lowe

Das Luxus-Wohnmobil der drei Starköche in den USA ist Geschichte. Auf ihrer Abenteuerreise zählen andere Qualitäten als Bequemlichkeit - insbesondere Unabhängigkeit. Diese bekommen sie durch eine australische Spezialanfertigung auf vier Rädern.

Bis zu drei Wochen in der Wildnis unterwegs zu sein, ohne auf Strom, Wasser, Sprit oder Internet verzichten zu müssen, das leistet der Reise-Truck der australischen Marke SLRV. Ganz billig ist der Spaß allerdings nicht. Doch für das Wohlergehen von Frank Rosin, Alexander Kumptner und Ali Güngörmüs scheut der Sender keine Kosten.

"Roadtrip Australien - Drei Spitzenköche auf vier Rädern" ab 26. Februar um 20:15 Uhr bei Kabel Eins Und im kostenlosen Kabel-Eins-Livestream auf Joyn

Auf diesem Japaner basiert das Action-Gefährt SLRV bedeutet Specialised Leisure & Recreation Vehicles - also Spezialfahrzeuge für Freizeit und Erholung. Doch diese Trucks stehen eher für Action und Abenteuer. Wer sich so ein Teil zulegt, sucht meist keine Entspannung. Die Basis zu dem SLRV Expedition Truck liefert ein LKW der N-Serie des japanischen Herstellers Isuzu. Der wirkt im Originalzustand mit einem 190-PS-Dieselmotor und 140 km/h Höchstgeschwindigkeit eher bieder. Nur der serienmäßige Allradantrieb verrät, dass mehr in ihm steckt. Doch der Antrieb ist weniger auf Leistung ausgelegt, sondern auf Dauerbelastung - selbst unter widrigsten Bedingungen. Der Motor schluckt als Diesel die mieseste Plörre jeder noch so abgelegenen Tanke in der Wüste, verzeiht in der Wartung lange Zeit gröbste Nachlässigkeiten und gilt in Fachkreisen als unkaputtbar. Und Dank seiner millionenfachen Verbreitung und unkomplizierten Reparaturmöglichkeiten kann selbst ein noch so kleiner Autoschrauber am Rand der Welt die Karre wieder fit machen.

Vom Kleinlaster zum bewohnbaren Abenteuer-Mobil Isuzu liefert mit seinem Motor und Fahrgestell also die besten Voraussetzungen für ein Expeditionsfahrzeug. Die Firma SLRV setzt dann die Aufbauten fürs Leben und Überleben obendrauf. Dies beginnt mit einer Wohnkabine, die auf dem Heck so intelligent und dynamisch verbaut sein muss, dass sie auch bei wildesten Fahrten über Stock und Stein keine Strebe verzieht. Ins Innere der Wohnkabine wandern Koch-, Wasch- und Schlafgelegenheiten. Die Einheiten sind nicht luxuriös, aber zweckmäßig. Darüber hinaus bekommt das Vehikel große Frischwasser- und Abwassertanks, die je nach Verbrauch und Personenzahl bis zu drei Wochen ausreichen. Eine leistungsstarke Solaranlage auf dem Dach sorgt bei durchschnittlich sonnigem Wetter für praktisch unbegrenzten Strom. Für eine stabile Internetverbindung lässt sich der Truck außerdem mit einem Satelliten- oder Starlink-System ausrüsten. In der Vollausstattung mit Batterien, Solar, Starlink, Klimaanlage, Wasseraufbereitung usw. beträgt der Preis für ein Neufahrzeug bis zu 650.000 Euro. In abgespeckter Form lässt sich das Reisemobil aber auch schon für 350.000 Euro erwerben. Die Lieferzeit bei SLRV beträgt je nach Ausstattung 12 bis 24 Monate. Die Preisspanne für gute Gebrauchte liegt übrigens bei etwa 220.000 bis 400.000 Euro.

Ohne SLRV-Truck kein Australien-Roadtrip? Ehrlich gesagt haben die drei Starköche gar nicht vor, drei Wochen fernab jeglicher Zivilisation zu verbringen. In "Roadtrip Australien" steuern sie stattdessen die großen Metropolen des Kontinents an, schließlich wollen sie Land, Leute, Kulinarik und coole Challenges erleben. Da wird das Manövrieren eines 7,5-Tonners durch die Straßen der Stadt schnell zum größeren Abenteuer als eine Tour durchs Outback. Was unsere drei Star-Köche Frank Rosin, Alexander Kumptner und Ali Güngörmüş im Detail in Australien erleben, kannst du seit dem 26. Februar 2026 in fünf Folgen immer donnerstags ab 20:15 Uhr bei Kabel Eins sowie auf Joyn mitverfolgen. Du hast versehentlich eine Folge verpasst? Kein Problem, denn alle Folgen kannst du jederzeit kostenlos bei Joyn streamen.