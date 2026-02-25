Exklusives Joyn-Interview
"Roadtrip Australien": Ali Güngörmüs über Frank Rosin, Alex Kumptner und Down Under
Veröffentlicht:von Andreas Ilmberger
Die schrillen Drei sind wieder auf Achse. Ab 26. Februar führt sie ihr Trip über 6.000 km quer durch Australien. Nach drei USA-Touren war das für die Sterneköche Frank Rosin, Alexander Kumptner und Ali Güngörmüs eine echte Abwechslung. Im exklusiven Joyn-Interview spricht Ali Güngörmüs über kulturelle und kulinarische Unterschiede zwischen den USA und Australien und wo es ihm besser schmeckt.
Dank seiner neuen Sendung "Mein Lokal, Dein Lokal" kommt der Sternekoch Ali Güngörmüs in ganz Deutschland herum. Doch in die Ferne bringt ihn das Abenteuerformat "Roadtrip", das er mit seinen beiden Kumpels Frank Rosin und Alexander Kumptner bestreitet. In den USA haben die drei Freunde in bislang drei Staffeln richtig viel erlebt. Doch in Australien bekommen die drei Globetrotter nun ganz andere Erlebnisse zu sehen und zu schmecken.
Am 26. Februar startet mit "Roadtrip Australien" die neue Staffel der Reihe "Drei Spitzenköche auf vier Rädern". In fünf Folgen reisen die drei Kumpels fünf Wochen lang mehr als 6.000 Kilometer quer über den Kontinent, auf engstem Raum in ihrem Truck. Die Folgen laufen immer donnerstags um 20:15 Uhr bei Kabel Eins und jederzeit auf Joyn.
Vorab sprach die Joyn-Redaktion exklusiv mit Ali Güngörmüs über Australien und "seine Jungs".
"Es gab teilweise Sachen, die waren lebensbedrohlich." Das Interview zum Australientrip mit Ali Güngörmüs
Joyn: Ihr wart drei Staffeln in Amerika, warum ging es jetzt nach Australien?
Ali Güngörmüs: Naja, weil wir in Amerika eigentlich schon alles gezeigt haben. Wir waren fast in jeder Stadt. Darum Australien. Wir wollten für die Zuschauer und auch für uns einfach mal etwas Neues machen. Und Australien ist der Wahnsinn. Egal ob Land, Leute, Kultur, Kulinarik, Tierwelt … Australien ist ja nicht nur ein Land, das ist ein Kontinent, das wird oft vergessen. Ich freue mich, dass es bald losgeht.
Wie beurteilst du die australische Küche?
Die australische Küche ist eine Crossover-Küche. Australien ist ja ein Einwanderungsland, und so kannst du da chinesisch essen, europäisch, griechisch - gerade die griechische Community ist dort sehr, sehr stark. Und wir waren an meinem Geburtstag in einem türkischen Restaurant, haben dort wunderbar gegessen.
Insgesamt ist die Küche in Australien sehr vielfältig, sehr fischlastig, eine leichte, bekömmliche Küche, weil die Australier wahnsinnig viel Wert auf Sport und Ernährung legen. Also wirklich toll.
Australien hat mich schon sehr begeistert, egal ob Land, Leute, Kulinarik, Kaffee ...
Hast du ein persönliches Lieblingsessen für dich mitgenommen?
Ja, könnte man so sagen. Ich war mit den Jungs in Melbourne. Da entdeckten wir zufällig ein peruanisches Restaurant. Und da habe ich ein veganes Gericht gegessen - und zwar Tofu. Aber es war göttlich. Tofu mit Soja, Limette, Algenblättern und Chili, aber nicht zu viel. Es war so gut, dass wir sogar eine zweite Portion bestellt haben.
Nach dem Trip durch die USA und Australien: Welches der beiden Länder liegt deiner Meinung nach kulinarisch vorn?
Australien hat mich schon sehr begeistert, egal ob Land, Leute, Kulinarik, Kaffee ... Also, wenn ich ehrlich bin, für meinen Gusto würde ich Australien sagen.
Was war denn auf der Reise in Australien die größte Herausforderung? Und gab es irgendwelche Situationen, in denen es brenzlig wurde?
Oh ja, viele Situationen. Es gab teilweise Sachen, die waren lebensbedrohlich. Aber ich kann jetzt natürlich nichts über den Inhalt sagen und die Zuschauer sollen sich selber ein Bild davon machen, aber es war oft wirklich gefährlich.
Auf welche Challenges dürfen sich die Zuschauerinnen und Zuschauer denn so freuen?
Auf viele, zum Beispiel mit weißen Haien oder mit Walen tauchen.
Du hast mehrere Wochen mit Alexander Kumptner und Frank Rosin auf engstem Raum gelebt. Gibt es Dinge, die du über die beiden gelernt hast?
Oh ja, wir waren knapp sechs Wochen im Camper. Was habe ich gelernt? Ich habe über Alex gelernt, dass er der Wahnsinn ist, was die Ernährung angeht. Wie kann man so diszipliniert sein? Gefühlt hat er in den sechs Wochen keinen Schluck Alkohol getrunken! Bei Frank und mir war das ein bissel anders, aber anders muss auch nicht schlecht sein.
Und zu Frank: Er war dieses Jahr sehr viel mehr bei sich. Das hat mich echt positiv überrascht. Er war viel ruhiger und gar nicht so aufmüpfig, er war sehr auf Harmonie aus.
Und welche Dinge haben die beiden eventuell über dich gelernt?
(Ali lachend): Das musst du die anderen fragen, ich kann mich ja nicht selber loben. Ich habe sicherlich auch meine Macken, ich bin um Gottes Willen nicht perfekt.
Dürfen sich die Fans auf eine zweite Staffel von "Roadtrip Australien" freuen?
Wir haben schon viel gemacht und viel erlebt … Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Zumal es da natürlich noch andere großartige Länder gäbe. Also mein Wunsch wäre zum Beispiel Südafrika, Südamerika, Patagonien, Korea oder Japan wäre auch nicht schlecht. Weil ich kann kein Japanisch, die Jungs auch nicht. Und ich glaube in Japan ist es so, dass auf den Schildern usw. alles nur auf Japanisch steht. Da komm' mal zurecht, viel Spaß!
