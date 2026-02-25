Exklusives Joyn-Interview "Roadtrip Australien": Ali Güngörmüs über Frank Rosin, Alex Kumptner und Down Under Veröffentlicht: Vor 48 Minuten von Andreas Ilmberger Ali Güngörmüs kurvt in "Roadtrip Australien" mit seinen Jungs durchs Outback. Bild: Joyn/Richard Lowe

Die schrillen Drei sind wieder auf Achse. Ab 26. Februar führt sie ihr Trip über 6.000 km quer durch Australien. Nach drei USA-Touren war das für die Sterneköche Frank Rosin, Alexander Kumptner und Ali Güngörmüs eine echte Abwechslung. Im exklusiven Joyn-Interview spricht Ali Güngörmüs über kulturelle und kulinarische Unterschiede zwischen den USA und Australien und wo es ihm besser schmeckt.

Dank seiner neuen Sendung "Mein Lokal, Dein Lokal" kommt der Sternekoch Ali Güngörmüs in ganz Deutschland herum. Doch in die Ferne bringt ihn das Abenteuerformat "Roadtrip", das er mit seinen beiden Kumpels Frank Rosin und Alexander Kumptner bestreitet. In den USA haben die drei Freunde in bislang drei Staffeln richtig viel erlebt. Doch in Australien bekommen die drei Globetrotter nun ganz andere Erlebnisse zu sehen und zu schmecken. Am 26. Februar startet mit "Roadtrip Australien" die neue Staffel der Reihe "Drei Spitzenköche auf vier Rädern". In fünf Folgen reisen die drei Kumpels fünf Wochen lang mehr als 6.000 Kilometer quer über den Kontinent, auf engstem Raum in ihrem Truck. Die Folgen laufen immer donnerstags um 20:15 Uhr bei Kabel Eins und jederzeit auf Joyn. Vorab sprach die Joyn-Redaktion exklusiv mit Ali Güngörmüs über Australien und "seine Jungs".

"Es gab teilweise Sachen, die waren lebensbedrohlich." Das Interview zum Australientrip mit Ali Güngörmüs Joyn: Ihr wart drei Staffeln in Amerika, warum ging es jetzt nach Australien? Ali Güngörmüs: Naja, weil wir in Amerika eigentlich schon alles gezeigt haben. Wir waren fast in jeder Stadt. Darum Australien. Wir wollten für die Zuschauer und auch für uns einfach mal etwas Neues machen. Und Australien ist der Wahnsinn. Egal ob Land, Leute, Kultur, Kulinarik, Tierwelt … Australien ist ja nicht nur ein Land, das ist ein Kontinent, das wird oft vergessen. Ich freue mich, dass es bald losgeht. Wie beurteilst du die australische Küche? Die australische Küche ist eine Crossover-Küche. Australien ist ja ein Einwanderungsland, und so kannst du da chinesisch essen, europäisch, griechisch - gerade die griechische Community ist dort sehr, sehr stark. Und wir waren an meinem Geburtstag in einem türkischen Restaurant, haben dort wunderbar gegessen. Insgesamt ist die Küche in Australien sehr vielfältig, sehr fischlastig, eine leichte, bekömmliche Küche, weil die Australier wahnsinnig viel Wert auf Sport und Ernährung legen. Also wirklich toll.

Australien hat mich schon sehr begeistert, egal ob Land, Leute, Kulinarik, Kaffee ... Ali Güngörmüs

Hast du ein persönliches Lieblingsessen für dich mitgenommen? Ja, könnte man so sagen. Ich war mit den Jungs in Melbourne. Da entdeckten wir zufällig ein peruanisches Restaurant. Und da habe ich ein veganes Gericht gegessen - und zwar Tofu. Aber es war göttlich. Tofu mit Soja, Limette, Algenblättern und Chili, aber nicht zu viel. Es war so gut, dass wir sogar eine zweite Portion bestellt haben. Nach dem Trip durch die USA und Australien: Welches der beiden Länder liegt deiner Meinung nach kulinarisch vorn? Australien hat mich schon sehr begeistert, egal ob Land, Leute, Kulinarik, Kaffee ... Also, wenn ich ehrlich bin, für meinen Gusto würde ich Australien sagen. Was war denn auf der Reise in Australien die größte Herausforderung? Und gab es irgendwelche Situationen, in denen es brenzlig wurde? Oh ja, viele Situationen. Es gab teilweise Sachen, die waren lebensbedrohlich. Aber ich kann jetzt natürlich nichts über den Inhalt sagen und die Zuschauer sollen sich selber ein Bild davon machen, aber es war oft wirklich gefährlich.

Auf welche Challenges dürfen sich die Zuschauerinnen und Zuschauer denn so freuen? Auf viele, zum Beispiel mit weißen Haien oder mit Walen tauchen.