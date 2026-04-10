"Zwischen Meer und Maloche" startet am Sonntag: Designerin Sarah Kern wechselt das Haifischbecken

Ex-Model und Designerin Sarah Kern will jetzt als Immobilienmaklerin richtig durchstarten und sich im hart umkämpften Luxussegment auf Malta, Zypern und Mallorca durchsetzen. Die neue Staffel der Doku-Soap "Zwischen Meer und Maloche" begleitet die Ex-Frau von Modemacher Otto Kern in ihrem neuen Business.

Sarah Kern lebt seit mehreren Jahren auf Malta - gemeinsam mit ihrem Sohn, Hund und Papagei. Nach einer Privatinsolvenz ist ihr neuer Job eine Überlebensstrategie, die über ihre Zukunft und die ihres Sohnes entscheidet. "Dann guckst du jeden Morgen auf deinen Kontostand - 3,50 Euro … das macht was mit dir."

Ihr Ziel ist klar: Sie will nie wieder im Minus sein. Um im Immobiliengeschäft Fuß zu fassen, geht die 58-Jährige neue Wege und setzt auch auf Social Media. Aber der Druck ist hoch, jeder Verkauf zählt. Gelingt ihr der Durchbruch? "Viele kennen mich vielleicht noch als Fashion Queen. Ich bin jetzt in einem anderen Haifischbecken tätig - der Immobilienbranche."