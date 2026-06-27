Sein letztes Wort war "Danke" Bud Spencers zehnter Todestag: Hier liegt die Legende begraben Veröffentlicht: Vor 3 Stunden von teleschau - Stefan Weber Bud Spencer starb am 27. Juni 2016 im Alter von 86 Jahren. Bild: Adam Berry/Getty Images

Bud Spencer, der schlagkräftige Komödien-Held an der Seite von Terence Hill, verstarb am 27. Juni 2016. Nun jährt sich sein Todestag zum zehnten Mal: Doch wo liegt er begraben - und wo können Fans Abschied nehmen?

Er war Schwimm-Olympionike, Jurastudent, Airline-Gründer, Musiker - und schließlich einer der beliebtesten Kinohelden Europas. Carlo Pedersoli, besser bekannt als Bud Spencer, wurde am 31. Oktober 1929 in Neapel geboren und starb am 27. Juni 2016 im Alter von 86 Jahren in einem Krankenhaus in Rom. Sohn Giuseppe berichtete kurz danach, Spencers letztes Wort sei einfach nur "Danke" gewesen. Ein Abschied, der zu dem Mann passte, der Generationen mit seinen Kultfilmen zum Lachen gebracht hatte - ohne je um Aufmerksamkeit zu buhlen.

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Großer Abschied auf dem Kapitolshügel Der Abschied von Bud Spencer war ein weltweites Medienereignis. Am 29. Juni 2016 wurde sein Leichnam im Römischen Rathaus auf dem Kapitolshügel aufgebahrt, wo Fans aus aller Welt persönlich Abschied nahmen. Tausende kamen, viele mit Tränen in den Augen, die Polizei musste den Zugang kontrollieren. Roms Bürgermeisterin Virginia Raggi sagte: "Viele von uns sind mit seinen Filmen aufgewachsen, in denen immer das Gute über das Böse siegte." Terence Hill war ebenfalls zugegen und hielt eine Rede. Die Beerdigungsfeier am Folgetag in der Kirche Santa Maria in Monte Santo blieb geladenen Gästen vorbehalten - darunter Filmregisseur Ermanno Olmi und Schauspieler Franco Nero. Als der Sarg hereingetragen wurde, spielte eine Band "Dune Buggy" aus "Zwei wie Pech und Schwefel". Ein fröhlicher Spencer-Hill-Klassiker als Abschiedslied - und ein typischer Bud-Spencer-Moment.

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Hier können Fans Abschied nehmen Beerdigt wurde Bud Spencer schließlich auf dem Campo Verano - dem größten Friedhof Roms, gelegen im Stadtteil Tiburtino neben der Basilica di San Lorenzo fuori le mura. Viele berühmte Persönlichkeiten fanden hier bereits ihre letzte Ruhestätte. Die genaue Lage seines Grabes ist allerdings nicht öffentlich bekannt. Fans, die dennoch Abschied nehmen möchten, finden eine Gedenkstätte in der Kapelle der Familie seiner Ehefrau, der Familie Vasaturo Amato - rechts hinter dem Seiteneingang Portonaccio (Cappella V). Dort haben Verehrer aus aller Welt einen blumengeschmückten Altar errichtet, mit Bildern, Fanartikeln und persönlichen Briefen.

Mehr als ein Haudrauf Der echte Carlo Pedersoli war ein vielseitiger Mann: Als junger Athlet trat er bei Olympischen Spielen an, studierte später Chemie und Jura, lebte zeitweise in Südamerika und gründete die Fluggesellschaft Mistral Air. Mit Frau Maria hatte er drei Kinder: Giuseppe (1961), Christina (1962) und Diamante (1972). Einen seiner letzten Filmauftritte hatte er 2009 in einer Nebenrolle in der deutschen Screwball-Komödie "Mord ist mein Geschäft, Liebling". In seinen letzten Jahren tourte Bud Spencer durch Deutschland für Buchpräsentationen, veröffentlichte eine CD und war auf Facebook nahezu täglich aktiv - nah an seinen Fans, bis zuletzt. Für eben jene hält Joyn zahlreiche seiner Klassiker parat: Verfügbar sind unter anderem Filme mit Terence Hill ("Zwei Himmelhunde auf dem Weg zu Hölle", "Zwei wie Pech und Schwefel", "Die Troublemaker"), sowie seine Solo-Auftritte in "Buddy haut den Lukas" und den vier Filmen der "Plattfuß"-Reihe.