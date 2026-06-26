Drastische Wetterlage "Immer wieder sonntags" und "ZDF-Fernsehgarten" laufen trotz extremer Hitze: ARD und ZDF treffen Maßnahmen Aktualisiert: Vor 2 Stunden von C3 Newsroom Trotz der hohen Temperaturen soll "Immer wieder sonntags" sowie der "ZDF-Fernsehgarten" stattfinden - mit zusätzlichen Schutzmaßnahmen vor Ort. Bild: SWR/Wolfgang Breiteneicher; AdobeStock_2062604520; AdobeStock_2009939966, ZDF/Marcus Höhn

Sonne satt und Temperaturen weit über 30 Grad. Viele Fans fragen sich, ob die Sonntagsshow "Immer wieder sonntags" und der "ZDF-Fernsehgarten" überhaupt wie geplant stattfinden können. Nun äußern sich die Sender auf Nachfrage der Joyn-Redaktion.

Glühende Sonne, kaum Schatten und Temperaturen weit über 30 Grad . Kann unter solchen Bedingungen für Künstler:innen und Publikum eine Live-Show überhaupt stattfinden? Die Antwort lautet: Ja. Der SWR bestätigt Joyn, dass "Immer wieder sonntags" wie geplant ausgestrahlt wird.

Bald verfügbar Sonntag, 28.06. 10:03 Uhr • Immer wieder sonntags "Immer wieder sonntags" startet um 10:03 Uhr - hier im Livestream Verfügbar auf Joyn 117 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Ja, die Sendung am Sonntag wird stattfinden, jedoch werden diverse Vorkehrungen getroffen. SWR

"Immer wieder sonntags" und "ZDF-Fernsehgarten" finden statt Auch der "ZDF-Fernsehgarten", der zwei Stunden später zur Mittagszeit um 12 Uhr läuft und damit wohl noch höheren Temperaturen ausgesetzt ist, wird nicht abgesagt. Der Sender beruft sich auf Nachfrage von Joyn auf seine Routine: "Der 'ZDF-Fernsehgarten' ist eine Produktion, bei der wir häufig mit den verschiedensten Wetterlagen konfrontiert sind - auch mit sehr hohen Temperaturen. Entsprechend schöpfen wir aus langjähriger Erfahrung und haben auch diesmal eine Vielzahl von Maßnahmen getroffen, um den Gästen und Zuschauerinnen und Zuschauern den Aufenthalt möglichst angenehm und vor allem sicher zu gestalten." Um welche Maßnahmen es sich handelt, führt der Sender nicht weiter aus.

Bald verfügbar Sonntag, 28.06. 12:00 Uhr • ZDF-Fernsehgarten Andrea Kiewel geht in der Mittagssonne auf Sendung - hier im Livestream Verfügbar auf Joyn 120 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Diese Maßnahmen plant der SWR bei "Immer wieder sonntags" Damit Publikum, Künstler:innen sowie das Team vor Ort bei "Immer wieder sonntags" möglichst gut durch den heißen Tag kommen, wird vorgesorgt. Nach Angaben des SWR gibt es für alle Besucher:innen freien Zugang zu Trinkwasser. Zusätzlich werden Sonnenschirme aufgestellt, um mehr Schattenplätze zu schaffen. Außerdem sollen Fächer und Sonnenbedeckungen verteilt werden. Auch medizinisch wird aufgerüstet: Der Sender setzt verstärkt auf Sanitäter, die bei Bedarf schnell helfen können.

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Auch auf der Bühne wird reagiert Nicht nur die Zuschauer:innen sollen geschützt werden. Auch für die Mitwirkenden auf der Bühne wurden die Abläufe angepasst. So wurden die Proben im Vorfeld deutlich verkürzt, damit die Künstler:innen nicht unnötig lange der Hitze ausgesetzt werden. Zusätzlich sorgt der SWR auch auf der Bühne für weitere Schattenmöglichkeiten.