Sie ist vielleicht die Frau mit dem strahlendsten Lächeln seit Julia Roberts: Margot Robbie hat sich über die Jahre an die Spitze der Hollywood-Elite gearbeitet und beweist immer wieder, wie wandelbar und talentiert sie ist - auch als Produzentin.

Queensland, Melbourne und die ersten Schritte in Richtung Ruhm Am 2. Juli 1990 kam Margot Elise Robbie im australischen Bundesland Queensland auf die Welt, genauer in Dalby. Schon früh entdeckte sie ihre Leidenschaft für das Performen, besuchte mit acht Jahren eine Zirkusschule. Nach dem College zog Margot nach Melbourne, um ihre Träume zu verfolgen und eine Karriere als Schauspielerin anzustreben. Ihr Mut wurde belohnt: von 2008 bis 2011 spielte sie die Rolle der Donna Freedman in der australischen Seifenoper "Neighbours". Daraufhin wagte sie wieder einen Sprung, diesmal nach Amerika. Hier spielte sie neben Christina Ricci eine der Hauptrollen in der Serie "Pan Am".

Der Durchbruch und die erste Oscar-Nominierung Dass hinter ihrem strahlenden Lächeln großes Talent steckt, bewies Robbie dann endgültig mit ihrer Rolle der Naomi Lapaglia in "The Wolf Of Wallstreet" (2013). Sie wurde mit zahlreichen Nominierungen und einigen Auszeichnungen als Beste Nebendarstellerin und Beste Newcomerin belohnt. Auch Co-Star DiCaprio war von ihrer Leistung schwer beeindruckt:

Sie weiß, wie stolz ich auf sie bin. […] Als sie für 'The Wolf Of Wallstreet' vorgesprochen hat, sagte ich: 'Dieser Mensch wird eine unglaubliche Karriere hinlegen.' Leonardo DiCaprio über Margot Robbie in der "Heart Evening Show"

Bis zu ihrer ersten Oscar-Nominierung dauerte es dann weitere fünf Jahre: Für die Darstellung von Tonya Harding in der Film-Biografie "I, Tonya" erhielt Robbie 2018 die Nominierung als Beste Hauptdarstellerin - gegen Frances McDormand in "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" zu verlieren, empfand sie sicherlich nicht als Niederlage.

Karriere hinter der Kamera: Lucky Chap Entertainment Seit ihrem Durchbruch beweist Margot Robbie ein ums andere Mal, wie vielseitig sie ist. Sie hat eine ganze Bandbreite an Rollen vorzuweisen, von romantischen Dramen über historische Filme bis zu Action-Blockbustern. Gefeiert wurde sie vor allem auch für ihre Rolle der psychopathischen Antiheldin Harley Quinn - und das nicht nur von den DC-Fans. 2014 gründete Robbie mit drei weiteren Personen die Produktionsfirma LuckyChap Entertainment. Einer von ihnen ist der britische Regieassistent Tom Ackerley, mit dem Robbie seit 2016 verheiratet ist - 2024 wurden die beiden zum ersten Mal Eltern. Robbies Ziel mit der Produktionsfirma ist es, mehr Filme für und mit weiblichen Perspektiven zu produzieren. Mit dem Debut "I, Tonya" gelang ihr das hervorragend, auch "Promising Young Women" (2020) war ein großer Erfolg. Auch "Barbie" (2023) wurde von Lucky Chap produziert, Margot Robbie erhielt ihre dritte Oscar-Nominierung als Produzentin. Übrigens: Auch der Film-Hit "Saltburn" (2023) stammt aus ihrer Produktionsfirma. Dass Margot Robbie irgendwann einen Oscar erhält, ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Bei ihrem Talent bleibt nur die Frage, ob sie ihn zuerst als Haupt- oder Nebendarstellerin oder als Produzentin bekommt.