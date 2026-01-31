Klassiker der Filmgeschichte "Die Mumie": Das ist die richtige Reihenfolge der beliebten Filme Veröffentlicht: Vor 4 Stunden von Annalena Graudenz Dwayne Johnson, Brendan Fraser und Tom Cruise (v. l.): Alle drei Hollywood-Größen spielen Hauptrollen im Franchise von "Die Mumie". Bild: IMAGO/Cinema Publishers Collection/Everett Collection

Schon seit den 1930er-Jahren treibt die Mumie ihr Unwesen in TV und Kino. Nach dem Original von 1932 wurde der Stoff in den 1990ern neu erzählt und hat seitdem drei weiteren Filmen Inspiration geboten. Wer die Filme heute (neu) entdecken möchte, sollte sie in dieser Reihenfolge schauen.

Uralte Flüche, waghalsige Expeditionen und jede Menge Action bilden seit Jahrzehnten das perfekte Rezept für erfolgreiche Filme. Besonders die Reihe "Die Mumie" hat es geschafft, klassischen Horror mit moderner Action und Humor zu verbinden. Bei mittlerweile vier Teilen kann man jedoch schon mal durcheinander kommen, in welcher Reihenfolge die Filme geschaut werden sollten. Wir haben die Antwort.

Den ersten Film mit Brendan Fraser schauen Kostenlos auf Joyn! Film ansehen Abenteuer Die Mumie Verfügbar auf Joyn 119:55 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Die Reihenfolge der "Die Mumie"-Filme "Die Mumie" (1932)

"Die Mumie" (1998)

"Die Mumie kehrt zurück" (2001)

"Die Mumie: Das Grabmal des Drachenkaisers" (2008)

"Die Mumie" (2017)

"Die Mumie" von 1932: Der Ursprung des Fluchs Der Klassiker aus dem Hause Universal legte den Grundstein für das Mumien-Genre. Im Mittelpunkt steht der ägyptische Priester Imhotep, dessen Grab von Archäologen gefunden wird. Vieles deutet darauf hin, dass er damals als Bestrafung bei lebendigem Leib mumifiziert wurde. Durch ein Versehen wird die Mumie zum Leben erweckt. Für Fans moderner Action ist dieser Film kein Muss, aber als historischer Einstieg durchaus sehenswert.

"Die Mumie" von 1999: Abenteuer trifft auf Antike Mit dem Film von 1999 beginnt die bis heute populärste Phase der Reihe. Archäologe Richard O’Connell (Brendan Fraser) entdeckt bei Ausgrabungen die altertümliche Stadt Hamunaptra und erweckt ungewollt die Mumie des Hohepriesters Imhotep. Der Film kombiniert klassische Schatzjäger-Elemente mit Fantasy, Humor und Romantik und wurde schnell zum absoluten Kultfilm der später 1990er-Jahre.

"Die Mumie kehrt zurück" von 2001: Der Mythos wird größer Nach dem Erfolg des ersten Filmes bekommt "Die Mumie" nur kurze Zeit später eine Fortsetzung. Der zweite Teil knüpft direkt an die Ereignisse des ersten Teils an und erweitert das Universum. Auch der Cast hat sich nicht groß verändert und die Abenteuerlust von O’Connell, seiner Frau Evelyn (Rachel Weisz) sowie Sohn Alex (Freddie Boath) ist nicht weniger geworden. Neue mythologische Figuren, eine größere Bedrohung und spektakuläre Action rücken in den Vordergrund. Gleichzeitig bleibt der lockere Ton erhalten, der die Reihe so beliebt gemacht hat.

Jonathan Carnahan (John Hannah), Evelyn Carnahan (Rachel Weisz) und Richard "Rick" O’Connell (Brendan Faser, v. l.)) sind in den "Mumie"-Filmen auf gefährlichen Expeditionen unterwegs. Bild: imago/United Archives

"Die Mumie: Das Grabmal des Drachenkaisers" von 2008: Neues Land, neuer Fluch Im dritten Teil verlässt die Handlung Ägypten und führt Richard O’Connell, seine Frau Evelyn, die jetzt von Mario Bello gespielt wird, sowie Sohn Alex (Luke Ford) nach China. Dort stoßen die drei bei Ausgrabungen auf das Grab des Drachenkaisers. Der verfluchte Kaiser wird mitsamt seiner zu Terrakotta verfluchten Armee zum Leben erweckt. Der Film schlägt zwar eine etwas andere Richtung ein und ersetzt teilweise zentrale Figuren, bleibt aber im Kern ein klassisches Fantasy-Abenteuer.

"Die Mumie" spielt jetzt in China: Film ansehen Abenteuer Die Mumie: Das Grabmal des Drachenkaisers Verfügbar auf Joyn 107:03 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

"Die Mumie" von 2017: Das moderne Remake Mit dem Reboot von 2017 sollte der Startschuss für eine moderne Erzählung der "Mumie" fallen. Der Fokus liegt stärker auf Action und düsterem Horror, während Humor eine deutlich kleinere Rolle spielt. Trotzdem des Erfolgs der anderen drei Teile blieb der große Hype aus. Wer Lust auf eine moderne Variante der Geschichte hat, kann sich die Verfilmung mit Tom Cruise, Russell Crowe und Sofia Boutella in den Hauptrollen durchaus anschauen.

Düsterer Horror: Hier geht's zum Remake mit Tom Cruise! Film ansehen Action Die Mumie Verfügbar auf Joyn 105:37 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

"Die Mumie"-Reihenfolge: Erst mit diesem Film wird das Franchise komplett Wer denkt, fünf Filme reichen für die Geschichte rund um die Mumie, hat einen weiteren Titel vergessen. Das Franchise wurde nämlich um ein Spin-off erweitert, das sich auf eine der bekanntesten Nebenfiguren konzentriert: den Skorpionkönig. Mit "The Scorpion King" bekam Dwayne Johnson eine große Kinorolle, die zwar aus "Die Mumie kehrt zurück" hervorgegangen ist, chronologisch aber vor den Ereignissen des ersten Films spielt. Der Ableger entwickelte sich anschließend zu einer eigenen Filmreihe mit vier Fortsetzungen. Die Filme blieben in Qualität und Beliebtheit weit hinter "Die Mumie" zurück, sind aber durchaus etwas für Fans von Spin-offs mit charmantem Trash-Faktor.