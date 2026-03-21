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"Downton Abbey": Das ist die richtige Reihenfolge von Serie und Filmen
Veröffentlicht:von Anna Tiefenbacher
Noch vor "The Crown" und "Bridgerton" räumte diese britische Historienserie zahlreiche Preise ab, spielten sich die liebenswürdigen Charaktere in die Herzen von Fans auf der ganzen Welt: "Downton Abbey". Sechs Staffeln, fünf Sonderfolgen und drei Filme machen die Saga komplett. Damit du den Überblick behältst, findest du hier die richtige Reihenfolge.
Sechs Staffeln zum Bingen
Die richtige Reihenfolge aller "Downton Abbey"-Produktionen im Überblick
Die Staffeln zwei bis sechs enden jeweils mit einem Weihnachts-Special in Form einer Doppelfolge. Während eine reguläre Folge immer etwa eine Stunde lang ist, sollte man für das weihnachtliche Staffelfinale eher 90 Minuten einplanen.
Staffel 1, sieben Folgen (2010)
Staffel 2, acht Folgen (2011)
Weihnachts-Special 1: Ein Antrag aus Liebe, Teil 1 & 2 (2011)
Staffel 3, acht Folgen (2012)
Weihnachts-Special 2: "Himmel und Hölle", Teil 1 & 2 (2012)
Staffel 4, acht Folgen (2013)
Weihnachts-Special 3: "Besuch aus Amerika", Teil 1 & 2 (2013)
Staffel 5, acht Folgen (2014)
Weihnachts-Special 4: "Weihnachten", Teil 1 & 2 (2014)
Staffel 6, acht Folgen (2015)
Weihnachts-Special 5: "Das große Finale", Teil 1 & 2 (2015)
Bei den fantastischen Einschaltquoten der Serie ist es kein Wunder, dass auch die drei Filme erfolgreich waren. Genau wie die Serie wurden auch diese von Julian Fellowes geschrieben.
"Downton Abbey - der Film" (2019)
"Downton Abbey II - eine neue Ära" (2022)
"Downton Abbey - das große Finale" (2025)
Hier kannst du den zweiten Teil der "Downton Abbey"-Filmreihe sehen:
"Downton Abbey" - Chronologie der Serie
Insgesamt umspannen die sechs Staffeln den Zeitraum von 1912 bis 1925. Darin liegt übrigens auch einer der Gründe, warum Serienschöpfer Julian Fellowes die Serie nicht um eine weitere Staffel verlängern wollte: Die Ereignisse des nahenden Zweiten Weltkrieges hätten auch die Crawley-Familie und ihre Angestellten überschattet, das habe er den Charakteren (und Zuschauenden) nicht antun wollen.
Natürlich sind die Figuren fiktiv, dennoch ist die Storyline von "Downton Abbey" immer in die wahren historischen Begebenheiten der jeweiligen Zeit eingebettet. Die erste Staffel spielt zwischen 1912 und 1914, kurz nach dem Untergang der Titanic. Auch die Suffragetten-Bewegung, der sich Lady Sibyl (Jessica Brown Findlay) anschließt, gab es wirklich.
Staffel zwei deckt den Zeitraum von 1916 bis 1919 ab und thematisiert unter anderem die geschichtsträchtige Schlacht an der Somme des Ersten Weltkriegs. Bis zum Ende des Krieges 1918 verwandelt sich Downton Abbey kurzfristig in ein Krankenlager für Versehrte.
Die dritte Staffel, die 1920 und 1921 spielt, behandelt die nicht nur finanziell belastende Nachkriegszeit. Staffel vier (1922/1923) thematisiert Irlands Unabhängigkeit und die Verbreitung des Sozialismus.
Das Jahr 1924, in dem Staffel 5 angelegt ist, war eine Zeit des Kampfes zwischen der Konservativen und der Arbeiterpartei. In Downton wird der Zeitenwandel durch Meinungsverschiedenheiten zwischen der jüngeren Generation - Mary (Michelle Dockery) und Tom Branson (Allen Leech) - und Robert Crawley (Hugh Bonneville) deutlich. In der sechsten Staffel, angesiedelt im Jahr 1926, rückt für die Crawleys und viele andere Adelsfamilien der finanzielle Ruin zunehmend näher, während zugleich die Mittelschicht an Einfluss gewinnt.
Wann spielen die "Downton Abbey"-Filme?
"Downton Abbey - der Film" wurde im Jahr 2019 ausgestrahlt und schließt zeitlich an die Serie an. Er spielt im Sommer 1927. König Charles V. ist zu Besuch bei den Crawleys und ein geplanter Mordversuch sorgt für Aufruhr.
2022 kam "Downton Abbey II - eine neue Ära" in die Kinos. Der Film spielt nur neun Monate nach dem ersten, und doch passiert eine ganze Menge: Ein Familienmitglied erbt eine Villa in Frankreich und in Downton Abbey wird ein Stummfilm gedreht.
2025 erschien der dritte und voraussichtlich letzte Film: "Downton Abbey - das große Finale" spielt 1930 und konzentriert sich auf Zwischenmenschliches, Affären und Erpressung inklusive.
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