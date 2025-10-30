Nach Chronologie anschauen? "Fast And Furious": Die richtige Reihenfolge - inhaltlich und chronologisch Aktualisiert: 30.10.2025 • 13:01 Uhr von Claudia Frickel Die "Fast & Furious"-Reihe genießt Kultstatus. Bei zehn Filmen kann man aber schnell mal den Überblick verlieren. Daher haben wir hier alle Informationen gesammelt. Bild: imago images/Mary Evans

Dominic Toretto (Vin Diesel), Anführer einer Straßengang: Mit "Fast & Furious 10" erschien 2023 der 11. Spielfilm der Action-Reihe. Du kannst die Teile zwar nach Erscheinungsdatum ansehen, doch die inhaltlich richtige Reihenfolge der "Fast & Furious"-Filme ist eine andere.

"Fast & Furious": Alles über die Action-Filme 2001 kam der erste "Fast & Furious"-Film in die Kinos. Damals hätte wohl niemand gedacht, dass sich daraus eine der erfolgreichsten Action-Film-Reihen entwickeln würde. Undercover-Cop Brian O’Connor (Paul Walker) soll in dem Blockbuster der Gang von Dominic "Dom" Toretto (Vin Diesel) das Handwerk legen. Der Polizist schafft es, sich in die Szene illegaler Straßenrennen in Los Angeles einzuschleusen. In allen "Fast & Furious"-Streifen stehen rasante Autorennen, spektakuläre Stunts sowie allerhand kriminelle Unternehmungen im Zentrum. Die Hauptrolle über die ganze Serie hat meist Diesel als Dom Toretto. Ihm zur Seite stehen Paul Walker als O'Connor, Jordana Brewster als seine Schwester Mia Toretto und Michelle Rodriguez als seine Freundin Letty Ortiz. Zu den vielen Charakteren gehören zudem Han Lue (Sung Kang), Roman Pearce (Tyrese Gibson) und Tej Parker (Ludacris). Zu sehen sind in den Filmen weitere bekannte Darsteller:innen wie Dwayne Johnson, Jason Statham und Charlize Theron. Leider starb Walker 2013 im Alter von 40 Jahren bei einem Autounfall in Kalifornien. Der letzte Film, in dem er zu sehen ist, ist "Fast & Furious 7". Weil der Darsteller mitten während der Dreharbeiten ums Leben kam, wurde der Blockbuster mithilfe von CGI und Walkers zwei Brüdern fertiggestellt. Inzwischen sind elf Spielfilme und zwei Kurzfilme in der Reihe erschienen. Der zwölfte und wahrscheinlich letzte "Fast & Furious"-Teil ist für 2026 angekündigt. Achtung, der folgende Text enthält Spoiler.

Vin Diesel sitzt als Dominic Toretto wieder mal hinter dem Steuer. Bild: imago images/Prod.DB

Das ist die Reihenfolge der "Fast & Furious"-Filme nach Veröffentlichung 2001: "The Fast and the Furious"

2003: Kurzfilm "Turbo-Charged Prelude for 2 Fast 2 Furious"

2003: "2 Fast 2 Furious"

2006: "The Fast and the Furious: Toyko Drift"

2009: Kurzfilm "Fast & Furious - Los Bandoleros"

2009: "Fast & Furious – Neues Modell. Originalteile."

2011: "Fast & Furious Five"

2013: "Fast & Furious 6"

2015: "Fast & Furious 7"

2017: "Fast & Furious 8"

2019: "Fast & Furious: Hobbs & Shaw"

2021: "Fast & Furious 9"

2023: "Fast & Furious 10"

2026 (angekündigt): "Fast & Furious 11"

Sung Kang, Tyrese Gibson, Vin Diesel & Paul Walker als Han, Roman Pearce, Dominic Toretto & Brian O Conner Bild: imago images/Mary Evans

"Fast & Furious": Darum ist die Reihenfolge so verwirrend Eigentlich waren die "Fast & Furious"-Streifen als eigenständige und in sich abgeschlossene Filme geplant. Im zweiten Ableger "2 Fast 2 Furious" von 2003 spielt Vin Diesel darum nicht mit, und Paul Walker alias Brian O’Conner hat die Hauptrolle. Teil 3 "The Fast and the Furious: Tokyo Drift" dreht sich weder um O'Connor noch um Dom Toretto. Diesel hat zwar einen Cameo-Autritt, Walker gehört aber gar nicht zum Cast. Dieser Film handelt von illegalen Drift-Rennen in Japan. Doch nach "Tokyo Drift" entschieden sich die Macher:innen, den Action-Streifen eine durchgängige Handlung zu verpassen. Film Nummer 4, "Fast & Furious - Neues Modell. Originalteile." von 2009 vereint darum die Crew aus Teil 1. Der Kurzfilm "Los Bandoleros" erzählt die Vorgeschichte zur Handlung. Die nächsten Teile sind einfach durchnummeriert. "Fast & Furious Five" sowie die Teile 6, 7 und 8 setzen die Handlung chronologisch fort. Aber erst der Abspann von "Fast & Furious 6" vereint die Zeitlinien: Die zentrale Verfolgungsjagd aus "Tokyo Drift" ist zu sehen, und ein Rätsel wird aufgelöst. "Fast & Furious 7" ist der erste Film, der inhaltlich nach den Ereignissen von "Tokyo Drift" spielt. Dann folgt wieder ein Ausreißer. Denn 2019 kam als Spin-off "Fast & Furious: Hobbs & Shaw" heraus. In den Hauptrollen sind Dwayne Johnson und Jason Statham zu sehen, die ihre Charaktere aus den vorigen Filmen verkörpern, Luke Hobbs und Deckard Shaw. "Fast & Furious 9" (2021) und der jüngste Ableger "Fast & Furious 10" (2023) kehren wieder zur Haupt-Geschichte zurück.

Michelle Rodriguez und Vin Diesel in einer Action-Szene von "Fast & Furious 4". Bild: imago images/Ronald Grant

Die "Fast & Furious"-Filme in der erzählten Reihenfolge Bist du nach den vielen Sprüngen in der Handlung von "Fast & Furious" verwirrt? Keine Sorge, in der folgenden Liste siehst du übersichtlich die richtige Reihenfolge der Filme, wenn du sie nach der chronologischen Handlung ansehen möchtest. Darunter findest du alle Filme mit kurzer Beschreibung. "The Fast and the Furious"

Kurzfilm "Turbo-Charged Prelude"

"2 Fast 2 Furious"

Kurzfilm "Los Bandaleros"

"Fast & Furious - Neues Modell. Originalteile."

"Fast & Furious Five"

"Fast & Furious 6"

"The Fast and the Furious: Tokyo Drift"

"Fast & Furious 7"

"Fast & Furious 8"

"Fast & Furious: Hobbs & Shaw"

"Fast & Furious 9"

"Fast & Furious 10"

"The Fast and the Furious" (2001) Dominic "Dom" Toretto ist der Kopf einer Straßenrennen-Gang. Diese wird verdächtigt, Lastwagen mit wertvoller Ware zu überfallen. Der Undercover-Cop Brian O’Conner infiltriert die Szene. Als er einen weiteren Überfall verhindern will, kommt es zu einem Showdown, und Brian rettet zuerst einem von Doms Männern und dann Dom selbst den Kopf.

"2 Fast 2 Furious" (2003) Brian O’Connor wurde vom Dienst suspendiert und lebt nun in Miami. Das FBI überredet ihn dazu, einen Drogenhändler auszuschalten. Dafür tut er sich dafür mit seinem früheren Partner Roman Pearce (Tyrese Gibson) zusammen. Die beiden nehmen an gefährlichen Straßenrennen teil, um das Vertrauen des Gangsters zu gewinnen. Undercover-Agentin Monica Fuentes (Eva Mendes) hilft ihnen dabei.

"The Fast and the Furious: Tokyo Drift" (2006) Der Film erzählt von dem rebellischen Teenager Sean Boswell (Lucas Black), der nach Japan geschickt wird, weil er in den USA Probleme hat. In Tokio stößt er auf Drift-Rennen: Fahrer:innen nehmen durch präzises Driften sogar die engsten Kurven. Han Lue nimmt Sean unter seine Fittiche und bringt ihm das Driften bei.

"Fast & Furious – Neues Modell. Originalteile." (2009) Dieser Blockbuster dreht sich wieder um Dom Toretto. Nach seiner Flucht aus den USA im ersten Film versteckt er sich in der Dominikanischen Republik. Seinen Lebensunterhalt verdient er mit dem Diebstahl von Tanklastwagen. Als ein Mord geschieht, kehrt Dom in die USA zurück und trifft dort Brian O'Connor wieder. Zusammen machen sie Jagd auf ein mächtiges Drogenkartell und nehmen an rasanten Rennen teil, um Drogentransporte zu verhindern.

Den 4. Ableger der Reihe auf Joyn ansehen Film ansehen Action "Fast & Furious - Neues Modell. Originalteile." Verfügbar auf Joyn 102:22 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

"Fast & Furious Five" (2011) Dom, Brian und Doms Schwester Mia müssen nach Südamerika fliehen. Dort sollen sie für einen Auftraggeber mehrere Fahrzeuge stehlen. Doch es kommt zur Katastrophe, denn drei Agenten der US-Drogenbehörde sterben. Die Polizei setzt daraufhin den Agenten Luke Hobbs (Dwanye Johnson) auf das Trio an. Aber nicht nur das: Der fiese Geschäftsmann Hernan Reyes und seine Handlanger haben es ebenfalls auf Dom & Co. abgesehen.

"Fast & Furious 6" (2013) Dom, Brian und die Gang haben ihre Karrierem an den Nagel gehängt, zumindest scheint es so. Doch dann erfährt Dom, dass seine Freundin Letty bei dem Mordanschlag Jahre vorher gar nicht gestorben ist. Angeblich arbeitet sie nun für einen gefährlichen Söldner, Owen Shaw. Der will wertvolle Computerchips stehlen und hat Letty dazu gebracht, ihm zu helfen.

"Fast & Furious 7" (2015) Deckard Shaw (Jason Statham) will seinen Bruder Owen rächen und macht Jagd auf Dom und dessen Angehörige. Der geheimnisvolle Mr. Nobody (Kurt Russell) bietet seine Hilfe an, um Deckard auszuschalten. Allerdings sollen Dom und die anderen dafür ein Ortungssystem stehlen. Aber gleichzeitig lässt der Bösewicht nicht locker. Dieser Film ist der bisher erfolgreichste Teil der Reihe - es war der Letzte mit Paul Walker.

"Fast & Furious 8" (2017) Die Cyber-Terroristin Cipher (Charlize Theron) zwingt Dom, gegen sein eigenes Team zu arbeiten. Sie erpresst ihn und bringt ihn dazu, sich sogar von seiner Familie abzuwenden. Seine Freund:innen versucht, Cipher zu stoppen und Dom zu retten. Dabei reisen sie um die ganze Welt und müssen sich spektakulären Verfolgungsjagden stellen.

Dieses Action-Highlight solltest du dir nicht entgehen lassen Film ansehen Action "Fast & Furious 8" Verfügbar auf Joyn 130:51 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

"Fast & Furious: Hobbs & Shaw" (2019) Agent Luke Hobbs und der ehemalige Söldner Deckard Shaw arbeiten in diesem Film widerwillig zusammen. Sie müssen verhindern, dass eine finstere Organisation um einen genetisch veränderten Supersoldaten die Menschheit killt - mithilfe eines tödlichen Virus.

"Fast & Furious 9" (2021) Dom Toretto ist mit seiner Familie untergetaucht und genießt sein nun ruhiges Leben. Das hält allerdings nicht lange an, denn sein verschollener Bruder Jakob taucht plötzlich auf. Er hat sich mit der Cyber-Terroristin Cipher zusammengetan, um beim Projekt Aries ein mächtiges Gerät in die Hände zu bekommen. Mit dem könnten die Gangster sämtliche Computerwaffen auf der Welt hacken. Dom ist der Einzige, der das verhindern kann.

"Fast & Furious 10" (2023) Dante Reyes ist der Sohn des toten Drogenbarons Hernan Reyes. Er will Rache an Dom und seiner Familie nehmen, weil er sie für den Tod seines Vaters verantwortlich macht. Um Dante zu entkommen und ihn auszuschalten, reist die Truppe unter anderem von Los Angeles nach London, Portugal und Rom sogar bis nach Antarktika.

Den neusten Streifen des Franchises ansehen Film ansehen Action "Fast & Furious 10" Verfügbar auf Joyn 135:17 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen